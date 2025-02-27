財政預算案．2元乘車｜限240程足夠　孫玉菡：有殘疾人士日搭25程

財政司司長陳茂波昨日（26日)發表新一年財政預算案，全面節流「滅赤」，焦點之一是長者及殘疾人士二元乘車優惠計劃，改行「兩元兩折」方案，並限每月最多240程。勞工及福利局局長孫玉菡今（27日）強調，限240程已經十分寬鬆，指僅有萬分之一長者每日搭超過8程車；近三個月有極端情況，如有60至64歲人士每日乘搭20程車，又有殘疾人士每日坐25程，故認為有必要設置上限。



▼財政預算案．調整2元乘車計劃▼



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360人平均每日搭8程車以上

財政預算案提出調整適用於長者及殘疾人士的2元乘車優惠，除了設置每月240程上限外，也引入新規定，如正價車費超過10元，合資格人士需付兩折車費，而非2元。

孫玉菡在今日記者會上表示，根據過往數據，60至64歲長者平均每日搭1.4程車、65歲每日搭1程，殘疾人士則每日坐1.3程，故相信今次調整不會影響大多長者的日常出行。他指目前政府設置每月240程限額已相當寬鬆合理，指在200萬受惠者中，只有360人搭到8程車以上。

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有60至64歲長者每日乘搭20程車

孫玉菡他舉近三個月一些極端例子，如有60至64歲長者每日乘搭20程車，有65歲以上長者平均每日坐14.2程，甚至有殘疾人士日搭25程，故認為有必要設置限額。

至於正價車費超過10元下改付「兩折」車費，孫玉菡指現時有六成路線的車資均在10元以下，有75%的計劃受惠者都是乘搭10元車資以下的路線，認為跟促進銀髮經濟並無衝突。他指，雖然長者需為出行付出更多費用是「不爭的事實」，但政府的資助仍然十分可觀。

▼財政預算案．層市民生盼政府「派糖」▼



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孫玉菡他指預計相關調整由2026年9月生效後，至2027/28年度，每年為政府節省6.8億開支，到2029／30年度，將共為政府節省26.4億元。

▼2月26日 陳茂波記者會解釋財政預算案▼

