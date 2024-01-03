少數族裔導賞團　體驗本地隱世文化

「參加者對我們的認識大多只有一半，知道甚麼是《可蘭經》、清真寺，但就不知道我們要一天拜五次神。我便把剩下的一半告訴他們！」活潑的15歲巴基斯坦裔女生Zaha笑道。她年紀輕輕，已是一年帶領五次導賞團的導賞員，路線全由她設計。



香港是多元種族的聚居地，不同種族各自帶來獨特文化，可港人甚少認識。近年，不少機構舉辦少數族裔文化導賞團，涵蓋景點遍佈港九新界，它們各有特色、主題不一，卻目標一致──帶領本地人探索少數族裔的生活足跡，拉近不同族裔之間的距離。

屋邨隱世清真寺 遊重慶大廈認識非洲文化（點圖了解更多）：

+ 12

Zaha是在香港土生土長的巴基斯坦裔女生，亦是伊斯蘭教徒（穆斯林）。她從小在屯門富泰邨成長，現唸中四，就讀本地學校的她說得一口流利廣東話。Zaha更在2022年成為救世軍負責的「Hi! Strangers少數族裔生活導賞」的導賞員，計劃中的導賞員均為24歲以下的青少年，每團的收費為一千港元，最多可讓14人參加，報團收入歸導賞員所有。

在帶團前，Zaha會親自規劃導賞路線，讓參加者到訪其生活必經的「景點」。她知道華人對伊斯蘭文化一知半解，例如穆斯林每年會分別慶祝宰牲節和回曆新年，但兩者非香港公眾假期，因此她要特意向學校請假。不理解此文化的老師曾拒批申請，Zaha忍不住問老師：「你嘗試代入我的角度思考，你們農曆新年不能放假（慶祝），你會有甚麼感受？」最終成功獲學校批准請假。對未被充分理解的Zaha而言，導賞團正是一個機會讓人以第一身視角認識、感受她的文化和習俗，她坦言「我都沒料到（在導賞團），每個人都會專心聽我說話」。

穆斯林在港覓食難

在她帶的團中，參加者主要是中學生，跟Zaha年紀相若，「我會思考如果我是參加者，我會想導賞團有甚麼有趣的元素、有甚麼可以玩的東西，會想很多！」因此在旅程第一站──富泰商場的超級市場，Zaha以遊戲形式進行導賞，讓參加者尋找印尼撈麵以外，穆斯林可進食的撈麵。結果發現，只有韓國「火雞麵」和海鮮味「炒麵王」符合伊斯蘭教徒不能吃豬肉、甲殼類、含酒精食品的規定，亦只有少量貨品印有清真認證（Halal）標誌。「所以通常在超級市場，很多伊斯蘭教徒都會拿着包裝看起碼30秒至1分鐘，才能安心購買。」

市面上有售清真肉類，以清真雞肉為例，劏雞時需抓着雞頸，誦讀《可蘭經》經文後一刀斬下，不能讓動物受苦，「不像香港街市般斬雞──慢慢地放血」。惟清真食物價錢一般會貴兩成，所以Zaha寧願在午飯時間買零食，也不吃清真商店的飯餐。

富泰邨內唯一的清真商店近年亦已倒閉，屯門區的清真商店或餐廳都所剩無幾，穆斯林的食物選擇越來越少。參加者聽後總會驚訝：「這樣不能吃，那樣又不能吃，那你還可以吃甚麼？」Zaha翹起雙手，笑着舉例：「我們可以吃炸魚柳、魚柳早餐、魚柳包和咖喱魚柳飯。」可惜現時邨內的連鎖茶餐廳再沒售賣咖哩魚柳飯了。

屋邨隱世清真寺 小教徒習《可蘭經》

離開商場，走進屋邨，Zaha停在清真寺門前。與人們熟悉的九龍清真寺不同，富泰邨的清真寺並非擁有高樓底、圓穹頂的大建築；它是位於大廈底層的一間房間，能容納約30人。若寺內容納不到所有信徒，信徒便會在寺外的空地放上地毯祈禱。

自六歲起，Zaha每天放學後會來到這間清真寺學習《可蘭經》，每天學習一至兩頁，一直到11歲。在清真寺的日子令Zaha又愛又恨，她很想念陪伴她成長的教師，但談及課堂內容時，卻收起笑容投訴：「平日上學讀書很難，在這裏讀（《可蘭經》）也是這麼難！」她解釋，學生不僅要理解共30卷、約600頁的《可蘭經》，更要把整本背誦起來。

站在寺前談了良久，Zaha卻一直沒進去這熟悉的地方。她解釋，這間清真寺主要開放給男性祈禱，女性大多在家禱告。教徒一天需祈禱五次，她會在上學前祈禱一次，回家後再祈禱四次，不會在學校禱告。

Zaha說，很多人在導賞團結束後都表示對伊斯蘭教加深認識，但更令Zaha深刻的，是年輕的參加者會主動與她交換聯絡方式，至今仍會不時聊天，「每次帶團都會有滿足感，會覺得，嘩！這麼多人想認識我的生活，是很厲害的事！」她靦腆地笑說。

聲音導航 自由發掘歷史遺跡

除了由少數族裔親自帶領的導賞團，你有沒有想過一部手機亦能領我們遊走香港各地，探索少數族裔的歷史與文化？

本地初創企業Storius結合Podcast（線上有聲節目）和口述故事，於2021年推出語音導賞手機應用程式。參加者可在程式選擇路線，聽着聲音導航開啟旅程，內容由多間院校及非牟利機構等單位提供。去年，Storius與融樂會合作，設計了三條與少數族裔文化相關的路線，涵蓋尖沙咀、中上環和跑馬地，導賞路線現時免費開放給公眾使用。

尖沙咀的路線以歷史和生活為主題，由樂隊RubberBand主音繆浩昌（6號）的聲音領航。旅程的第一站是天星碼頭，在十九世紀，印度巴斯裔的米泰華拉創立了「九龍渡海小輪公司」，以蒸汽船隻載客來往中環及尖沙咀。直至1898年被亞美尼亞裔富商遮打爵士收購，成立了現時的天星小輪公司。除了廣為人知的重慶大廈和九龍清真寺，聲音導賞沿路還會介紹美麗都大廈，內有由少數族裔開辦的商舖，有售賣傳統南亞服飾和首飾的商店，又有由埃及女士經營的中東雜貨舖，售賣玫瑰果醬、清真香腸等。大廈內還有巴基斯坦圖書館，有烏都語和英語書籍供租借。

而中上環路線的故事則由DJ謝茜嘉娓娓道來。走進中環的心臟地帶，聲音導賞會介紹被譽為「菲律賓革命英雄」的何西·黎剎，在1891年至1892年曾與家人居住在列拿士地臺2號，又曾在中環德己立街5號當眼科醫生。導航亦會帶參加者到訪大館，介紹涵蓋前中區警署及域多利監獄的建築群。警署內有錫克教祈禱室，讓錫克教的警員沐浴及祈禱。越南革命家胡志明更曾在1931年，為了逃避法國政府通緝而來港，被當時的香港政府拘捕並關進了域多利監獄。

圍繞跑馬地的路線展示了該區的多元宗教特色。如位於山光道的猶太墳場用作埋葬於本港去世的猶太人，包括富商嘉道理家族的成員；而座落墳場兩旁的是佛教寶覺小學和東蓮覺苑，連接兩者的中式橋以鮮艷的紅、黃配色為主調，以雕花作裝飾，與橋後的純白色、設計簡約的西式教堂形成強烈對比。寶覺小學曾是教育局「指定學校」，專門取錄少數族裔學生，此政策被指造成種族隔離問題，2014年起已被取消，但現時仍有大量少數族裔學生入讀前指定學校。

灣仔錫克教廟 不同族裔的交流平台

黃泥涌道尾站，是始建於1901年的錫克教廟，它本為香港二級歷史建築，但已於2019年開始拆卸重建。這棟純白色、樓高四層的建築不僅是錫克教徒進行宗教活動的場所，還是一座社區中心──每天都會免費派發膳食，甚至為有需要人士提供短暫住宿。Storius的印度裔營運經理Bervinder平日亦在此地活動。

Bervinder說，錫克教廟歡迎不同宗教信仰的人，只要跟隨廟內禮儀，如穿著長衫長褲、赤腳、佩戴頭巾，任何人都可進入錫克教廟。她分享道，身邊有朋友對錫克教廟感好奇，但因不了解入廟的禮儀而沒有進內。

「香港有不少人想了解其他文化，但缺乏接觸的機會。當你踏出第一步，就會知道不同文化（背景）的人，都可以很友善。」Bervinder笑着憶述，一次廟內的少數族裔義工派飯給華人時，用不太流利的廣東話努力解釋菜式的名稱、食材，「整個畫面很可愛，大家都很歡迎參觀者。」

Bervinder亦打算規劃有關香港錫克教歷史的路線，以印度裔視角，分享自己在香港土生土長的故事，她相信：「我們都是共同存在於這個城市，聲音導賞能讓其他人真正了解少數族裔，放下對我們的戒心。」

遊重慶大廈 打破刻板印象

香港非洲中心的執行董事Dr Getty Gwenzi有相同觀察：「香港看起來非常多元化，但少數族裔與香港社會並沒有很多機會互動。」

Getty坦言，許多華裔港人不太了解非洲文化，如她與參加者玩問答遊戲時，很多人一題都答不出來。她亦觀察到「香港人的文化比較『自顧自』（minding their own business）」，如港人搭地鐵會戴上耳機，避免與人交談，日常生活中根本沒有機會與非裔人士交流。

缺乏認識之下，本地人輕易地對少數族裔人士貼上負面標籤。以位於彌敦道的重慶大廈為例，此地聚集了非洲、印度及南亞裔人士。Getty認為，香港人不甚認識重慶大廈，「每五個人中，至少有兩至三個人從未到訪重慶大廈」。而本地人單憑媒體渲染和家長的說法，便斷定對重慶大廈的印象──有父母叫子女小心行裝，以免遭盜竊，又指可能在重慶大廈發現毒品。

2019年成立的香港非洲中心（African Center Hong Kong）透過舉辦重慶大廈導賞團等活動，向本地人推廣非洲文化。導賞過程中，導賞員會鼓勵參加者自行探索重慶大廈，親身與店舖老闆對話，有店長更會贈送小禮物給參加者。導賞員亦會講解重慶大廈的歷史：非裔人士在1960年代來港，於重慶大廈從商，使其慢慢發展成少數族裔的文化交匯處；又會反問參加者：「為何非洲午餐會包含牙買加特色菜？」揭示出非洲黑人奴隸被販賣至中美洲的歷史。

中心項目經理Tino Muzariri表示，曾有參加導賞團的學生發現父母對重慶大廈的理解出錯，決定親自帶領父母到重慶大廈遊覽，嘗試改變他們的看法；參加者又會在社交平台分享自己到訪了Tino談及過的非洲餐廳。Tino希望不只是向參加者傳遞資訊，更重要的是讓他們獲得烙印在腦海的經歷。

以第一身說故事 重奪話語權

除了導賞團，中心還會舉辦「真人圖書館」──參加者圍成小組，聆聽非洲人分享人生故事，希望藉此重塑大眾對非洲人的印象，了解其文化之餘，亦發現非洲人的優越之處（black excellence）。Getty表示：「我們透過（舉辦）活動拿回話語權，親自講述我們的故事，不想社會再聚焦非洲人為受害者。」

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】