「（劏房）環境仲惡劣過監房！」香港寸金尺土，求一個舒適居所本已不易，但對低下階層來說，與蝨同眠更加是比坐牢更難受。有租住床位或板間房的人士，白天在外工作，晚上休息時還要持續與木蝨戰鬥，徹夜不眠，有關注基層組織邀請義務「滅蟲師」到場利用專用殺蟲劑，一日內連續為六個單位合共50名劏房戶服務不言倦，希望為基層提供一個「正常人瞓得到」的環境。

「一路打機做任務，佢就不斷出來咬我，又要趕任務又要捉木虱，好麻煩。」（余睿菁攝）

「夜晚完全瞓唔到覺，佢咬你唔係一吓，係連續幾吓，咬到起幾個水泡。」原本從事餐廳樓面的細佬（化名），因疫情爆後餐廳持續虧損，最終結業變失業，他目前以2000元月租一個「一開十一」個床位的300呎單位，與室友共用廁所及廚房，居住環境惡劣，對他來說，床位同時不但成為睡房，還是儲物房及休息室，大部分時間待在床上，惟地方淺窄，「一轉身就撞到啲行李」，還要與蝨同眠，極為難受。

他指木蝨每過午夜12時便開始活躍，不斷出來吸血咬人，形容被木蝨咬的感覺比蚊叮更痕，比蜜蜂針更痛，痛楚不足為外人道，結果他與持續與木蝨戰鬥至天光，有時「(大家)鬥唔瞓覺，我一路打機，佢就不斷出來咬我。」

「細佬」就居於其中一個18平方呎的床位。（余睿菁攝）

守株待兔伸臂活捉

為了應對木蝨大軍，細佬曾徹夜不睡乾脆穿短袖衫伸出臂膀守株待兔，「用火燒最快，如果無咁趕就活捉。」結果數個月來至少殺死半百木蝨放入膠碗中，部分害蟲頑強在碗內嘗試逃走，場面駭人。然而劏房環境擠迫狹窄，萬一燃起雜物後果不堪設想。

居於上海街30呎板間房的黃伯伯同樣表示蝨患嚴重，他形容每年夏天六至九月，木蝨特別猖狂，入秋後問題仍然存在，「啲木蝨床尾仲有好多，住戶都唔係幾瞓到覺，所以就打畀施姑娘搵人來幫手。」

「滅蟲師」出馬殺虱

面對街坊求助，社協兩年前開始與慈善組織「Smile With Us HK」等組織合作，招募義工到劏房殺蟲，其中上周四(26日)走訪油尖旺6個劏房單位，合共為50戶居民提供滅蟲殺毒工作，其中三個義工Jimmy、Keith及Ann本身不是從事殺蟲工作，部分更加是生意人，從未試過租住劏房，但他們明白低下階層只能居住相對惡劣的合租床位或板間房，願意為他們提供潔淨環境出一分力。

「滅蟲師」Ann（左）、Keith（中）及Jimmy（右），義務到油尖旺區的劏房單位滅虱。（余睿菁攝）

義工進入劏房後，先將殺蟲用的懸浮劑倒入加壓噴罐，然後走進廚房取水稀釋打氣，隨即「捐窿捐罅」全方位殺虱。「啲虱最鍾意匿係啲罅隙，床褥底都係」，Jimmy向雜物堆輕輕一噴，嗑藥的木虱、蟑螂立刻四散，其後徐徐在地上死去，過程大約十多分鐘「𠵱種懸浮劑無色、無味、無臭，等半個鐘頭乾咗就可以瞓上去啦。」Jimmy表示。

Jimmy是慈善組織「Smile With Us HK」共同創始人，組織由何超蓮與一眾志同道合的朋友在2017年成立，曾為失聰小孩舉行慈善義賣、為老人送上節日祝福，並定位為劏房住戶免費滅蝨，今次他稱以個人名義參與，活動都是義工自發參加，並以三人為上限，以符合限聚令。

何超蓮於2017年成立慈善團體Smile with Us HK，落手落腳為劏房住戶滅蝨。（IG_laurinda_ho）

一開床褥見過千蟲屍

他稱日常生活絕對不會接觸到木蝨，但參與義務滅虱工作後，昆蟲大軍來襲已是司空見慣，「頭先噴少少已經有成兜曱甴飛出來，試過再污穢啲嘅地方，一拎開個床褥，床褥同埋木板之間真係屍橫遍野，起碼有一千隻昆蟲、小動物；再難忘啲係見到平時無乜機會見到嘅嘢，例如針筒、天那水之類，所以都會叫義工們小心啲。」

一孖臘腸就這樣掛在口罩旁，不知有多少昆蟲在上面爬過。（余睿菁攝）

住戶：監房環境好過劏房

「有時我喺度諗，我住監房都好過住喺度，但係目前對我來講最珍惜嘅一樣嘢係自由。」細佬稱曾經歷多年牢獄之苦，明白到自由可貴，聲言不會輕易走回頭路，「但係都會有對比，雖然生活唔踏實，但一定好過𠵱家。我都有自己理想，就係想快啲上公屋。」

（黃景洪攝）

他稱已輪候公屋12年，現靠每月3000多元的政府津貼過活，「我都有嘗試過搵工，但都唔係幾請釋囚。」

據2015年中期人口統計數字，全港約有8.88萬間劏房，是近20萬港人的棲息之所，人均居住面積僅62.4平方呎，現時細佬居住的18呎床位，比一個75平方呎的獨立囚倉還小。

劏房內堆積大量木板，成為木蝨的安樂窩。（黃景洪攝）

施麗珊：每年為數百劏房戶殺蝨

社協幹事施麗珊表示，「好多街坊住嘅環境太差太多蝨，咬到佢哋瞓唔到，返工又無精神，返學又無精神。」她簡單統計過，義工每年都會到幾百間劏房滅蝨，希望為劏房戶提供一個比較安全、衛生的環境生活。

社協幹事施麗珊提到，義工每年最少為幾百間劏房滅虱。（余睿菁攝）

她稱街坊時常收到抱怨，「木蝨搞到佢哋好痛苦呀，好煩呀，想死呀。」幸好有Jimmy相助，才能為他們暫時解憂，但當有新住客遷入，木蝨隨行李入侵，蝨患問題變相無日無之，居民苦況無限輪迴，她認為政府須加快基層上樓，劏房擠迫戶逐漸減少，才能逐步解決有關問題。