雙職婦女疫情WFH同時照顧子女　男士未願分擔　無Me Time壓力劇增

疫情下在家工作成為常態，雖然不少夫婦多了時間留在家中，但男女在家庭工作分工上不公平更見顯著，不少雙職婦女需同時兼顧在家工作及照顧停課的子女。有兼職從事零售業的婦女透露，家中大部分家務由她主理，與丈夫協商分擔家務不果，感到不公平。 有團體調查發現逾八成受訪女士認為同時需兼顧工作和家庭，個人時間及空間減少，因此感到身體及精神疲累；建議雙職婦女要為自己預留「Me Time」休息，機構亦應為大眾提供家庭友善政策，如彈性上班時間、家庭友善假等。

疫情下不少「打工仔」都被安排在家工作，雖然夫婦多了時間留在家中，但男女在家庭工作分工上不公平更見顯著，不少雙職婦女需兼顧在家工作及照顧停課的子女，同時要負責購買防疫物資。

疫情下男女家務分工不公更見明顯

香港基督教女青年會於九月份訪問13位雙職婦女，發現疫情期間，不少婦女都表示子女停課後難以找到人幫手照顧，需要同時處理家務、照顧子女及兼顧工作都十分困難。有受訪婦女亦表示，「撲口罩，都係女人緊張啲」，變相購買防疫物資的責任上亦落在女士身上。

Katy透露，家中大部分家務由她主理，即使疫情下丈夫一個月放假十數天，亦不願幫忙做家務。（曾凱欣攝）

曾與丈夫協商分擔家務不果 Katy：覺得不公平

育有兩名正讀小學的兒子 、兼職從事零售業的Katy透露，家中大部分家務由她主理，即使疫情下丈夫一個月放假十數天，亦不願幫忙做家務。Katy指，一天要工作八小時，丈夫則需工作九個小時，但自己卻要負責全部家務覺得不公平，「點解我咁辛苦你（丈夫）就好似大爺咁」，又坦言試過與丈夫協商家務由彼此七、三分工但「都做唔到」。

受訪男士期望家務各半分工 惟最終仍是女士主導

調查發現整體而言，男女均認為最大壓力的家庭崗位為管教子女及賺取金錢養家。調查提到，逾八成家庭分工項目以及與管教子女的有關工作上，多數男士期望能做到「男女各半分工」，惟有約七成男士坦言家務最終由另一半負責，而管教子女上真正做到各半分工的男士只有不足四成，與期望有落差。

家庭工作分工不平均下，逾八成受訪女士認為同時需兼顧工作和家庭，個人時間及空間減少，因此感到身體及精神疫累。女青婦女事工部單位主任蘇嘉儀提到，受訪者中有三成婦女更因壓力需要服用醫生處方藥物，情況令人憂慮。

女青婦女事工部單位主任蘇嘉儀（圖右）提到，受訪者中有三成婦女更因壓力需要服用醫生處方藥物，情況令人憂慮。（曾凱欣攝）

團體倡工作機構應為大眾提供家庭友善政策

女青部門主管阮秀盈表示，即使現時社會提倡男女平等，但女士在家庭分工上壓力明顯比男士大，性別定型令女性被教育做「賢妻良母」，男性則自小被灌輸成家庭中的「經濟支柱」。團體建議，雙職婦女要為自己預留「Me Time」休息，又期望學校著重兩性平等教育，突破傳統的性別定型。團體又建議政府為低收入照顧者提供津貼，機構亦應為大眾提供家庭友善政策，如彈性上班時間、家庭友善假等。

團體建議，雙職婦女要為自己預留「Me Time」休息，又期望學校著重兩性平等教育，突破傳統的性別定型。（曾凱欣攝）

香港基督教女青年會（女青）於今年7月至10月，以問卷調查訪問了813名平均每周工作多於18小時的市民，包括462名雙職婦女及351名有雙職婦女伴侶的男士，了解雙職婦女家庭分工情況及壓力問題。調查對象大多需要照顧平均3名家庭成員，主要為子女或自己的父母。