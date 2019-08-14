【殯儀革新】長生店太子爺做仵工　盡見靈堂百態：喪禮重點非儀式

七月底，香港掛起今年首個八號風球，風雨飄搖，途人都不在街上留連，紅磡殯儀館集中區域更見肅靜冷清，在農曆七月更添幾分詭異氣氛。永福殯儀館雖沒有打開大門，如常營業，員工忙碌地準備喪禮用品，羅偉立則在辦公室處理業務。 「我哋全年無休。」羅偉立是長生店永福殯儀館的接班人，殯儀館由祖父母輩創立，三代經營。店舖除了年初一、清明節、重陽節，全年都要運作，即使是懸掛十號風球。 羅偉立自22歲加入別人眼中厭惡性行業，由仵工開始做起，不假手於人，五年來鮮有休息。站穩陣腳後，這位新人對行業陋習看不過眼，在公司帶頭進行多項改革，如VR睇場、引入日本製西式靈車、紙棺木等。「對客人要尊重。」作為第三代接班人，這份工作對他而言，不止是家業，「我係做緊影響人一世嘅嘢。」 攝影：歐嘉樂

訪問當日懸掛八號風球，永福殯儀館員工忙過不停。羅偉立說，因為火葬場全年無休，長生店即使十號風球亦會運作。去年超強颱風山竹襲港，他和員工乘靈車上火葬場，途中山路塌樹，只能等消防員營救。

太子爺入行做仵工

上月初，在一個殯儀業的醫學研討會上，27歲的羅偉立一身官仔骨骨打扮，向外界詳細解釋行業運作。台下年長觀眾問起各式各樣問題：「喪禮係唔係一定要道教儀式？一定要破地獄？」、「咩係院出（醫院出殯）？」、「香港啲骨灰龕分佈點架？」他有條理地逐一回應。沉穩態度，與他年輕面孔並不相稱。

這份對行業熱忱與認真，一度令人誤以為他自小對家族生意上心。「其實初初入行，好老實都係以錢為主。」永福殯儀館由羅偉立的嫲嫲創立，至今四十年。羅偉立在內地大學工商管理系畢業後，因為懶於搵工，又想有一份穩定工作，決定回家中幫手。「讀BBA嘅人通常都係咁迷惘。」他笑說。

作為家中孻仔，加入祖業，想必是輕輕鬆鬆當個「太子爺」，但偏偏羅偉立父親是個認真的人。「我父親覺得一係你就唔好做，一係就由低做起，所以安排咗我做仵工。」結果，他在毫無心理準備下成為公司內最基層的員工，月薪只得11,000元。

羅偉立從日本引入日式紙棺木，內裡是紙皮，外層是防水的水松板，將會改良成適合港人的大小。

接觸遺體頂硬上

「仵工即係咩？好簡單，幾樣嘢，總之所有接觸遺體嘅工作。」說得輕鬆，但工作十分繁複，極需體力勞動，包括替遺體清潔、穿衣、化妝、「入殮」（即將遺體由屍床移動至棺木）、替棺木裝料、抬棺木、駕駛靈車，甚至有需要時兼任「院出」的司儀，主持喪禮儀式。

首天工作，他在醫院替一位自然死亡的老伯伯清潔、穿衣、化妝，再放入棺木。即使羅偉立童年已在殯儀館「跑吓、玩吓、跳吓」，見盡生離死別，但他坦言第一次接觸遺體也要突破心理關口。「係未知嘅恐懼。可能因為電影同以前接收過嘅資訊，心裡面硬係會有一種恐怖感覺，就算我唔相信呢樣嘢存在，嗰刻都會驚。」

不敢忤逆父親，他唯有「頂硬上」，一頂便一年半。「掂咗（遺體）之後就會覺得 『都係咁啫』，就係一個雪凍咗嘅人。」回望五年前的經歷，他輕輕擱下這句。

羅偉立說，第一眼看到日式紙棺木已十分喜歡，「傳統日式佛教相信，人出身好純潔，死後都不用太繁華，棺木用上純潔白色、木色，好靚。」

儀式具影響力 認真看待殯儀業

基層工作需要接觸不同的人，如客人、同工、外聘的喃嘸師傅、喪禮場地公司等，一年半內，羅偉立見盡人情冷暖。

「見過一個十幾歲後生仔，外形好反叛，佢來喪禮遲到！死老豆喎！我嗰時都幾睇唔過眼。」儀式接近完成，遺體準備送入火葬爐，就在按鍵那一刻，叛逆少年終於打開心窗，當場痛哭。截然不同的態度，令羅偉立震撼。

原來每日按鍵將遺體送入火爐，不能簡單看待成機械式動作，背後觸動著生者內心深處，勾起情感與回憶的威力。「嗰吓我就知道我做緊嘅嘢唔係咁簡單，我唔係返工放工出份糧，係做緊一啲影響人哋一世嘅嘢。」

曾經對工作三分鐘熱度的他，伊始矢志將服務殯儀業放在人生主軸。「我要諗點提升實力，令到公司進步，令行業進步。」

仵工崗位做了一年半，之後他慢慢接手行政及財政管理，推出不少革新措施，又不時出席講座及接受傳媒訪問，全年無休。

接捧家業 推陳出新

殯儀館由羅偉立嫲嫲創立，嫲嫲更是行內唯一商會的創會會員之一，聲譽甚高。羅偉立的父親今年五十多歲，19歲已入行，是行內的「老行尊」。三代經營的家族生意交捧至羅偉立手上，這位年輕接班人心裡有團火，選擇不跟從行內潛規則，銳意革新。「硬頸心態，見到錯就想改。」

曾經有前線員工試過寫錯火葬場地址，令車隊去錯地方。「錯咗咪事後改，但我要求高，我唔要有錯。」羅偉立說。 大數據分析殯葬場地、棺木款式 自他接手公司財政及行政管理，推出多個新措施。行內至今仍慣用一式幾份的「手寫單」，但伙記字體潦草，出錯機會大，如將1字寫成7字，甚至弄錯火葬場地。他將落單系統電子化，由行政同事電腦入單，後勤同事照單執藥，減低錯誤率。另一方面，收集的資料成為大數據，能分析現時市場需要，如殯葬場地、宗教分佈、棺木款式等，一目了然。「暫時未聽過其他舖頭係咁做。」 他又見愈來愈多人傾向西方宗教殯儀，覺得俗稱「火柴盒」的靈車不合時宜，決定到外地尋找更美觀、私隱度更高的西式靈車。於是花上百多萬，在日本名古屋引入一輛日本產西式靈車，以便在西方喪禮或在家離世時接送遺體。

引入的日本製西式靈車價值一百多萬元，僅貴本地常見的「火柴盒」靈車幾十萬，羅偉立認為是時候思考是否需要淘汰本地靈車。 最得意之作，莫過於「VR睇場」。以往殯儀館會安排死者家屬一天內視察兩三個殯儀館場地，以供選擇，但一來每次花上數小時，家屬心情哀傷下仍要周車勞動。其次殯儀館可能有人使用，令家屬白行一趟。於是羅偉立和伙記到七個殯喪場地360度拍攝，再放上網供顧客參考，如配上VR眼鏡，更有如實境，場地大小、設備一覽無遺。他們亦會上門向客人匯報不同的殯葬選擇，「好似去Benz買車咁樣，有不同選擇畀你揀。」

推廣殯儀資訊提高質素

本地殯儀業向來予人感覺神秘，資訊封閉，外人對行業不甚了解。羅偉立說，不時有客人致電查詢服務詳情，但實則只為格價；亦有客人渴望專業服務，但不知何為專業，對服務供應商總有質疑。「件事唔係發生喺自己身上，大眾根本冇咩機會了解，香港殯葬係咩一回事。當真係有需要，突然間就接收大量資訊，好多人會介紹殯儀公司畀你，令人不知所措，因為件事太重要，會好驚下錯決定。」

羅偉立經常出席不同講座，接受傳媒訪問，大談生死等忌諱，形象與行業有反差。他認為，業界需要多做推廣，做好生死教育，讓大眾接收有關殯儀的資訊。「分享資訊，只不過想大家知道，係上一輩離開時，你哋可以做啲咩？咩叫好、叫咩唔好？」

有一位80多歲的婆婆最近主動致電永福殯儀館，跟羅偉立說想為自己準備喪禮。「好驚訝，香港人好少係咁。」原來婆婆因為伴侶去世時殯儀服務做得不好，留下不愉快經歷，想在自己尚在生時好好打點。「佢唔想畀下一代負擔，甚至話你要幾多（錢）我都畀你，因為佢想將自己喪禮做到最好，喺自己知道嘅前題下。」

「好生好死」

他始終相信，除了減輕臨終時生理痛楚，亦要讓死者無憾，才能「好生好死」。「對所有（殯儀服務）都有陰謀論心態，諗咁做係咪好？對先人係咪好？如期係咁，係佢未過身前，係咪應該對佢好啲呢？呢個係我最想推廣嘅心態。」

羅偉立自22歲加入行業，至今已有5年經驗，他相信自己是行內目前最年輕的服務工作者。

生前盡善 死後從簡

從小在這行長大，他和家人看盡人生百態。有人會在喪禮上爭奪遺產，利益比家庭關係更重要。亦有獨居伯伯在家中陳屍逝世，一年後，家人上門探訪始發現摰親已離去，「一年先搵一次，死咗都冇人知。」

見盡人生無常，27歲的他認為，喪禮重點不在儀式，在於讓家族聚首，好好悼念逝者。他甚至想過，未來自己的喪禮要一切從簡，「唔需要咁大陣仗。其實係咪應該生前做多啲嘢，而唔係喪禮搞咁多嘢呢？」