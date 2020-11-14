深水埗家興超巿今月底結業，對於貧窮基層而言，不但少了一個買平貨的選擇，更可能跌落食不溫飽的基礎生存底線以下。有租住板間房的巿民指大部分收入已用來支付房租及水電費，家興搬走令他減少購物，變相勒緊肚皮。有關注基層組織指食物求助個案近月急升，但食物銀行或私人捐贈遠遠追不上升幅，促請政府擴大支援網。

阿元收入不穩定，租住生活環境欠佳的板間房。(莫家文攝)

56歲的港人阿元，8年前開始在深水埗區居住，因貧困試過露宿街頭，其後成功找到工作，目前以2,500元租住深水埗一個「一劏十二」的板間房內，生活環境欠佳，由於新冠肺炎導致開工不足，收入所餘未幾，每用一分錢均要仔細計算，家興對他來說無疑是一個買便宜貨的選擇。

「肺炎之前返工，朝早會去買支蒸餾水袋住喺身，700毫升嘅水都平過出面，七仔賣緊6蚊至9蚊，但係家興賣緊1.8至2蚊一支。」

失平價超市 板間房戶基本溫飽也成問題

他坦言家興超巿搬走後，平價貨選擇減少，無法節流，只能勒住肚皮「食少啲」，「佢搬走咗，我哋買嘢無咁平，基層巿民生活要交租，水電費一路加…...好似一個惡性循環。」

社協幹事施麗珊認為，平民超巿是保住基層基本所需用品的生活底線，一旦失守，便會跌入貧窮生活線以下，三餐不繼，擔心形成惡性循環。

施麗珊認為政府有需要因應疫情擴大食物技援網。(莫家文攝)

「如果有平價超巿，無錢都可以買平啲，食得平啲都有得食，真係無的話，佢哋會唔食早餐，再食少啲，對基本營養及溫飽都有影響。」

促政府擴大食物支援網

她表示，社協透過私人贊助或機構合作，向深水埗基層住戶派發食物券或食物援助，但近月求助個案由每月數百升至逾千宗，需求升幅遠遠超過供應，但食物銀行援助限制一直沒有放寬，限制求助人只能相隔半年，每次只提供八星期食物支援，形同雞肋，促請政府提供資助，擴大食物支援網。