淪為台灣詐騙車手的香港人｜浸大新聞系學生《新報人》專題

一份合約、一張機票，成了香港人Ken（化名），通往台灣鐵窗生涯的開端。香港人被誘騙到緬甸、柬埔寨等東南亞國家詐騙園區的新聞並不罕見，但原來台灣是另一個「高薪外勤」、「短期出差」誘惑的目的地。Ken向記者道出他淘金夢未圓而深陷囹圄的經過。他2025年經香港中介介紹赴台工作，豈料淪為詐騙集團「車手」，即做收騙款的跑腿，兩星期後被捕，其中詐騙未遂罪成判監10個月，現已服刑完畢，但他還有其他10項詐騙罪被定罪，分別判監1年至1年3個月不等，仍等待上訴，未有最終刑期。

他在台灣看守所期間感染超級細菌，差點命懸一線，要做手術，記者翻閱他的多份法院文件，亦有描述此情況。由於特區護照和香港身份證被詐騙集團收走，在台灣亦是保釋候審狀態，目前無身份證明文件，連看病都困難。他的家人在香港接受訪問，講述到台灣為Ken奔走的情形，稱非常焦急無助。



《新報人》為浸大新聞系學生採訪刊物

新報人記者：童卓民、盧承琨、江琰、梁家俊

指導老師：勞顯亮



本文獲《新報人》授權轉載

原標題：

淪為台灣詐騙車手的香港人 親述墮入鐵窗生涯經歷

2025年5月Ken被捕後，彰化警方向傳媒發放他涉嫌擔任「車手」取錢的閉路電視片段。（彰化警方圖片）

香港求職變台灣階下囚

30多歲的Ken（化名）原為香港普通求職者，2025年3月在Facebook的「搵工群組」求職，之後有自稱「中介公司」的人員接觸他，介紹到台灣一間投資公司擔任外勤人員。雙方在香港九龍區的某商業大廈大堂，與所謂的僱主做了簡單面試，然後就簽下「外派專員」的僱傭合約。

合約列明工作是短期性質，地點在台中，負責送禮、遞交文件、處理投資合約，日薪2,000元新台幣（折合約495港元），若成功與客戶簽約完成儲值交易，可得1%佣金。做滿兩周僱主會承擔來回香港與台灣的機票。

台灣有銀行的門口貼上海報，警告民眾當上車手的後果。（新報人記者童卓民攝）

「有香港公司面試、有簽合約，去到台灣初期只是送禮物、送文件，教客戶用App，一切正常到你不會懷疑。」Ken在2025年4月中飛抵台中，入住公司安排的酒店，之後就很快「上班」，每日乘搭公司安排的車輛，到不同地方拜訪客戶，派發電子產品禮品，其後工作內容逐漸升級，涉及與客戶簽約及收取「投資款項」，再轉交公司司機。

工作大約兩星期後，在2025年5月初，Ken被台灣警方「釣魚執法」，才驚覺自己身處詐騙集團，「之前客人說透過公司投資有賺錢，我完全沒有懷疑過。」

本報記者經過翻查，發現涉及「元永雄投資有限公司」的詐騙案件在2025年高達21宗，不少被告（其中亦包括香港人）報稱完全不知情，與Ken報稱的情況吻合。（台灣法院判決書）

一罪已服刑 另十罪成已判刑待上訴

Ken被捕後經歷在不同縣市多次上庭，他被警方釣魚執法的案件，被判「詐欺取材未遂罪」罪成，刑期11個月，上訴後減至10個月。目前他已經刑滿出獄，但這只是他多合共11宗案件的其中一宗。因為台灣的詐騙罪，按每個受害人分別判刑，他合共11宗罪罪成，每宗罪分別被判監禁1年至1年3個月不等。

由於他正在上訴，未有合併刑期。此前亦有人用他的名字連絡受害人，有受害人證實未曾與他見面，因此他亦收到過這11宗案件之外的不起訴通知書。

《新報人》記者翻查台灣司法系統，找到Ken到判決書，證實了他的說法，除了最後被捕的欺詐未遂，其他罪名是「三人以上共同詐欺取財罪」，理由是曾收取款項、到櫃員機取款等，擔當台灣詐騙集團的「車手」，即負責跑腿。

染惡菌生疥瘡 需做多次手術

被捕後，Ken曾被羈押在彰化看守所、台中看守所，正式判刑後就短暫在台中監獄服刑，直至刑滿出獄。他形容台灣監所的環境惡劣，他曾感染細菌，引發鼻竇炎、腦膜炎及肝炎，需多次手術才「撿回性命」。

Ken在彰化看守所感染細菌後，曾生疥瘡，上訴轉到台中看守所後仍未好轉，臉和眼腫大，多次申請才獲送到台中監獄附設培德醫院資料，最後要到台中市區的大型醫院做緊急內窺鏡手術。

《新報人》記者在台灣法院的文件中，查找到他提及的上述手術。手術後Ken確診感染超級細菌，要多次打針，他說現在還有後遺症。

Ken的姐姐Betty說，香港入境處有詢問Ken的情況。（新報人記者童卓民攝）

家屬親述：40天醫療費近百萬台幣

台灣監所的經歷更帶來沉重的經濟負擔。Ken的家姐Betty（化名），在香港接受《新報人》訪問，講述她當時到台中照顧弟弟的情況。

「在醫院住了40日，做三次手術，用了差不多100萬新台幣（折合約25萬港元）。」Betty說，弟弟入住加護病房第一日就開始發燒，家人以為他只是普通感冒，「一個星期後，他全身腫脹，眼睛都合不起來，坐都坐不穩」。

護照被詐騙集團收走 出獄後無證件難求醫

Ken在手術後要繼續服刑，出獄後因為還有其他案件在身，被台灣限制出境，目前狀況是交保候審。由於他的證件在詐騙集團手中，台灣警方並無找到，他出獄後亦無台灣方面的任何證件，令他變成徹底的「無證」狀態，在台灣寸步難行。

因為無證件，Ken說有些醫院不願接受他求診，連到警署派出所領取法庭書信亦有困難。他曾求助香港入境處，但由於無法親身辦理，因此無法申請任何香港證件，只有入境處發出、讓他可以離台回港的一次性入境證明，但台灣的醫院亦不承認此文件。

Ken與家人有向香港入境處求助，Betty指，入境處在Ken被送入加護病房的時候，曾主動提出提供醫療專機送回香港的選項，「當時入境處每星期都會打電話來，兩小時就幫我們審批了入境文件。」不過Ken最終因仍有案件未審結，被禁止離台回港就醫。

Ken今年3月出獄後，轉送移民署後獲保釋，他指由於台灣不同縣市的資訊並不互通，曾在上庭後再次被指仍在通緝名單而被捕。目前他僅靠家人接濟，在台等候接下來的司法程序。

騙徒慣常用Telegram和Facebook招人。以「日薪高達$2000港幣」、「毋須經驗」等字眼招攬港人赴台。（Facebook群組）

願意承擔法律責任 告誡港人：詐騙公司高度偽裝

從在香港求職，到在台灣身陷囹圄，入獄、染病、做緊急手術，Ken說願意承擔法律責任，但同時告誡其他香港人，台灣詐騙集團已進化到「公司化」經營，「就算有公司、有律師、有合約，一切覺得再正常不過，都可能係詐騙公司一早高度偽裝。」

他任職的「元永雄」公司，表面為電子產品門市，實則借人頭開設，有法人註冊、有辦公室、有合約，一旦公司被舉報或列入「165防詐熱線」，集團會立即改名、更換商標並繼續營運。

台灣財政部於2025年5月15日發布的澄清公告，提醒民眾切勿被「元永雄投資有限公司」等假藉政府機構名義的詐騙手法矇騙。（台灣財政部網站）

台灣行政院直屬的金融安定基金管理委員會，已於2025年5月15日嚴正澄清，基金會從未與民間投資機構元永雄公司展開策略性合作，網站廣告為不實資訊，提醒民眾勿上當受騙。

Ken告誡港人，求職時要核查公司背景，若到台灣工作，要留意是否符合台灣法律、合法工作簽證，切勿誤信短期高薪出差，香港境外工作可能是詐騙陷阱。

台灣法院判決書文件顯示，有多名香港人擔當詐騙集團「車手」，被判詐欺罪成。（新報人記者江琰攝）

去年140宗港人涉案 不知情難成抗辯理由

港人Ken在台灣當詐騙集團「車手」，在台灣被判11罪罪成的經歷，並非單一個案。記者發現，在telegram和facebook，仍有兼職廣告，以高薪、毋須經驗等字眼，招攬香港人到台灣。記者翻閱多份台灣法院的判決書，發現今年至今，港人在台灣涉及詐騙的案件就有44宗，去年更高達140宗。

台灣律師指，即使港人聲稱只是來台工作，對詐騙不知情，但台灣法院會認為，只是幫忙提款就有高薪，一個具備一般常識的成年人，應能預見這類行為可能涉及詐騙，被告無視異常徵兆，法院通常會認定其具有「不確定故意」而判決有罪。

今年初至今44宗案涉港人

記者翻閱多份台灣法院的判決書，發現眾多港人涉及在台詐騙，2026年初至今44宗，2025年140宗，涉及的罪名包括「加重詐欺」、「有組織犯罪」和「銀行洗錢」等。

港人Ken展示的合約文件，上載有「元永雄投資有限公司」字樣及公司印章。台灣法院判決書有多宗案件，都涉及「元永雄投資」，2025年就有21宗。

在這些案件中，部分香港人和台灣的被告，報稱完全不知情，與Ken報稱的情況類似。翻查紀錄，犯案有共通點：受害人通常透過社群媒體（如LINE或Facebook）被邀請加入投資群組，再下載偽造的「元永雄」投資應用程式，查看虛構的股票獲利狀況。而擔當「車手」，會在公司安排下，與受害人簽署「合作契約書」、「交割憑證」等文件。

翻查紀錄，詐騙案案情有共同之處，透過通訊軟件邀請加入投資群組，再下載「元永雄投資APP」。（台灣法院判決書）

台灣律師：詐騙集團設「複合式陷阱」

台灣政國律師事務所陳宏毅律師，接受《新報人》訪問指出，，現時詐騙集團的招聘手法已從「直球對決」演變為極具欺騙性的「複合式陷阱」，包括以「海外代購」或「行政文件收送」包裝詐騙行為，並提供機票、住宿、專人接機，大幅降低戒心，令求職者在陷入犯罪環節前已對集團產生依賴。

取包裹有異常高薪 違背一般常識

陳宏毅解釋，台灣法院在判斷被告是否涉及詐騙時，法官會檢視其勞務與報酬是否明顯不相當，如處理簡單文件卻獲高薪、是否採取異常應徵流程等，僅是幫忙提款或領包裹，日薪卻高達數千甚至上萬元台幣，顯然違背一般社會經驗，一個具備一般常識的成年人，應能預見這類行為可能涉及詐騙，被告無視異常徵兆，法院通常會認定其具有「不確定故意」而判決有罪。

無論是香港人在台灣涉及詐騙，還是其他地區人士在香港涉及詐騙等刑事案件，被告獲保釋候審期間，多數會被限制出境。陳宏毅指，港人被告在台灣因「無固定居所」且涉跨境犯罪，極易被認定有「逃亡之虞」而遭羈押甚至禁見。

港人無資產 難與受害人和解爭取緩刑

另外台灣因詐騙猖獗，在司法實務上，詐欺罪嚴格採行「一罪一罰」原則，不同受害人、不同收款或取款次數，就法院就會將每一次行為視為獨立犯罪，分開論罪後再合併計算總刑期。

陳宏毅指，與被告與被害人和解是獲得緩刑的關鍵，但港人若在台無資產且被羈押，難以在審理期間達成和解。

就港人在台灣涉及刑事案件數字，《新報人》向香港入境處查詢，處方指沒有備存分類，2024年至2026年4月底，入境處協助在外香港居民小組，共接獲163宗港人在台灣遇事求助個案。

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