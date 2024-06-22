ChemFun｜男同志如何由好奇到沉淪毒海　學者指出現年輕化趨勢

原文標題《男同志的一寸樂土 ChemFun不只有藥和性》

「我覺得好奇係掩蓋晒所有嘢。」曾沉迷ChemFun、現正戒毒的男同志Peter（化名）憶起初嘗毒品後進行性行為的感受。今年1月，粉嶺一名男同志遭注射冰毒後死亡，再度引起社會關注同志用藥的議題。ChemFun，意指從藥物或毒品（Chem）獲取樂趣（Fun），樂趣則泛指性愛，是香港男同志圈的專有名詞。



用藥後進行性行為，於不同性取向皆可見，惟男同志進行ChemFun的比例卻遠比異性戀及女同志高。有男同志戒毒支援組織指，ChemFun是男同志圈的次文化，同志濫藥與他們的成長背景及性向疑問有關。有研究ChemFun十多年的學者表示，本港男同志缺乏空間，而ChemFun的功能正是「More than taking drugs, more than having sex」；他指疫情期間因人們在家工作和無法外遊，使參與ChemFun的人數比例上升，同時亦出現年輕化趨勢。



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男同志Peter（化名）憶述初嘗ChemFun時，他的好奇心已蓋過對毒品後遺的擔心。 （邱煒峰攝／《新報人》圖片）

衞生署愛滋病網上辦公室於2020年發表的《愛滋病預防項目指標調查-男男性接觸者》中發現，8.6%的男男性接觸者報稱在過去六個月間曾進行ChemFun，比2018年相同調查的7.3%略升，其中ChemFun過程中使用芳香劑（Poppers）最爲常見，佔70.9%，其次為冰毒及GHB（俗稱G水），分別佔48%及40.2%。香港小童群益會於2017年的性向無限計劃推算，約有3,500至5160名男同志有ChemFun習慣。

生活沉悶尋ChemFun 曾六天不眠躲家吸毒

40歲的男同志Peter，過去多年一直有固定的同性伴侶，約5年前因好奇和貪玩，在男同志交友App初次接觸ChemFun。他形容當時的動機只因生活沉悶。「我諗好奇多於一切」，他指當時的好奇心已蓋過對毒品後遺的擔心。

同志交友App「Grindr」內不乏邀約用戶進行ChemFun的帳號，其中包括ChemFun的明示或暗示字眼。（Grindr截圖／《新報人》圖片）

開啟男同志交友App「Grindr」，內裏載列一格格個人檔案，能即時查看用戶的距離、身高和體重等資料，點擊進內能一覽個人簡介，其中有帳號會寫上CF Host（ChemFun主辦人）、420（大麻）和ICE（冰毒）等字眼，代表他們欲尋找對象進行ChemFun。反之，有帳號會表明NO BBCF，即不願進行ChemFun或無安全套下肛交。

Peter初嘗ChemFun那天，相約兩名在交友App認識、素未謀面的男子，過程中有吸食冰毒、使用G水和Poppers，但最後沒有進行性行為，「有人問我想唔想試吓，咁我係願意嘅，我冇拒絕。」他憶述當時的感覺新鮮，心情很放鬆，可能因首次嘗試，感覺會較強烈，「可以拋開一切，好似咩都唔洗諗咁。」那天離開後，他形容自己對ChemFun不抗拒，其後更有主動在App上認識其他志同道合的ChemFun朋友。

自那天起，Peter由一星期進行一至兩次ChemFun，增加至兩至三次，最頻密的階段曾每天獨自躲在家中吸食冰毒，曾連續六天不眠吸毒，期間不想接觸任何人，「可以唔使食，唔使瞓。」長期吸食毒品，使他的身心皆浮現問題，如經常發冷，性格亦趨向執著和容易亂發脾氣。

為有ChemFun習慣的男同志提供戒毒輔導的再思社區健康組織，其項目主任周冠伸指，ChemFun求助者以30至40歲的男同志最為明顯，他們普遍已吸食毒品一段長時間，在出現癥狀時方會求助。

Peter直言初嘗ChemFun時沒想到禍害如此嚴重，直至沉迷後始知泥足深陷。（邱煒峰攝／《新報人》圖片）

沉醉毒品歡愉 失伴侶始決心戒

Fun於普遍男同志而言是進行性行為，部分人更會因毒品影響，在沒配戴安全套下性交。然而，Peter對Fun另有定義，他曾嘗試在吸食冰毒後進行性行為，但發現自己不喜歡那種感覺，反認為那狀態很淫亂和荒唐。他說，不一定每個男同志在吸毒後也會進行性行為，部分人可能只會「吹吓水」，「啲人好中意玩得好開心咁聚埋一齊，好似Gathering，唔一定係剝衫咁做呢件事。」

ChemFun使Peter的心情放鬆，沉醉於毒品的歡愉，他直言當時已沒有任何東西可取代那感受，「唔知道（毒品）個禍害會去到咁嚴重，越沉迷落去先知原來可以咁泥足深陷。」與此同時，Peter最初接觸ChemFun時沒有告知伴侶，直至後來伴侶猜到才揭發。他指伴侶有嘗試勸他戒除ChemFun惟不果，約半年後他們一度分手並分居，他憶述當時已意識到問題，但控制不了自己的行為，故後來立定決心求助，打算戒除ChemFun。

ChemFun形式多元 環境氣氛配套皆講究

香港大學社會學系博士劉凱亮過去十多年一直關注和研究ChemFun，他曾在18個月內多次親身實地參與ChemFun派對，並深入與30名ChemFun參與者訪談。他指疫情期間因人們在家工作和無法外遊，使參與ChemFun的人數比例上升，同時亦出現年輕化趨勢。

劉凱亮指，曾有ChemFun參加者能不眠不休地參與過程達兩個星期。（邱煒峰攝／《新報人》圖片）（示意圖）

ChemFun形式多元，舉行的場所通常為主辦者的家或酒店，參與人數則視乎情況而定，有一對一的ChemFun，亦有以多P（多人性交）的群組形式進行，持續的時間平均為兩日一夜或三日兩夜。劉凱亮指，以他所見為時最長的一次ChemFun派對，參加者能不眠不休地參與達兩個星期。

舉辦一場ChemFun派對，由事前準備至環境氣氛不無講究。劉凱亮稱，ChemFun主辦者除會預備不同種類的Chem（藥物）和製定其相應份量，亦要安排參加者的角色，例如1和0（性交時的插入者與被插入者）。

劉凱亮指，ChemFun亦注重衞生，場所浴室內一般備有「滴露」。 （邱煒峰攝／《新報人》圖片）

硬件配套上，有主辦者會安排切合氣氛的音響和燈光，提供小食、飲料和清潔劑等，為參加者提供更好的體驗。劉補充，ChemFun過程中有參加者會服用G水，惟因它不能直接服用，故需加入飲料調和。另外，為避免傳播金黃葡萄球菌，在浴室內有主辦者會提供能99%殺滅該菌的「滴露」牌沐浴露。

劉凱亮說起ChemFun，常有一句話掛在嘴邊，「More than taking drugs, more than having sex.」他解釋，ChemFun雖以性愛為先，但參與者某程度上會形成一個小群體，過程中不只是關於性，而是可產生歸屬感和認同感，彼此可發展出友誼甚至愛情。劉指，ChemFun過程中除了性交，他們也會聊天、打機、猜枚，看Porn（色情影片）。

劉凱亮說，參與ChemFun派對時必須脫衣，期間亦有不少潛規則，如在一群人中不能持續地與單一對象玩。（邱煒峰攝／《新報人》圖片）

冰毒具伸延性 服用後或降性行為防線

甲基安非他命，俗稱「冰」，是ChemFun主流使用的毒品之一。劉凱亮解釋，冰的最大特性是能使人不眠不休，有助參加者進行長時間的ChemFun，「可能講緊唔止三日兩夜，而係一兩個禮拜都唔駛瞓，令到整個CF嘅空間會拉長咗。」他續指，冰的伸延性使服用者可長期處於on effect（維持效用）的狀態，甚至有參加者會「追」，即連續服用更多劑量的冰，「呢個場玩完就會喺Grindr搵另一個場，不斷場接場咁玩。」

劉凱亮稱，冰毒會導致disinhibition（去抑制效應），令服用者的防線降低，如參加者原本堅持使用安全套，但會因毒品的效用影響，接受本身不願意的行為，在此情況下或會間接促成無安全套下肛交。劉指在疫情前ChemFun參加者大多以Smoke（吸入）的形式攝取毒品，但由疫情至今，多了人會提及Slam，即以注射方式將毒品攝入體內。

與毒共存大半生 ChemFun「一試就返唔到轉頭」

日常以女性打扮示人的男同志Joey（化名），小學時已對其性別認同萌生焦慮，認為自己不應該是男生，又對同性產生興趣，「細細個會偷偷地攞阿媽啲化妝品嚟用，又會着阿媽啲衫褲。」穿上女裝，塗指甲油、束一把長髮，他形容這是最舒服的形象。

Joey（化名）露宿的公園有大量無家者聚居，當中不少人有吸毒習慣，他指居住環境是令他難以完全戒毒的因素之一。（邱煒峰攝／《新報人》圖片）

現年50歲的Joey，多年無業，吸毒至今逾30年，一直靠家人積蓄和綜緩維生，半年前因耗盡金錢，開始在深水埗通洲街公園露宿。回憶初次接觸毒品時，他的印象已十分模糊。「第一次食毒品係18歲，嗰陣係食十字架（氟硝西泮），都係朋友俾我試。」他後來嘗試的毒品種類五花八門，包括冰毒、可卡因、白粉和藍精靈，他形容吸毒就如「例行公事」。Joey憶述在年輕時，不時會在同志酒吧和的士高流連尋歡「約炮」，遇上心儀對象便會相約進行性行為，而過程中經常會牽涉毒品。

Joey說，不論性興奮和性器官勃起的持久度，也會受毒品影響而提升，「嗰種High嘅感覺，令到你好想持續落去，唔想抽離。」Joey指，進行ChemFun時主要會吸食冰毒，偶爾會混合可卡因和白粉一同服用，他形容吸毒後彷彿能將疲累感覺一掃而空，性慾和快感比正常放大了幾倍。

還記得在沒用毒品下進行性行為的感覺嗎？Joey思索半响，想出了電影中主角和配角的比諭，「主角係性行為嘅當事人，而毒品嘅角色就好似萬能嘅綠葉（閒角），無論喺邊個階段同地方，甚至每分每秒，佢都會喺側邊輔助你進入狀態。」他說若沒有毒品的輔助，性行為的過程就如「趕交功課」般草草了事；相反吸毒後，雙方也會更投入演技，猶如一齣精彩的電影，漫長而充實。

大半生與毒品交纏，Joey曾數度嘗試戒毒不果。他說性別認同的困擾自小便影響其生活，他的社交圈子狹窄，即使面對壓抑也沒有抒解的途徑，「個人好似起咗垏牆，出面啲人入唔到嚟，我又出唔到去。」Joey指他面對情緒抑鬱也不會找社工協助，彷彿自小已習慣不被理解，而毒品正能為他提供隱蔽的抒壓途徑。他認為男同志在社會身處狹縫角落，才會選擇毒品來獲取解脫。

男同志成長背景致ChemFun 毒品藥效快 礙戒毒輔導

男同志交友App近年越趨盛行，功能亦更多元方便，周冠伸指在App內開設交友帳號的限制低，一人可同時擁有幾個帳號，促成了交友和性行為的配對，令ChemFun蔓延和增加。他指一般年輕人對性知識一知半解，安全性行為意識有限，加上對性的好奇和性開放程度不一，令他們放下對ChemFun的防禦心態。何碧玉解釋男同志會更常接觸ChemFun，與他們的成長環境和背景有關，「同志濫藥好多時同佢成長係有好大關係，不論係對佢性向嘅疑問，或者同人與人、家人之間嘅關係普遍都係疏離。」故ChemFun正能處理他們的情緒。

再思社區健康組織總幹事何碧玉（左）指ChemFun社群很清楚毒品在理智上的禍害，但情感上卻誤以為「性行為一定要有毒品牽連埋一齊」。圖右為組織項目主任周冠伸。 （邱煒峰攝／《新報人》圖片）

「要同ChemFun鬥快」，周冠伸指個案戒毒個案的輔導服務需要時間和進程，但ChemFun隨處打開App也可找到，加上藥物的功效很快，「可能食咗落去幾秒，或者十幾分鐘就已經好多唔同嘅轉變。」故此成為處理求助個案的很大障礙。何碧玉稱，ChemFun個案中的主動求助者少於10%，因此組織會主動走進社群，如走訪男同志社群常到的地方和瀏覽他們常用的App，惟難免會經常「食檸檬」。

她解釋，ChemFun在男同志社群中，有如次文化的存在，沒有東西能代替毒品或藥物於性行為產生的敏感度和刺激感。在戒毒初期，很多濫藥個案在性方面「完全唔得」，如性器官的持久度不足或不舉，他們需大半年至一年，才能回復正常進行性行為的感覺。

再思社區健康組織為有ChemFun習慣的男同志提供「藥愛支援服務」，是本港少數針對男同志服務的戒毒輔導單位之一。 （邱煒峰攝／《新報人》圖片）

學者稱不應視ChemFun為問題 嘆本港政策乏同志觀點

劉凱亮指，社會上幾乎所有空間都是異性戀向，故異性戀者根本不用特別找空間盛載自己，「我哋成日聽Gay Bar（男同志酒吧），好少講嗰間係直吧（異性戀酒吧）。」相反，他指男同志生活在異性戀向的社會，便很需要為自己尋找空間。

每個年代也有相應的同志空間，劉凱亮舉例指，七、八十年代男同志是在魚塘（公廁）、海灘等地尋覓對象，至1991年同性戀非刑事化起，同志酒吧和桑拿等空間才名正言順地建立，及後在千禧年代再逐漸發展成Rave Party和網絡空間。劉認為ChemFun在男同志圈冒起，是因其設定能滿足男同志的5D文化，即Drink、Dicks、Drugs、Drum和Dance，故成為男同志處身的空間。

劉凱亮稱，政府處理ChemFun只有毒品和公共衞生兩角度，由保安局禁毒處和衞生署等部門處理，卻忽略了同性戀者的角度。 （邱煒峰攝／《新報人》圖片）

劉凱亮指，社會的主流觀念定義毒品使用者為吸毒成癮者，俗稱「道友」，因此認為他們需要接受治療和復原，一般坊間的ChemFun支援機構均採取此方向協助男同志。不過，他認為並非每個毒品使用者都是成癮者，當中有人只是娛樂性用藥，或俗稱weekend user（週末用家），「呢班人點都會玩架喇，佢亦都唔認為自己會成癮。」劉直言有ChemFun參與者曾向他說，他是使用毒品來進行性行為，而非因毒品影響而進行性行為，他們認為毒品不會影響其日常生活，「我星期一至五都要返工返學，淨係禮拜六日玩，可以重整返一個正常狀態。」劉認為，針對娛樂性用藥者的方向不應是叫他們戒毒，而應採「緩害」的手段。

劉凱亮提倡的「緩害」概念，早於七十年代已在外國冒起，目的是令ChemFun參與者承受的風險和傷害降低，例如降低愛滋病感染風險、緩減其上癮程度等。可是，劉指政府曾明確表明「緩害」方針不適用於香港，本港對毒品奉行「零容忍」的態度，他指政府的政策缺乏同志觀點，只以毒品和愛滋病的觀點看待ChemFun，忽略了同性戀者的角度，故不能了解全局。

何碧玉則指，社會服務對同志用藥的支援不足，如沒有專為同志而設的戒毒院舍。因同性戀與異性戀人口比例頗為不同，現時香港很多CCPSA（濫用精神藥物者輔導中心）的單位也是針對異性戀群體，他們對同性戀者的了解不足，或令同志在尋求服務時「碰釘」，服務未能適切地配合他們，可能會出現期望落差。

劉凱亮認為戒毒治療和「緩害」兩種路線能並存。（邱煒峰攝／《新報人》圖片）（示意圖）

記者：邱煒峰

編輯：邱煒峰