走私煙隨處可買　賣家透露供應鏈｜浸大新聞系學生《新報人》專題

香港海關過去兩年每年檢獲非法香煙個案有逾2萬宗，比2023年1萬宗大幅上升。《新報人》亦發現，走私煙仍然猖獗，如油尖旺一帶的流動煙檔，公然售賣多款價格遠低於煙稅的香煙，部分是簡體字、日文字包裝，無香港警告字眼的懷疑走私煙，部分則有香港警告字眼、並非傳統知名品牌的「白牌煙」。記者到其中一款懷疑白牌煙的代理公司的辦公室查詢，但職員拒絕回答任何問題。

私煙不止在街頭售賣，公屋亦頻現俗稱「點心紙」的傳單，列出近幾十款日、韓版煙及電子煙彈。記者以WhatsApp接觸賣家，對方積極推銷分級折扣及「介紹朋友便送煙」優惠，但拒絕在街上交收，只可在工業大廈或住宅單位內完成交易。。



《新報人》為浸大新聞系學生採訪刊物

新報人記者：蔡詩穎、鄭佩兒、鄧俐欣、劉穎翹

指導老師：勞顯亮



本文獲《新報人》授權轉載

原標題：

走私煙｜市面隨處可買 公屋「點心紙」泛濫

走私煙｜賣家透露供應鏈分工 煙民指加稅反幫私煙

流動煙檔成巷 「100元3包」低價促銷

記者走訪油尖旺一帶，發現上海街有不同流動煙草攤檔從早到晚營業。部分攤檔以紙箱載滿香煙，擺放在手推車或地上，明目張膽售賣多款來歷不明的香煙。品牌琳瑯滿目，既有國際知名的Marlboro（萬寶路）、Mervius（七星）；亦有Diboro（迪寶路）、 Manchester（曼徹斯特）等比市價便宜很多的懷疑「白牌煙」，即與普通完稅煙一樣擁有香港煙害圖像警示，外觀與普通完稅煙無異的香煙，價格卻比完稅煙便宜。

香港海關稱每1000支香煙的稅費為3,306元，即每支香煙的稅費是3.306元。每包煙通常為20支，即是每包含稅煙的稅費為66.12元。 （香港海關官網）

按香港海關計算標準，一包20支裝的合法香煙，單是稅款已達66.12元，但某些街邊攤檔的香煙，單包普遍只售40元，一條（十包）煙僅370元，更推出「100元3包」實行低價促銷。

記者發現，貨品包裝上沒有香港法例規定必須印刷的煙害圖像警示及中英文警告字句，根據香港法例，所有在香港合法銷售的香煙，其包裝必須符合相關規定。更有檔主直接拆開一條完整香煙補貨，很大機會是未完稅的私煙。

檔主最初聲稱這些煙「不是私煙」，其後又聲稱擔心被執法。（新報人記者劉穎翹攝）

記者多次到訪，更發現有新的流動煙草攤檔營業。問到是否假煙，檔主聲稱這些香煙「與免稅店無異」，又稱顧客毋須擔心買到假煙，亦強調「不是私煙」。

另一個檔主則聲稱周邊賣的都是私煙，又稱自己賣的就是「正規煙」，並向記者展示煙盒上的煙害圖像警示試圖證明。不過單包價格都是40至50港元，低於稅款和市場價。

攤檔只限現金交易，並用簿仔記錄進賬。（新報人記者劉穎翹攝）

報攤公然擺賣 低價煙放當眼處

除了流動攤檔，記者亦發現，油尖旺一帶部分固定報攤亦淪為低價煙銷售點。在巡查的約10間報攤中，其中有5間報攤出售疑似「白牌煙」，品牌包括 Milano（米蘭）、 Mond（蒙德）和Diboro（迪寶路）等，售價在50至70元之間。

有檔主直接拆開一條完整香煙補貨。（新報人記者鄭佩兒攝）

記者佯裝顧客詢問其中一間報攤，表示想買較便宜的香煙，攤主隨即指向煙架上層無標價的香煙。

記者拿到其中一包後，發現香煙疑似「白牌煙」。當問到是否香港製造時，她回答模糊：「你自己看包裝吧，標籤都在這裏啦！」而記者以同樣方式詢問另一個報攤攤主，本來攤主以正常聲量講話，但當有其他客人在場時，僅低聲並指向貨架位置，與正常銷售態度截然不同 。

報攤煙架第2、3層擺放着低價煙，且沒有標明價格。（新報人記者蔡詩穎攝）

《新報人》記者就報攤出售的低價煙向海關查詢，海關回覆指，根據去年修訂的《應課稅品條例》，任何售價低於煙草稅的香煙必須證明已課稅，否則將被推定為未完稅香煙。換言之，報攤上售價低的香煙都會被推定為私煙。

在報攤售買的三款低價煙，分別是米蘭、蒙德和迪寶路（從左至右），全部有香港警告字眼。（新報人記者鄭佩兒攝）

從報攤售賣的三款低價煙，其中兩款並無標明產地。透過煙盒上的條碼查詢，「蒙德」和「米蘭」的註冊公司為「Gulbahar Tobacco International FZE」，登記地址位於阿聯酋杜拜；而「迪寶路」的註冊公司為「CT INTERNATIONAL TOBACCO LTD」，登記地址位於香港沙田。

經國際物品編碼組織（GS1global）查證，三包煙分別由杜拜國際煙草公司（GT1）出口（左、中）及長泰國際煙草有限公司（右）代理。（新報人記者鄭佩兒攝）

根據香港公司註冊處資料，該公司中文名為「長泰國際煙草有限公司」（下稱長泰）。記者曾向長泰查詢該包香煙的原產地、建議零售價、是否有授權任何分銷或零售商出售，但截稿前未獲公司回覆。

長泰職員沒有回應查詢，並要求記者離開。（新報人記者蔡詩穎攝）

記者到訪長泰位於沙田的地址作進一步查詢，現場有公司標誌和名稱，與註冊資料中英文名相同，記者向其中一位職員表明身分，並展示煙包及條碼顯示該公司資料詢問詳情，職員稱負責人不在，拒絕回應，她要求我們等待電郵回覆，並叫記者離開。至截稿前，該公司未有任何回覆。

傳單上列出迪寶路幼煙系列的詳細價目，部分產品標明「澳門合法版」，並涵蓋中國內地品牌如雙喜、芙蓉王等，品牌供應多元化。（網上私煙群組截圖）

「點心紙」攻陷公屋 大量優惠促購買

除了報攤和攤檔在明面的銷售外，私煙的網絡亦滲透至社區，「點心紙」在公屋的情況存在已久。記者在公屋信箱發現印刷簡陋的「點心紙」傳單，甚至有人派傳單到各個樓層單位，透過門隙送到單位，上面列出近百款香煙品牌，甚至提供電子煙及加熱煙彈，這些單張設計簡單直接。

有傳單以「日本直送」、「韓國煙」等作分類，涵蓋萬寶路、萬事發、ESSE、迪寶路、中南海、芙蓉王、中華等多個品牌，已經禁售的電子煙及加熱煙彈（TEREA）都有供應，傳單更設有大量購買優惠。

賣家向記者展示多款疑是私煙實物圖片，表明為「日本免稅版」，包裝全為日文。（WhatsApp截圖）

全日文包裝無警示 賣家不願大街交收

記者透過WhatsApp假扮買家與多名賣家接觸，發現整個交易流程簡單，其中一名賣家迅速回覆並提供優惠，例如「買5條每條減20蚊平100」，甚至推出「介紹三個朋友即送一條煙」的拉客優惠。

賣家要求提供確實收貨樓層，標明「到貨付款 只收現金」。（WhatsApp截圖）

當記者要求提供實物相片時，實物圖清晰顯示，這些標榜「日本直送」的香煙，包裝上只寫有寫有日文健康警示字句，但沒有香港法律規定必須印刷、覆蓋煙包50%面積的煙害圖像警示及中英雙語警告字句。單看包裝可知這批香煙疑是未經香港海關完稅的「水貨煙」或走私煙。

在交易安排，賣家十分謹慎。有賣家在對話中表明「街上交收比較危險」，並要求有詳細地址、準確樓層，並講明「貨到付款」、只收現金。

海關過去兩年破獲近5萬宗有關非法香煙案件。（數據來源：香港海關）

檢獲非法香煙案急升 海關：加強打擊私煙銷售點

根據海關數字，非法香煙案件宗數持續攀升。2024年的私煙案件佔所有執法案件的68%，約2.1萬宗，個案宗數較2023年大幅上升80%，2025年更升至約2.9萬宗，上升約36%，案件比例進一步升至75%。海關指出，「在新修訂的《條例》生效後，海關亦加強執法，打擊私煙銷售點，並密切留意市場情況，在全港各區巡查。」

煙民指加稅反幫私煙

《新報人》調查報道發現，走私煙隨處可買，私煙賣家透露，多數煙攤隸屬同一間上游公司及供應商，供應鏈嚴密分工，分擔風險。政府於2023至2025年間連續兩度大幅增加煙草稅，原意是「以價抑煙」，但記者採訪多位有購買走私煙的煙民認為，這套邏輯完全相反，「加了煙稅，不但沒有壓低吸煙這個情況，反而加劇了私煙。」

街頭檔攤的「日常」背後 暗藏有組織供應鏈

記者走訪廟街多個售賣平價煙的流動攤檔，發現這條私煙生態鏈遠比想像中嚴密。有檔主向記者聲稱，這些香煙「與免稅店無異」，顧客毋須擔心買到假煙，又強調「不是私煙」。她稱雖擔心執法，但至今未被查過，並透露街上多數煙攤隸屬同一間上游公司及供應商，「我們只是前線銷售，由幕後上頭統一供貨，按銷量獲取佣金分成。」

換言之，流動攤檔只是供應鏈的一部分，背後有嚴密組織的街頭分銷網絡，前線賣家只管交收，貨源和風險管理全由背後操控。

另一個兼售香薰、煙具和香煙的攤檔檔主，則聲稱賣的是「正規煙」，與周邊私煙攤不同。該檔有售迪寶路、波迪、曼徹斯特等，單包40至50港元，低於煙稅。她向記者展示煙盒上的煙害圖像警示試圖證明，「你沒見到他們一個攤有幾個人嗎？有一個準備去坐牢的啦。」

目前正在戒煙的阿星（化名）提到，他現在比較常抽手捲煙，因為經濟實惠，而且能有效降低抽煙頻率。（新報人記者劉穎翹攝）

找不到不買私煙的理由

「你問我為什麼要買私煙？反過來想，我為什麼不買？為什麼要多給十幾元來買一包煙？」受訪者阿星（化名）表示，他計算過，正規完稅煙通常一包要過百元，但私煙最便宜只需三十至四十元。

阿星表示香煙畢竟是上癮性物質，癮性決定需求：「你貴了，他抽不起，不然就戒，但是如果戒不了，再貴他都要抽。問題不是喜不喜歡，是上癮的問題。」

另一位受訪者Matthew則更具體地表示他每月吃一條（10包）私煙，一年可省下近三萬元，他更坦言「你說它是假煙又好，不會突然暴斃，但是你肉眼看見的是你有沒有錢買（正規）煙。」

私煙買賣已成「日常化」

對於買私煙來說，「消費者不會覺得很危險、很煩、很怕。」受訪者表示私煙的散播渠道「基本上都很日常」，有人會在吸煙時走過來遞一張卡片，或是人傳人，WhatsApp一個訊息就能送貨上門，阿星更補充道：「比去正規店買方便點。」

而負責送貨的賣家通常為不易引人注目的六七十歲長者，通過Matthew的觀察，他們一般使用手推車、上面用蔬菜遮蓋著香煙，很少被懷疑。整個過程，受訪者皆表示「不害怕」，因為主要承擔風險的反而是賣家。

Matthew更直言，增加煙草稅會適得其反：「本來煙稅沒那麼高，就沒有必要買私煙。就是因為持續加稅，那些人才被逼選購私煙。」他預期即使全面實行完稅標籤制度，但「私煙市場還在，只是藏起來了。」

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