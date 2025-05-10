「贊」不絕口——贊育醫院記載香港生育史

沿西營盤西邊街一路依山而行至第三街交界，一幢五層高紅磚建築矗立眼前，續往前走，「贊育醫院」四字招牌赫然刻在入口花崗岩門額上。這是剛踏入103周年、今年3月被列為法定古蹟的舊贊育醫院，是一間昔日服務無數華人婦女、迎接許多新生命的產科醫院。年輕一輩或許未曾聽過「贊育」大名，然而它卻為香港婦產科發展開創歷史，多年來一直為社區貢獻，是香港醫療史上不可或缺的一部分。

記者：羅佩佩、李衍澄 編輯：李穎晞 攝影：李穎晞／大學線



20世紀初，本港醫療水平偏低，華人產婦多在家中由缺乏專業訓練的「執媽」（接生婆）接生。眼見當時嬰兒夭折率甚高，教會倫敦傳教士和香港首位女西醫克寧醫生（Dr. Alice D. Hickling）於1922年在華人聚居的西營盤創立了首間華人產科醫院——贊育醫院，由華人公立醫局委員會管理。

贊育醫院於1922開幕後便為產婦接生，翌年開設助產士課程，培訓華人助產士，其後在1934年成為公立醫院，1937年成為香港大學醫學院教學部門，予醫科生及護士學生進行實習。截至1950年，隨著二戰後嬰兒潮出現，舊贊育醫院接生累計約5萬名嬰兒。因贊育醫院當時以低孕產婦死亡率及低嬰兒夭折率聞名，醫院門外常常出現孕婦連夜排隊候診場面。為回應龐大服務需求，贊育醫院於1955年在醫院道現址建新院，以增加產床；同年起，醫院規定只接收居於中西區的孕婦、公務員及其妻室，以及有異常情形的高危人士，如患有慢性病的孕婦等。

贊育醫院前胡忠夫人產前診斷化驗室主管陳遠光補充，這是全香港第一間胎兒染色體化驗室，圖中陳拿著的1997年贊育醫院產前檢及診斷的年度報告封面圖便是染色體。他解釋，染色體本是黏在一起，所以化驗時需人手重新配對23對染色體，才能做分析，工序繁複，陳說一般一天最多只能分析四個樣本。（大學線授權使用）

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醫院人滿為患 醫護照料悉心

現年78歲的陳太分別於1968年、1970年及1973年在贊育醫院誕下三胎，對贊育讚不絕口。她認為贊育是婦產科專科醫院，除產婦外不接收其他病人，可減少接觸病菌機會，故屬意在贊育醫院生產。她形容當時贊育醫院「好出名」，是安全和信心保證，在分娩第一胎的住院期間曾見鄰床孕婦借用親戚的中西區地址，務求在贊育醫院生育。當時醫院孕婦過多，病房床位不足，陳太生第一胎時就需睡在走廊病床上，初生嬰兒籃就放在床尾。

說起當年與贊育醫護人員相處點滴，陳太讚賞醫院護士「幾好相與（相處友善）」，會協助她清洗分娩後被剪開的會陰傷口，也會觀察嬰兒食量調整奶粉份量，而醫院病房助理亦會幫忙替嬰兒穿衣、換床單等。

陳太憶述生產首胎時住院費每天二元，住六天要12元，加上入院和出院也要各付二元小費給兩位「阿嬸」（病房助理），所以共需20元（當時一碗叉燒飯要價約一元），認為贊育是最便宜而又能安心產子的選擇。

我覺得我在贊育醫院生（小孩）， 我會沒事，我對它有信心。

漏夜留守為產婦 同事相處如家庭

曾任香港大學婦產科教授，現年78歲的黃譚智媛醫生港大畢業後，在伊利沙伯醫院完成駐院實習（Houseman）一年，她於1970年在母親建議及個人興趣驅使下，選擇在贊育醫院擔任婦產科醫生逾二十年。她笑說贊育精神是「沒有交更與下班時間」，回憶入職初期，有次接生時正值交更時間，因身體疲累就讓同事接手處理，不料卻在會議上被當時帶領贊育產科團隊的秦惠珍教授訓斥：「她說如果你正在照顧那位孕婦，是不能因任何事而離開（崗位），直至她完全康復。」

秦惠珍敬業樂業的精神深深影響著黃譚智媛。七十、八十年代分娩的婦人接踵而至，加上長期缺乏人手，醫護人員都會選擇不回家，最多下班去「拍拖睇戲」，然後又回到醫院，留在醫院七樓宿舍休息，待嬸嬸（清潔工）敲門喊「執仔啦！」就上班去接生。但因當時贊育醫院內電梯行駛較緩慢，護士寧願跑幾層樓梯通知醫生。為了節省產婦等待時間，黃譚智媛會直接在產房隔間拉上簾子睡覺：

掛起白袍，拉一拉（簾），（要接生時）便最快（回產房）。

當時贊育醫院的醫生如此忙碌，黃譚智媛坦言是人手不足所致，不論醫生或護士都不足夠，故醫學生大多要兼任護士工作，每名產婦都由一名醫學生全程照料，負責量血壓、記錄子宮收縮情況及接生等。黃教授回憶，以前每位港大醫學生需在贊育醫院實習十週，通常需接生20至30個嬰兒，甚至曾有熱心學生接生達一百個。

雖然贊育醫院工作繁重，但醫護人員相處就像家人般溫馨。黃譚智媛憶述當年如過了用膳時間，就會去高街、水街的大排檔買飯或著見習醫生（houseman）帶飯煲盛載外買粥麵回院一同分享。有空的醫護也會煮粥給半夜值勤的同事，為忙於工作的同事送上多士跟咖啡作早餐，讓黃譚智媛感覺分外窩心。

配錯血型致死 分娩服務轉院

儘管醫生盡力為產婦提供支援，贊育醫院亦曾發生數宗醫療事故。1977年，一名孕婦出現嚴重流血情況，但因贊育醫院沒有內科醫生和正規血庫，需將她轉送至瑪麗醫院急救，惜最後回天乏術。後來調查證實是贊育駐院醫生到瑪麗醫院為孕婦配錯血型，導致孕婦失血致死的醫療事故。

這宗醫療事故令黃譚智媛記憶猶新，她九十年代擔任瑪麗醫院院長時，便提出將贊育醫院分娩服務轉移至其他醫院。2001年，贊育醫院分娩及住院服務正式轉至瑪麗醫院。

染色體分析 爭分奪秒為胎兒解碼

要讓孕婦感到安心，除分娩服務外，少不得產前檢查。早期贊育醫院的產前檢查時僅靠徒手檢查胎兒大小及位置。至60年代，時任贊育院長李健鴻首次引入連續性監測胎兒心跳及胎兒頭皮血取樣的技術，在孕婦臨盤在即時使用。1981年，胡忠夫人產前診斷化驗室成立，成為香港首間開展臨床及實驗室產前診斷服務醫院，專注染色體檢測，幫助及早發現胎兒疾病。

現為都會大學科技學院副教授陳遠光，由2011至2021年在胡忠夫人產前診斷化驗室工作，曾擔任主管，期間也參與醫院記錄存檔工作。陳遠光入職時，贊育醫院分娩服務已轉移到瑪麗醫院，僅保留產前產後服務及化驗室，處理來自全港公立醫院的胎兒樣本。他所屬團隊每星期需與醫護人員開會，以確保前線服務與後勤化驗的工作進度相配，例如報告要與孕婦或嬰兒所表露出的症狀吻合。

默默付出 將心比心

為胎兒分析基因是繁瑣且耗時的任務。陳遠光說有經驗的同事一般一天最多只能分析二至四個樣本。但面對緊急情況，他也曾用短短五小時完成化驗報告。

當時一名剛出生的嬰兒心臟出現問題，醫生急需化驗報告決定治療方案。但陳遠光星期五晚才收到樣本，周末為實驗室休息時間，於是他決定翌日自行加班，早上7時回到實驗室撰寫報告，至中午12時便完成化驗報告交給醫生。陳遠光如此著緊及早完成化驗，全因他知道每個嬰兒都是父母的心肝寶貝：

大家將來都會為人父母，或者已經為人父母，將心比己的心態會令我們做事上心點。

用心付出，有時可能有驚喜回報。陳遠光分享有一天開會後，打開門竟看見一對雙胞胎拿著蛋糕，邀請醫護一同慶祝他們5歲生日。原來雙胞胎的母親受過贊育醫護人員的照顧，她帶著雙胞胎回來親自感謝他們，這個場景感動了陳遠光：

我們（醫護）開完會剛出來，一對孖生仔拿著蛋糕說「我們等了很久」，（最後）我們跟兩兄弟拍照。

劃時代的贊育醫院 開創性毋庸置疑

「贊育醫院的開創性和劃時代功能是不能夠（被）否定」長春社高級保育經理（文化保育）黃競聰博士指出，贊育醫院在香港生育史，以及華人對西方醫療觀念轉變中扮演重要角色。華人原本信奉中醫，直到1894年鼠疫爆發，東華醫院的中醫效果不佳，西醫才逐漸被華人認可。贊育醫院作為全港首家華人產科專科醫院，提供專業生育服務和培訓醫護人員，成功降低嬰兒夭折率，向華人展示了西方醫療技術的優勢，後來也愈來愈多人在贊育醫院生育。

他亦提到，由倫敦傳教士克寧醫生創立的贊育醫院亦別具時代意義，皆因當時殖民地政府未將醫療視為優先，資源分配有限，突顯當時民間行動對建立贊育醫院的重要：

如果不是由民間發起，（贊育醫院）未必在上世紀二十年代便出現，可能推遲十年或者二十年。

建築給合中西特色來吸引華人

黃競聰認為舊贊育醫院能被列為法定古蹟與其建築特色有很大關係，舊贊育醫院大樓的建築風格融合了中西特色，既有紅磚建築的西式風格，又有「金字頂」的屋頂來順應香港夏天多雨的天氣，及有大窗用作通風與採光，都是其建築特點，加上西邊街正門的「贊育醫院」牌匾與對聯「好生之謂德、保赤以為懷」，為清代遺老陳伯陶所書及賴際熙題上，這些中國元素令華人更願意接受贊育醫院與西方醫療。

贊育轉型 依舊服務大眾

1975年香港初生嬰兒數目近八萬，但時至2024年，該數目已下降至近四萬，徘徊在全球生育率排名榜尾位置。港島區不再是人口擁擠之地，婦產科服務亦已分散至醫管局各聯網醫院，贊育醫院的地位逐漸淡化，轉型成為日間中心，提供產前及產後護理、推行健康教育計劃及精神科復康等服務，而醫院西邊街舊址亦已改為西區社區中心。

雖然贊育定位改變，但不變的是，不論在舊址或現址，贊育一直紮根在西環為市民服務。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】