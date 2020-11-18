【李小龍80周年誕】龍哥戲外與家人溫馨時光　收藏家盤點藏品心得

2018年，收藏家吳貴龍出版《龍影中華》、《龍影香江》，書中展出他多年李小龍藏品，成為龍迷爭相搜購藏書。兩年後今天，吳貴龍繼續整理藏品以待出新書，可是相比出新書，他更希望政府能在發新鈔時選用李小龍像，他坦言：「若政府能在新鈔用上李小龍像，我願意不收費捐出所有藏品供新鈔設計使用。」

文：賴家俊

圖：賴家俊、受訪者提供

收藏家吳貴龍最大心願，是希望能見到新鈔會選用李小龍圖像。（賴家俊 攝）

影視港漫認識李小龍

吳貴龍一如很多六十年代成長的小孩一樣，愛看電視和港漫。1968年TVB開台劇之一是《青蜂俠》，吳貴龍當年在彩虹邨住，隔著鄰居的鐵閘在偷看。「片集開頭好悶，但一到尾段李小龍出現便有打戲，好精彩。」

當時吳貴龍只知影片中戴眼罩的唐人打得精彩，但不知他是誰，而這人便是他後來一生不斷為其搜求藏品的偶像─李小龍。

黃玉郎《小流氓》引入了李小龍的格鬥元素。（網上圖片）

六十年代末，電視並未普及，那年頭除了翻版日本港漫外，李小龍影響下的技擊港漫，成為大眾茶餘飯後必讀精神糧食。

「李小龍出現後，黃玉郎、上官小寶等便將李小龍的影子移入漫畫中。」吳貴龍表示，黃玉郎將李小龍雙節棍和李三腳神髓加入了漫畫《小流氓》黃小虎和石黑龍這些角色中，後來上官小寶也有在作品加入李小龍影子，當時他每期公仔書也會儲起來，前後2000本藏書展開他收藏李小龍藏品之路。他表示，受李小龍影響的技擊港漫，成為了香港漫畫的主流，雖然有《老夫子》、《十三點》這些題材港漫，但主流漫畫仍然以技擊題材為主，雖然港漫銷售量已不如當年，但現在市面上有售的港漫仍然是這題材，可見李小龍影響之深。

收藏家心得：死儲爛儲

吳貴龍有數以萬計李小龍藏品，問他有怎麼藏心得？答案只有四個字：「死儲爛儲！」

他表示搜求藏品並無特別心法，但他會就某些系列搜求完整一套以為「膽」，選藏品時亦有一定準則優次。他以出書時篩選藏品的經驗為例：「李小龍在生時的雜誌報道極多，非官方雜誌也有近千本。所以出書選藏品會先用官方雜誌，因為相對內容較持平。以《嘉禾電影》為例，這份1971年出版月刊，第三期便首次用了李小龍作封面，李小龍在這雜誌經常出現，但只有9期選用他做封面。」

2018年吳貴龍出版《龍影中華》、《龍影香江》，成為龍迷收藏重磅級書籍。吳貴龍表示，為了對應龍哥在澳門拍攝《精門武》，他已籌備新書《龍影濠江》和《縱橫天下》，新書還特意標起英文名，方便外國人選購。現在一齊已妥備，欠的只是出版機會。

發新鈔有助年輕人認識龍哥

吳貴龍在《龍影》系列書中曾建議出李小龍郵票，結果2020年香港郵政局在李小龍80周年誕辰之際出了紀念票。為偶像服務，吳貴龍已完成出書的心願，亦見到偶像紀念郵票面世，但另一夙願仍未達到。

「李小龍的影響力這麼多年來沒有斷層，他亦無政治色彩，現在香港需要提升在國際的地位，希望政府能為李小龍出新鈔。 」

他表示，李小龍廣受全球認識，若出新鈔既可引來收藏關注，亦可提升香港國際地位。香港有六種面額發鈔，當中除了十元鈔票涉及大量保險和使用考慮外，餘下五種面額剛好可選用李小龍五套動作電影（編按：李小龍遺作《死亡遊戲》，坊間有觀點認為是半套作品，故又有4套半作品說）。

「要提升香港地位，與期花大筆錢在顧問費上，不如發新鈔？大家見龍哥在星光大道的銅像一出，便迅即成為香港著名地標。」他認為銀紙有流通特點，這可讓龍哥這「香港之子」形象更為流傳。而且新一代未必認識李小龍，倘若銀紙印上李小龍，有助吸引年輕一代認識他是誰。

「李小龍雖然離去多年，但仍然有影響力。他給人力量，當下的香港人需要期望和力量！」

【龍迷珍藏分享】

吳貴龍收藏大量李小龍在嘉禾時五套電影的檔案，當中包括他試鏡相和他在片場與子女的照片。這些照片雖然散見於網上世界或其他印刷品，但甚少有較完整的整套收藏。（圖片由吳貴龍先生提供）

李小龍古裝造型試鏡，這試鏡有可能是他為第六套打算開拍的作品《細鳳》試造型：

片場外，李小龍與來探班的家人留影。當中一幅是兒女拿了《精武門》戲中「華人與狗不得內進」的牌來擺拍：

電影《精武門》在澳門拍攝，李小龍在片中獻出他銀幕上初吻，幕後導演羅維要教他如何入戲：

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