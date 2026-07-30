屋邨酒樓「喜悅皇宮」最後分店結業　華貴華富邨30年來首次無酒樓

【結業潮／酒樓／華富／華貴／喜悅皇宮】本港酒樓結業潮持續，喜悅飲食集團旗下的華貴邨「喜悅皇宮」公布，鑒於近年經濟放緩，市民消費習慣及飲食模式轉變，酒樓經營日趨艱難，審慎考量後只能告別街坊。



翻查資料，喜悅皇宮青衣長康邨分店今年3月已因租約期滿結業，連同上述華貴邨分店，即全線宣告結業，同時意味華貴邨及華富邨在30年以來，首次兩邨同步無酒樓營業。



華貴邨喜悅皇宮在2019年6月初開業，為華貴邨及華富邨唯一一間酒樓。（高士威有限公司網頁圖片）

華貴邨喜悅皇宮因近年經濟放緩，市民消費習慣及飲食模式轉變，經營日趨艱難。（高士威有限公司網頁圖片）

華貴邨喜悅皇宮經審慎考量後，決定7月27日起正式結業。（高士威有限公司網頁圖片）

華貴喜悅皇宮結業︰市民消費習慣及飲食模式轉變

位於華貴邨華貴坊的喜悅皇宮，在2019年6月初開業，儘管捱過新冠疫情，也捱不過近年餐飲業的蕭條。酒樓本周日7月26日貼上告示宣布，鑒於近年經濟放緩，市民消費習慣及飲食模式轉變，酒樓經營日趨艱難，經審慎考量後，決定翌日7月27日起正式結業，並感謝街坊多年來的支持和信任，讓酒樓得以在華費扎根服務多年。

華貴喜悅皇宮7月26日貼出告示宣布，翌日7月27日正式結業。（網上圖片）

喜悅飲食集團全線喜悅皇宮門店宣告結業

翻查資料，喜悅皇宮隸屬於喜悅飲食集團，該集團成立於2003年，為中式酒樓餐飲集團，以廣東菜及招牌瓦缸煨湯聞名。不過，青衣長康邨分店已在今年3月因租約期滿結業，隨着華貴邨分店也告別街坊，即全線門店宣告結業，其集團的社交媒體專頁已有近一年沒有更新。

喜悅皇宮所在的舖位多年來一直由不同酒樓轉手。（FB專頁「華富空間」提供圖片）

華貴邨喜悅皇宮在2019年6月初開業，圖為當時開業的情景。（姜氏金龍醒獅團FB圖片）

華貴華富兩邨30年來首次同步無酒樓營業

據了解，喜悅皇宮所在的舖位多年來一直由不同酒樓轉手。該區街坊FB專頁「華富空間」表示，喜悅皇宮結業後，華貴邨及相連的華富邨30年以來，首次兩邨同步無酒樓營業。

該專頁又指，屋邨酒樓普遍經營困難問題，絕非經濟不景等一日之寒，更大原因可能是居民整體生活習慣改變，例如交通方便導致邨民出外飲食等，而小型點心店普及也為酒樓帶來影響。