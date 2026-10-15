殘疾人士用品義賣$25起　涉多款照顧者產品　自閉症畫家駐場速畫

有社福機構今日起(15日)一連四日在太古城中心舉行慈善義賣活動，當中有多個為殘疾人士度身訂做的產品，包括為中風康復者設計的單手用指甲鉗，以及協助兒童自我調節的觸感收納包等。



有為殘疾人士研發生活工具的義賣攤位指，預留了約150至300份產品，期望產品能夠便利不同需要人士。社會福利署署長杜永恒指，政府一直關心社會上照顧者社群的需求，將來會持續為社群提供支援。



太古地產聯同社福機構今日起一連四日在太古城中心舉行慈善義賣活動。（張智浩攝）

太古地產聯同社福機構今日起一連四日在太古城中心舉行慈善義賣活動。（張智浩攝）

義賣超過兩萬件精品 包括殘疾人士生活工具

太古地產聯同聖雅各福群會忻悅綜合職業服務中心和香港基督教女青年會，今日起一連四日在太古城中心舉行慈善義賣活動，活動將會有超過2萬件精品提供義賣，每件售價港幣25元起，善款將不扣除成本全數捐予社福機構。

義賣精品當中亦包括幾種為特殊人士設計的生活工具，包括為中風康復者設計的單手用指甲鉗及開瓶器、為哮喘患者特制的定量噴霧劑按壓器，以及協助神經多樣性兒童自我調節及冷靜的觸感收納包。此外，現場亦發售多款與本地設計師及社福機構合作的手作品，以及不銹鋼食物盒、瑜伽墊等。

義賣精品當中亦包括為協助神經多樣性兒童自我調節及冷靜的觸感收納包。（張智浩攝）

義賣精品當中亦包括為中風康復者設計的單手用指甲鉗及開瓶器、為哮喘患者特制的定量噴霧劑按壓器。（張智浩攝）

聖雅各福群會忻悅綜合職業服務中心業務經理陳家裕表示，現場預留了150至300份單手用指甲鉗等產品，下月起亦會在網上開始發售。他指中心未來會繼續設計及研發為不同特殊人士設計的生活工具，盼望能協助更多有需要的社群。香港基督教女青年會Y-SENse特殊教育需要服務中心單位主任潘詩雅指，現場每款觸感收納包會預留50個產品，同日亦會開始開始網上預售。

現場設有人像速畫攤位，所有消費人士均可憑收據體驗人像速畫服務。（張智浩攝）

現場設有人像速畫攤位，所有消費人士均可憑收據體驗人像速畫服務。（張智浩攝）

自閉症畫家駐場速畫

義賣會現場亦設有人像速畫攤位，將由曾為不同弱勢社群提供速畫服務自閉症畫家Tony執筆。Y-SENse特殊教育需要服務中心單位主任潘詩雅指，雖然Tony不善讀寫，但在藝術方面特別有天份，尤其擅長速畫，三分鐘就可以完成一幅人像畫，屆時所有於義賣活動消費人士均可憑收據到攤位體驗人像速畫服務。

社會福利署署長杜永恒指政府將來繼續增加殘疾人士地區支援中心人手。（張智浩攝）

杜永恒：將持續為照顧者社群提供支援

社會福利署署長杜永恒致辭時指，政府一直關心社會上照顧者社群的需求，其中今年經已將低收入照顧者津貼提高一成，並惠及了超過1萬個家庭。他又指，政府將來繼續增加殘疾人士地區支援中心人手，並持續支援照顧者社群。