學童自殺數字上升　透視中學生情緒病：只想有人明白我

「沒有人想（患病），每個人都想被認可。」這是中度抑鬱症患者Thomas（化名）對情緒病的看法。學童自殺數字上升，香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心引述警方數字，指2023年1月至11月初共錄得306宗學童輕生個案，其中37人死亡。據香港青年協會2023年的調查，5504名受訪學生中，超過一半出現抑鬱情緒表徵，包括難以集中、為以往不受困擾的事而煩惱、失眠等。「情緒病」一詞在校園中愈趨普遍，但又有多少人明白，本應享受校園生活的中學生在患病後面對的挑戰？



Thomas在一所地區名校就讀中三，小時候經歷父母離異，自小學時已受情緒問題影響。在升讀中二的暑假，他因為不滿媽媽經常更換伴侶而與她發生爭執，躲進廁所大哭。Thomas媽媽見狀不妥，帶他約見臨床心理學家，其後他被轉介至公立醫院精神科並確診中度抑鬱，現正服用抗抑鬱藥。

病情打亂生活 曾萌生自殺念頭

Thomas回想確診當刻非常不安，除不明白為何患上情緒病外，還因媽媽的抑鬱症經歷而對患病有更深感受：「我媽媽本身有抑鬱症，有時聽到她在房間裏哭得很慘，很害怕，覺得自己（確診後）好像是怪胎。」

Thomas本對電競充滿熱誠，每天用上三至四小時玩遊戲機，但確診後卻失去興趣。病情最嚴重時的中二學期初，連上課動力也失去，一個學期内缺課二十多天，當時甚至出現自殺念頭。「最嚴重時很無力，經常會想，為甚麼還要在這裡，為何不跳樓自殺，（然後）投胎？」

確診早期，Thomas變得缺乏自信，害怕與別人交流，也總是覺得同學用異樣眼光看待他，令他心跳急速，緊張得很。有時等不及放學，Thomas在課堂中間感到不適，需要離開課室尋求社工協助，每次約一小時。社工會跟Thomas聊天，讓Thomas嘗試了解自己情緒不安的原因，待緊張情緒舒緩後，再回到教室上課。

臨床心理學家建議中學生多建立外在認同與聯繫（點圖了解更多）：

學校調適政策 受同學質疑不公

學校會為像Thomas般有特殊教育需要的同學提供調適政策，學生若因病如過度活躍症和抑鬱症等難以集中，可按需要使用特別應考室及申請延長考試時間。但Thomas卻得不到同學的體諒。「如我的分數較高，有些同學會說『他加時而已』，心裏不好受。」他認為同學不明白自己。「如果我加時是不公平。我患病，每天這麼累、這麼辛苦，你沒有，那麼對我公平嗎？」

有時，同學會質疑Thomas是否患上抑鬱症，他會向同學解釋他的病情，指抑鬱症患者也會像普通人一樣，不會經常對外表露不開心的時刻。「我覺得旁人要做的是支持和體諒他們，並非再三質疑他們。」同學理解後向Thomas道歉。被同儕誤解，難免感到無奈，但他仍表示能夠理解：「社會上不是很多人明白這個病，當這些病愈來愈普遍，大眾也應該要多了解。」

積極接受治療 與負面情緒共存

與抑鬱症共存兩年，Thomas認為多了時間反思，成長不少。Thomas學業成績一向不俗，中一時曾考獲全級前20名。在確診抑鬱症後，他發現將所有注意力放在學業上能夠麻醉抑鬱帶來的痛苦，成績更大躍進至全級第七名。可惜，這「麻醉藥」只有短暫「療效」，如果他某次考得不理想，情緒就會突然不穩， 無力感與自殺念頭又再次浮現。

現在他學懂放慢腳步，努力平衡學習和休息的時間。休息時，他會做其他感興趣的事，例如與貓玩耍，這讓他感到安全感之外，也給自己更多喘息空間。談及感受最深的，是獲得身邊老師和家人的支持與關心。其中，他感謝同樣患情緒病的媽媽。她一邊接受治療，一邊照顧家人起居生活，令Thomas也決意更加積極地繼續走下去，開拓人生篇章。

除接受藥物治療，Thomas也從社工身上學會如何紓緩負面情緒。「我告訴自己，即使現在停一停，（做事進度）也不會影響太多。」他也建立了一套紓緩方式：當負面情緒出現時會先去洗澡，然後睡覺，讓自己冷靜下來。Thomas認為，他能夠學懂如何與負面情緒共處，與媽媽的一句話有關：「媽媽在我小時候說過，『如果有情緒，想哭的話就一定要哭出來。』每當回想起這句話，我也覺得她說得很對 ，也很感謝她這句話。」

以過來人身分 伴兒子面對情緒病

Thomas的媽媽Grace（化名）自兒子確診後一直在旁照顧。她指當初發現Thomas情緒低落，睡眠時間長，除上學外經常不願起床，做什麼都沒有動力。維持了三、四個月後發現他情緒愈來愈差，如會毫無預警地哭，於是決定帶Thomas看臨床心理學家。

Grace回想起初Thomas抗拒就診：「他跟我說自己不是神經病、很正常，為什麼要看醫生。」理解更多情緒病的資訊後，他降低對求醫的疑慮。「我跟他說，可能我們腦子少了些物質需要補充，吃藥就好像吃食物，補充了就沒事。」Grace對情緒病與精神科等概念較為開放，源於她也是情緒病患者，明白小朋友確診不能逃避了事。「我真的不太介意那個部門是不是叫精神科，總之有需要就要去看。」

家人的陪伴是對抗情緒病的良藥，Grace在Thomas確診後，明白到多溝通能了解他的情緒和需要，關係明顯改善。她警惕自己不要向兒子施加壓力，對話要避重就輕：「不可以像一般家長（說）『你溫書了嗎？做了功課沒有？甚麼時候考試？考試考得怎麼樣？為甚麼考得這麼差?』」她亦會身體力行表達支持。「考試時就可能要看看他怎麼樣，要抱一抱他，親一下他，叫他休息一會。」

遺傳或增患病風險 治療以不復發為目標

精神科專科醫生曾繁光指情緒病類別多樣，除常見的抑鬱症和焦慮症外，還有躁鬱症、恐懼症和強逼症等，理論上都與焦慮有關。情緒病成因可分成先天和後天，先天因素包括基因蛻變和遺傳，後天因素包括環境影響，如長時間處於壓力大的環境下而提高發病機率。曾補充，抑鬱症的確診數字在先天遺傳方面較明顯：「普通人一生中患抑鬱症的風險大概15%左右，若爸爸或媽媽有抑鬱症，孩子患上的風險可能會升到三至四成。」

曾繁光指，現時藥物仍為抑鬱症主要治療方法，其成效與成本效益最好，患者服食四至八星期後會令徵狀得以改善。如患者第一次發病而沒有家族史，曾繁光建議病人服藥最少一年，康復後再用藥約一年才可以慢慢減藥或停藥，停藥後五年內沒有復發則被視為康復。他又提到，治療情緒病的目標是避免復發，每當復發，患者的人生都可能會造成破壞，如不能上學而導致學業和社交困難。

與人事物建立聯繫 助年輕人改善情緒健康

臨床心理學家萬家輝指，資訊碎片化是近年中學生患情緒病的主因。萬家輝解釋，學生以往在學校上課，容易交流並建立共同話題，但疫情期間卻要留在家裏，缺乏面對面交流，加上現時網絡資訊繁多，令資訊碎片化。當每個人吸收的資訊不同，學生之間會因難有共同經歷而令情緒有所影響：「當人愈來愈少與自己和周遭事物有聯繫時，就會感到焦慮和不開心。」

萬補充，青少年時期與人相處至為重要，因很多時候需要透過跟人相處才能認識自己、建立社交技巧。但過去數年的疫情下，很多年輕人缺乏直接與人接觸的機會，情緒亦隨之受影響。

萬家輝認為，與不同的人、事、物建立聯繫（Connection）有助年輕人改善情緒健康。每當感到焦慮或不開心時，萬家輝建議可以找朋友傾訴、多做運動、接觸大自然等。建立聯繫後，當有負面情緒來襲，那些聯繫便能提供足夠的支持和安全感。「我們與其跟這些情緒去糾纏，倒不如與不同東西建立聯繫，當你投入其他事情後，你的精神與心靈自然會離開令你不開心的東西。」

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會：3512 2626

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：「不想成為怪胎，只想有人明白我」——透視中學生情緒病】