華富邨清拆在即　58年「銀都冰室」悄然結業　馳名絲襪奶茶成絕響

【華富邨／銀都冰室／老字號】香港仔華富邨目標在2031年清空重建，邨內不少老字號近年已陸續結業。其中擁有58年歷史的老字號「銀都冰室」，在華富邨落成之初幾乎同步開業，可謂與屋邨「生死與共」，店方日前悄然貼出告示宣布光榮結業，向街坊抱歉未能提早告別，並對結束長達半世紀經營，表達不捨之情。



銀都冰室保留了1960年代的裝修格局，馳名即沖絲襪奶茶，2014年曾獲取「港式奶茶文化貢獻大獎」，也是電影《29+1》的取景地。由於邨內有多間中小學，承載着數代南區街坊的青春歲月，故結業消息傳出後，各年齡層的街坊紛紛在網上懷緬童年時光。



有58年歷史的華富邨「銀都冰室」近日被發現已貼出光榮結業公告。(alex_yeung_hm21.0975@threads圖片)

有58年歷史的華富邨「銀都冰室」近日被發現已貼出光榮結業公告。(alex_yeung_hm21.0975@threads圖片)

銀都冰室1968年進駐華富邨，為區內的老字號之一。（OpenRice／tomm11252圖片）

華富邨清拆在即，銀都冰室結業。（OpenRice／大食阿早圖片）

華富邨早於1967年落成，為本港英治時代首批落成的公共屋邨之一，因其地理位置背山面海，座擁無敵大海景，黃昏時份更可飽覽日落美景，素有「平民豪宅」之稱。隨着時代變遷，屋邨逐漸老化，邨內多間餐廳在不知不覺間成為老字號，其中包括1968年進駐的銀都冰室，以及同樣擁有逾50年歷史的華富冰室。

58年銀都冰室悄悄結業︰未能提早告別萬分抱歉

不過，華富邨目標在2031年清空重建，首批居民今年內開始搬遷，銀都冰室沒有提前向街坊告別，近日突然貼出告示宣布光榮結業。店家表示︰「五十八年風雨同路，感謝大家多年厚愛，未能提早告別，萬分抱歉，亦萬般不捨。」

銀都冰室成為2017年上映電影《29+1》的取景地，圖為電影劇照。（網上圖片）

維持1960年代裝修格局 成電影《29+1》取景地

銀都冰室歷經數十年的洗禮，仍保留1960年代的裝修格局，放有市政事務署（已在1999年解散）的「嚴禁隨地吐痰」告示牌，當年流行的紙皮石地板及通花磚牆等，因此也成為2017年上映電影《29+1》的取景地。

銀都冰室近年與本地品牌「清漉」推出聯乘茶飲。（FB專頁「銀都2.0」圖片）

曾獲港式奶茶文化貢獻大獎 與本地品牌推聯乘茶飲

除了保留原有面貌外，銀都冰室馳名於自家製手作絲襪奶茶，2014年曾獲取「港式奶茶文化貢獻大獎」，更吸引不少市民專程跨區到店品嚐，近年店家並與本地品牌「清漉」推出聯乘茶飲，包括樽仔奶茶、鴛鴦及茶走系列。不過，隨着銀都冰室結業，其招牌絲襪奶茶成為絕響。

華富邨目標在2031年清空重建，首批居民今年內開始搬遷。（資料圖片）

邨內匯聚多間中小學 承載數代南區街坊的青春歲月

華富邨一帶有多間中小學，包括聖公會呂明才中學、明愛莊月明中學、培英中學等，由於銀都冰室與學校距離不遠，每逢午飯時段都會坐滿學生，承載數代南區街坊的青春歲月，故結業消息傳出後，各年齡層的街坊紛紛在社交平台懷緬童年時光。

華富邨座擁無敵大海景，素有「平民豪宅」之稱。（資料圖片）

銀都冰室親筆信︰

告別銀都冰室︰致最親愛的街坊與老顧客

各位親愛的街坊、熟客，以及一直支持銀都冰室的朋友們

寫下這封信，心情無比沉重。經過多番掙扎與考慮，不得不懷著萬般無奈的心情向大家宣布——銀都冰室要正式同大家告別了。

這一個月以來，做出結業這個決定，真的痛心疾首、夜不能寐。銀都冰室不僅僅是一間茶餐廳，它承載了幾十年間無數人的成長回憶與歡聲笑語，孕育出滿滿人情味的地方。

要畫上句號，除了要承受這份難以言喻的割捨之痛，最遺憾的是未能好好地向每一位幾十年的街坊老友逐一道別……

天下無不散之筵席，但這份情誼會永遠銘記於心。非常感謝大家多年來對銀都冰室的厚愛、包容與支持。能夠在漫長歲月裡與大家相遇、相識，是最大的幸運。

願大家珍重，祝願各位身體健康、生活順心。有緣定會再相遇！

銀都冰室 謹啟

2026年8月1日