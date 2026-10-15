機構辦慈善義賣殘障人士生活工具　有中風康復者助研發單手指甲鉗

有機構今日起（15日）一連四日在太古城中心舉行慈善義賣活動，當中有多個為殘疾人士度身訂做的產品，包括為中風康復者設計的單手用指甲鉗，以及協助兒童自我調節的觸感收納包等。有協助研發的中風康復者表示，在使用新工具後原本需半小時的剪指甲，大大縮減至3分鐘就可完成，冀將來可協助研發更多工具以造福社群。



太古地產「愛心大使同行25年」慈善義賣將會有超過2萬件精品，每件售價港幣25元起。（張智浩攝）

中風康復者協助研發單手指甲鉗 剪指甲時間大減10倍

今年42歲的黎先生2年前不幸中風，右邊半身不遂導致生活難以自理，熱愛廚藝的他也被迫放下這個興趣，本來希望成為廚師的目標亦要擱置。黎先生中風後無法再下廚，連生活上的小事亦難以處理，例如簡單的自行剪指甲，也成了黎先生面對的其中一個煩惱。

黎先生表示，由於右邊身癱瘓，無論右手如何發力，都無法為左手剪指甲，他形容「嗰吓係好絕望，好唔開心」，後來再嘗試用左腳去協助發力，才能勉強成功為左手剪指甲，但整個過程往往要花費至少半小時。

中風康復者黎先生（右）表示在使用新工具後，原本需半小時的剪指甲大大縮減至3分鐘就可完成。（張智浩攝）

聖雅各福群會忻悅綜合職業服務中心旗下的D TEAM，當時正聯同不同機構研發專門為殘疾人士使用的生活工具，本身讀設計出身的黎先生，亦有為單手用指甲鉗及單手操作開瓶器提供意見，親述中風人士生活上遇到的困難，例如無法進行雙手的工序等。

黎先生形容最終研發的成品，令他感到「好高興，好興奮」，原本需半小時的剪指甲過程，在使用新工具後僅用3分鐘便可完成。除單手操作開瓶器外，黎先生又盼望將來可以協助研發更多可單手使用的烹調工具，造福社群。

中風康復者黎先生表示在使用新工具後，原本需半小時的剪指甲大大縮減至3分鐘就可完成。（張智浩攝）

聖雅各福群會業務經理陳家裕表示，當時聽到黎先生的需求要與剪指甲有關時感到「震撼」，意會到殘疾人士的需求有時純粹源於生活上的小事，若能夠為其解決這些瑣碎事，已經對他們的生活減輕了不少壓力，務求產品能令殘疾人士感到「用嘅時候都會開心啲，往後都會開心啲」，往後亦會致力研發出更多不同的產品協助特殊需要人士。

收集逾百兒童意見設計觸感收納包 助神經多樣性孩子自我調節冷靜

另一社福機構香港基督教女青年會Y-SENse特殊教育需要服務中心，則為神經多樣性兒童設計觸感收納包，可以協助兒童自我調節及冷靜。該中心單位主任潘詩雅指，中心收集了超過100位兒童意見，投票選出哪些布質和物料等最受兒童喜愛，最終匯合意見設計而成。她指，收納包上有各種觸感調節功能和視覺提示，可以協助兒童在不同情景中透過接觸觸感收納包，而更加專心以及冷靜。

香港基督教女青年會Y-SENse特殊教育需要服務中心單位主任潘詩雅（右）指，設計觸感收納包時收集了超過100個兒童意見，（張智浩攝）

身為神經多樣性兒童媽媽的Yanner為首批試用家，她指以往兒子未必可以長時間安坐及專心，不時更因為溫書等事情而令母子吵架。Yanner的兒子目前試用了觸感收納包約兩星期，收納包上的按壓扣和珠片能夠讓他在情緒升溫先調整自己，亦讓她能有時間作自我調整，再好好對話。

Yanner指使用了觸感收納包後，母子關係明顯得到改善。（張智浩攝）

黃文傑：將義賣超過兩萬件精品 支援有需要的社群

太古地產公共事務副董事黃文傑表示，今次活動將會有超過2萬件精品提供義賣，每件售價港幣25元起，當中亦包括上述幾種為特殊人士設計的生活工具，善款將不扣除成本全數捐予社福機構，希望最終籌得善款能夠「愈多愈好」。

黃文傑指，希望透過今次活動提高社會大眾對照顧者議題的關注，並多加了解照顧者群體的需要，從而從不同角度入手提供協助。他又指，未來將持續與政府以及不同社福機構合作，推動更多義務工作，並支援有需要的社群。

該個「愛心大使同行25年」慈善義賣活動於10月15日至18日，在太古城中心地下舉行。