牛潭尾收地恐不保　村民細談故土

甫入元朗攸潭美村，迎面而來的是鄉村獨有的悠閒。環視四周，不難發現漁農業的痕跡。深入村落，便會看見逾半世紀的姚聖母廟。每逢姚聖母誕，村民更會齊聚於廟前空地慶祝；村落中心、樓高三層的村公所，數個村民坐在室外，暢談天下事。然而，這份閒暇，連帶大面積的常耕地及多座歷史建築，或將隨收地發展而湮滅。



發展局於 2024 年 11 月公布牛潭尾的發展建議，屬北部都會區的一部分，料最早於 2027 年收回近 127 公頃的土地，發展大學城、第三所醫學院等，以配合新田科技城的創科發展。至少 300 名村民不願收地，不捨多年來之鄰里關係。更有村民批評當局事前未有任何通知，不滿其先宣佈後諮詢的做法。

牛潭尾，位於元朗東北，由多條非原居民村組成，現時攸潭美村為區內最大村落。攸潭美村，原名為牛潭尾村。後來因興建村內小學時，為使校名文雅，遂取用諧音字「攸潭美」替代「牛潭尾」，村名亦因而改變。

攸潭美村位於元朗東北，鄰近錦綉花園及雞公嶺。（大學線授權使用）

攸潭美村的範圍廣袤，走遍整條村需要兩小時。民政總署為方便分辨地區，把村劃分為一區和二區。根據本土研究社資料，攸潭美村自 1905 年起有人定居。若記錄提早七年至 1898 年，即英國與清政府簽訂《展拓香港界址專條》前，攸潭美村便能歸為原居民村。由於原居民村屬私人土地，在土地制度上受多重保障，收地程序較為費時耗資。即使政府以《收回土地條例》收回「丁地」，亦需處理特惠補償及安置等問題，因此政府揀選發展用地時，較傾向選擇非原居民村。

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祖父是開村村長 村民緬懷童年

年近七旬的朱惠賢於攸潭美村出生及成長，其祖父為開村村長。他表示祖父當初於 1890 年代從惠州來港，原落戶於八鄉，後來得知有親戚住在牛潭尾才搬過去。當時牛潭尾只有幾戶人家居住，尚未形成村落，遍地都是蘆葦，雜草叢生。後來該幾戶人家的親人陸續從內地來港，慢慢便形成攸潭美村的雛形。朱惠賢指，祖父是當時村裏少數會寫字的人，可協助村民申請不同文件，大家便推舉他成為村長。

牛潭尾三面環山，主要被北面的牛潭尾山及南面的雞公嶺所圍繞。朱惠賢憶述，小時候他會與朋友到山上的河溪游泳、捉蝦和魚，且帶備米煲粥，家境較富裕的小孩更會帶雞蛋上山「加餸」。在冬天，朱惠賢會利用竹子自製玩具，如利用氣壓彈出濕紙團的「霹啪筒」，因其發出的聲響甚大而得名。他和朋友又會利用露兜葉摺疊成小籠，飼養俗稱「金絲貓」的豹虎，並把各自的豹虎放出來比拼。

舉村同慶姚聖母誕

每年農曆十月十六日為姚聖母誕，是攸潭美村的大日子。當天，村民均聚集至姚聖母廟前之空地慶祝，規模之大堪比農曆新年。據村民憶述，廟會曾大開筵席約三十多圍，村民早上會吃乳豬，下午則吃齋盆菜，期間更有舞麒麟表演。朱惠賢憶述，相較現時直接訂購到會，往時村民會分工合作準備菜餚，認為當時氣氛較好：

以前大家親力親為煮菜，感情特別好，因為大家溝通較多。

現時攸潭美村約有 1300 名村民，六成村民為長者，姚聖母誕是少數能讓所有村民聚首的日子。然而，隨著政府收地，這個得以聚集大量村民之地，或難逃被拆卸的命運，人煙鼎盛的廟會亦將不復存在。

朱惠賢指，家裏五代人都在攸潭美村成長，自小與此地有深厚連結，和其他村民相處融洽。他批評發展局事前未有諮詢村民意見，做法並不尊重村民。朱惠賢續指，新田鄉鄉事委員會曾經與兩名村長開會，地政署亦將安排進村討論收地事宜，現時他只能奢望村長能說服政府不要收村。

無懼路遙 鍾愛鄉村風情

78 歲的羅新章，在 1957 年從廣東梅州搬至攸潭美村與父母團聚，自此植根此地逾 60 年。羅新章回憶初到牛潭尾時，並無直達攸潭美村的專線小巴，出入都要以單車代步。若要前往元朗市區，則要先踏單車至村口，再轉乘巴士。

羅新章以前當警察，曾被調派駐守觀塘警署。他憶述當時為在早上 8 時半到達警署，每天清晨 5 時便要起床，先在元朗坐車至旺角碼頭，轉乘小巴到觀塘裕民坊，最後再步行至觀塘警署。相比起昔日通勤單程需時三個多小時，現時從攸潭美村前往觀塘警署，僅需一個半小時即可到達。羅新章又指村內路燈不多，因需準時上班，曾摸黑踏單車出村，結果被凹凸不平的泥路絆倒，導致膝蓋受傷，休養了一個月才完全康復。

縱然昔日出入需以單車代步，羅新章卻不視之為困擾。他曾在 1990 年代與子女搬到元朗市區居住，但居住三年後又搬回攸潭美村。羅新章笑着說：

始終要返回牛潭尾，我的孩子不喜歡去市區住，因為他們喜歡踩單車，搬出去元朗可以去哪裏踩？

閒時聚於村公所 見證攸潭美村變遷

提及攸潭美村最鼎盛時期，應追溯至 1980 年代，當時村民多達數千人。羅新章透露，當時村裏有四家茶樓。他和其他村民閒時都會踏單車，到茶樓喝早茶、聊天。豬肉、魚、醬料等食品都可在村裏買到，彷如一個「小街市」，故村民一般喝完茶就會去買菜。然而，往日之茶樓、士多全均不敵時代變遷，紛紛倒閉，只剩下村公所擔起「迷你茶水間」的角色。

三層高的村公所是村民們最常去的地方，地下是茶水部，村民通常坐在戶外的桌椅聊天，閒時也會一起打麻將。羅新章不時會過來喝杯茶、和村民閒聊幾句。談及村民間的關係，他說自己出門都不會鎖門，正是鄰舍間互相信任的表現。羅新章笑言，攸潭美村的路太複雜，即使小偷進來也不懂要怎樣走，如果有人偷東西，村民一起守在不同路口便能捉住小偷。

羅新章作為牛潭尾村民關注組成員，心繫村裏的一草一木。過去關注組曾就高鐵工程而抗爭，向政府部門反映工程對攸潭美村造成的影響，而他亦多次擔任傳媒的導賞員，介紹攸潭美村的歷史及狀況，例如受高鐵工程影響而乾涸的「六號井」、被前村長「私有化」的康樂服務社等。雖然過去一直為攸潭美村奔走，但對於收地，羅新章覺得已成定局，已經做好被收村的心理準備，他無奈地說：

如果可以原區安置，起碼還能與村裏的人見到面。

農業式微以後 重新復耕

牛潭尾曾是農業蓬勃的地方，不少村民種菜維生。羅新章憶述，以往幾乎每戶都會種菜，即使村民並無農田，都會向人租地耕田，而村內設有「新攸蔬菜產銷有限責任合作社」，將村民收割好的蔬菜，運到批發市場寄賣。如今，雖然餘下零星村民耕種，但合作社仍然運作，亦不時向社員派發米、油及超市禮券。

縱使村內農業發展式微，仍有一群「有心之士」在默默耕耘。植根牛潭尾逾 70 年，面積近 1.39 公頃的新興農場，約等於 1.5 個標準足球場，是區內現存規模較大的農場之一。新興農場負責人兼攸潭美村民楊俊武指，農場原本由祖父及父親打理，於 1995 年起停止營運，但楊不願荒廢自家農場而在 2011 年復耕。2015 年，楊俊武與信芯園花農梁日信合作，復耕鄰近農地以種植稻米，並將兩幅農地合併成「新興農場・牛潭尾信心米」。

楊俊武形容牛潭尾為其「家鄉故土」，一是自己成長於此地，二是在這裏結識了許多志同道合的農友。楊俊武續指，這些農友大多是響應復耕計劃而來的城市人，他們每年復耕約二萬平方呎的農地（約 0.18 公頃），投放了許多心機與資金，農場才變成現時的規模。

收地在即，新興農場的農友都感到不捨。楊俊武形容農場像個小社區，農友關係很親密，又會交換種植心得、幼苗等。在去年 12 月的居民大會上，發展局副局長林智文表示，會向受影響農戶提供青苗補償，以及安排他們搬遷至農業園。惟農友已決定在收地後，另覓農地重組農場。

發展勿棄古建築 城鄉共融至關鍵

牛潭尾收地建議除引起村民及農民關注，環保團體亦同樣重視。根據 2023 年發表的《北部都會區行動綱領》，城鄉共融是政府的發展目標之一。長春社公共事務經理吳希文表示，城鄉共融應能促進城市人和鄉村居民的文化交流，而非單純保留古蹟，惟方案似乎兩者皆未能做到。

吳希文透露，長春社早前在牛潭尾一帶考察，發現區內有很多未有評級，但能反映社區生活面貌的建築，如姚聖母廟、何生農場、維祥公祠等。他建議政府應詳細研究這些歷史建築的價值，在規劃實際發展方案時一併考慮保育，這樣才能達至城鄉共融，讓更多人了解鄉村的歷史。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】