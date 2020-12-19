1992年，年輕的阮繼增坐在電視機面前，螢幕上重播李小龍的《精武門》，看得他目定口呆，「喺日本柔道場一個打20個，哇！好勁喎！」而《唐山大兄》、《精武門》、《死亡遊戲》等一系列李小龍享譽國際的電影海外版海報，更是出自阮繼增父親──海報師阮大勇之手。自細聽父親講述李小龍的威水史，耳濡目染下，阮繼增從此和一代武術家結下不解緣。今年適逢李小龍八十歲誕辰，阮繼增為三輛電車手繪設計向李小龍致敬，換裝後的8號、80號及160號電車，將限定展出至來年1月2日，一眾龍迷萬勿錯過。 攝影：鄭子峰

阮繼增自豪地站在李小龍電車前，看到自己的設計成真，他滿心歡喜。（鄭子峰攝）

「唔可以輸畀鬼佬！世界各地都有紀念活動，李小龍喺香港長大、發跡，如果我哋啲紀念活動搞得樣樣衰衰，就真係好核突。」 李小龍電車設計師阮繼增

一身仿電車司機造型，再繫上印有李小龍剪影的領呔，阮繼增自豪地站在自己的傑作前，隱約見到他藏在口罩後的微笑。他憶述見到成品「出世」的一刻，「見到真車感動到想喊！」他自去年10月起萌生創作「李小龍電車」的念頭，「唔可以輸畀鬼佬！世界各地都有紀念活動，李小龍喺香港長大、發跡，如果我哋啲紀念活動搞得樣樣衰衰，就真係好核突。」

仿電車司機造型，再加上李小龍剪影的領呔，一眼就看得出電車設計由他而生。（鄭子峰攝）

全球首尊李小龍雕像竟在東歐開幕

阮繼增提到，有一件事一直纏繞着他，就是全世界第一尊李小龍雕像竟不是在香港開幕，「係一個你估唔到嘅地方──東歐巴爾幹半島嘅波斯尼亞，佢哋比我哋早一日開幕，但我哋個銅像就靚好多嘅。」他續指，一年前，全世界都正在籌備李小龍80歲誕辰的慶祝活動，而國外不少地區都正進行得如火如荼，於是他決定要為香港爭一口氣，畫出代表香港的李小龍電車。

自小居於筲箕灣的阮繼增，電車是他成長的一部分，能夠將電車融合李小龍元素，簡直就是他夢寐以求的事。（鄭子峰攝）

特色電車重現故居足跡

阮繼增本身是園境師，十年前曾參加「李小龍故居概念設計比賽」並獲得專業組冠軍。雖然故居改建成紀念館的計劃告吹，建築更逃不過拆卸重建的命運，但他並沒有浪費當時仔細研究過的故居格局，更將當中的元素融入其中兩架電車（80號、160號）的內櫳。

阮繼增於十年前贏得「李小龍故居概念設計比賽」專業組冠軍。十年過去，李小龍故居卻不復存在。（鄭子峰攝）

「其實故居以前個狀況，就算在十年前都係得個外殼，花園已經變咗停車場，內櫳間隔當然無晒，外牆都油到黑茫茫。」他認為，十年後創作李小龍電車，是對去年故居拆卸的一種補償。此外，他覺得能夠以紀念李小龍以及推廣香港旅遊作為手繪電車的設計主題，令今次設計項目變得特別有意義。

30多棟港島大廈盡收設計內 版權風波虛驚一場

整個創作過程由今年8月開始，阮繼增先畫出電車正面和側面兩個李小龍手繪，分別是《死亡遊戲》的黃色戰衣造型以及在《龍爭虎鬥》中踢腿一刻。然後，他覺得假如電車上只有李小龍又略嫌太寡，於是他又繼續豐富設計，將港島區的名勝建築畫進背景，耗時逾兩個月，「原來畫咗30幾棟大廈，由堅離地城畫到灣仔」。

10月初，正當阮繼增滿心歡喜和友人分享半製成品之際，突然有朋友認真提醒他要注意版權問題，「都有啲晴天霹靂，其實當時已經畫好兩個肖像，大廈都畫好一半。」臨近交稿時間不足半個月，當時他已經打定輸數，「心諗真係無喇喎，個計劃唔使行」。

「原本諗住問得佢哋，一定會收好貴版權費，都諗住放棄計劃。」於是他就抱着「無期望」的心態，發一封電郵到李小龍有限責任公司，「一個禮拜後佢就覆我話OK」，只要是用於非牟利用途，就能免費使用李小龍的肖像，讓他放下心頭大石。

版權風波虛驚一場，阮繼增在不足一星期就成功獲得授權，放下心頭大石。（鄭子峰攝）

設計師微服出巡：師奶影到唔願落車

至於電車裏頭的設計，阮繼增都落足工夫，下層座位採用直紋及大膽用色，設計參照了李小龍九龍塘故居的書房和飯廳座椅，「其實係拎返七十年代重口味、比較大膽嘅設計元素」；電車前梯的設計以大宅閘門外牆的長直條瓷磚作點綴；而後梯的款式則取自故居樓梯的木條直間。抬頭一望，車頂張貼他在「李小龍故居設計比賽」的得獎設計圖，仔細還原當年李小龍的生活點滴。假如你仔細觀看，更能發現練功房、狗屋等特色房間。在電車上吹着微風，穿梭港島的老街巷，時空恍惚接通了李小龍時代，來一趟奇幻旅程。

李小龍電車是阮繼增的傑作，當電車正式行走，他當然急不及待上街捕捉愛車的動向，再坐上自己親手設計的電車，來一趟微服出巡，觀測街坊的反應。「有師奶係電車上面影相，影到過站都唔願落車，佢同隔離個師奶講，自己個仔好鍾意李小龍，一定要影畀佢睇。」雖然他盡量壓下喜悅，未有當場表露身分，但得悉自己作品受到肯定，心裏不禁暗喜。

「做安裝嗰日，我特登請假嚟睇安裝過程，見到真車感動到想喊，一來見到真車，二來實物比我做圖紙更加靚」 李小龍電車設計師阮繼增

電車設計限制多

阮繼增雖然有設計巴士車身的經驗，但他認為設計電車車身的難度及要求更高。他舉例指，電車海報貼紙規定要全架車四面車身貼上，不能像巴士可以張貼車身其中一面或部分車身，而貼紙亦不可覆蓋窗戶，故在設計上要小心考慮電車車窗及車門的位置，畫像及文字標題皆要配合。

「做安裝嗰日，我特登請假嚟睇安裝過程，見到真車感動到想喊，一來見到真車，二來實物比我做圖紙更加靚」，他繞着電車圍看了幾圈，又在梯間上上落落細看成品，發現原來在車外都能隱約見到裏頭的裝飾，「有啲角度你除咗會見到外面嘅李小龍肖像，仲會見到車裏面嘅李小龍肖像」，效果就正如他最愛的電影──《龍爭虎鬥》中，李小龍與石堅在鏡房對打的情節。訪問結束，記者讓阮繼增開估，究竟車身內外有幾個李小龍肖像？「我都答唔到你，一切在心中。」