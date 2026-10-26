防騙大作戰｜扮騙子也扮受騙　長者大使活用培訓破電騙：入腦一點

長者理財詐騙成為嚴重社會問題，根據最新數據，今年首8個月的騙案就接近3萬宗，損失總額高達52億元。騙徒手法層出不窮，為助長者自保，東亞銀行有限公司與聖雅各福群會合作推出「防騙理財大作戰」計劃，先為50歲或以上人士提供專業理財及防騙培訓。

「防騙理財大作戰」共培訓120名活動大使，現有40人完成第一期培訓，其中一位是退休人士阿寶表示：「上課可深刻一點、入腦一點。我學了好多有用及貼身資訊，又試過角色扮演，可以扮騙子，又可以扮受騙，過程中學會如何應對。」完成培訓後，阿寶更有一次活學活用，識破電話騙案。



「防騙理財大作戰」共培訓120名活動大使，現有40人完成第一期培訓。（被訪者提供）

「防騙理財大作戰」計劃先為50歲或以上人士提供專業理財及防騙培訓，透過提升他們的理財及數碼科技應用能力、洞悉最新詐騙手法，並掌握朋輩教學技巧，其中一個核心口訣是「停一停、諗一諗」，以冷靜應對騙徒。

計劃培訓120名活動大使，再向長者推廣防騙訊息，現有40人完成第一期培訓，並會透過計劃在多區舉辦的模擬遊戲，引領長者在不同處境處理財務及應對騙子，從而推廣防騙訊息及應對技巧。

退休人士阿寶表示，雖然坊間有不少防騙宣傳，但不及今次課程令她提高警覺，「上課可以深刻一點、入腦一點。我學了好多有用及貼身資訊，又試過角色扮演，可以扮騙子，又可以扮受騙，過程中學會如何應對。」

完成培訓後，阿寶活學活用識破電話騙案。當時騙徒以親友的口吻與她對話，幸得課程訓練，她隨即提高戒備，機警地反問對方身處位置，結果因應對方無法提供準確答案，揭穿騙徒的假面具。

完成培訓後，阿寶活學活用識破電話騙案。（被訪者提供）

計劃10月24日於鰂魚涌海濱「舍區」舉行啟動禮，由香港金融管理局副總裁阮國恒、東亞銀行聯席行政總裁李民橋、東亞銀行聯席行政總裁暨環境、社會及管治督導委員會主席李民斌，以及聖雅各福群會總幹事李玉芝擔任主禮嘉賓。

阮國恒致辭時引述據警方統計表示，今年首8個月接獲的詐騙案接近3萬宗，損失金額已超過52億港元，即平均每分鐘，市民便蒙受超過一萬五千元損失。他指金管局一直致力提升長者的理財知識和防騙意識，並鼓勵參與計劃的長者將防騙訊息一傳十、十傳百，希望香港達至「零騙案」。

為進一步擴大社區防騙保護網，「防騙理財大作戰」計劃將再推出活動大使培訓，有興趣人士可留意聖雅各福群會的Facebook專頁或致電2596 2719查詢。

實用防騙貼士

1.停一停：遇到催促、恐嚇等情況，不要急於即時回覆或按對方指示作任何轉賬；

2.保護手機如保護銀包：手機及各應用程式都要設定密碼，並啟用雙重認證，驗證碼及密碼絕不能向任何人透露；

3.不亂按連結：來歷不明的短訊、電郵和社交平台連結可能是釣魚網站，登入銀行時應自行開啟官方應用程式或輸入網址；

4.查證：可用「防騙視伏器」查核電話號碼、網址，或致電18222防騙易熱線；

5.遇騙即報：應盡快報警及通知銀行，不要因怕尷尬而拖延。