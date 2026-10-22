年輕人求職墮騙局遭盜資料借貸40萬元　議員促銀行設多重認證核查

大學畢業、二十多歲女子經求職網站，獲聘為兼職行政助理，事後發現誤墮騙局，求職時提供的個人資料遭盜用，並向銀行借貸40萬元。另有年輕事主亦於求職時，被盜取資料開5張銀行信用卡，損失約35萬元。



工聯會立法會議員鄧家彪指，近年收到不少年輕人受騙的求助個案，當中不少為剛投身職場的受害者於求職時受騙。他建議銀行審批借貸時應多重方法核證身份及意願，包括透過SMS、電郵、銀行電話應用程式等，避免事主在不知情下被借貸的情況再次發生。



立法會議員鄧家彪指，近年收到不少年輕人受騙的求助個案，當中不少為剛投身職場的受害者於求職時受騙。（張智浩攝）

大學畢業、二十多歲的事主Amy今年初於網上求職網站找到一份兼職行政助理的工作，與假裝成僱主的騙徒簽約時，其中簽署了一份銀行直接付款授權書，俗稱「DDA」的文件，亦向騙徒提交了個人資料等。Amy指，雖然騙徒全程均在WhatsApp與其交流，但因騙徒提供的公司網站有列明地址，加上持續安排不同翻譯文件等文職工作，因而不虞有詐。

Amy查看銀行手機應用程式時發現多了一筆40萬元的借貸，當時才驚覺受騙並報警求助。（張智浩攝）

獲安排到銀行簽「融資」文件 事後發現屬借貸文件

於三月底時，騙徒要求Amy協助到銀行處理一間內地證券公司融資的文件，並指定到一間位於觀塘的銀行分行，由一位相熟的人士處理，又指示Amy屆時在該分行辦理手續並簽文件。Amy指，到達後報上自己的姓名，隨即就有職員遞交相關文件給予簽署，銀行職員全程沒有提及該文件是有關私人貸款，也未提過借貸金額或還款條款等。

數日後，Amy查看銀行手機應用程式，發現名下多了一筆40萬元的借貸，其後向「僱主」質詢時，對方稱該貸款只是幫公司「走一個過程 」，過後會幫Amy還款，Amy當時才驚覺受騙，隨後報警求助。

事主Amy展示與騙徒的聊天記錄。（張智浩攝）

Amy指當日在銀行簽署文件後，從未收過銀行有關借貸的任何通知，懷疑騙徒偽造文件，更改其銀行個人資料，包括電話號碼等，令到Amy在借貸後未能收到銀行通知，其後利用見工時簽署的銀行直接付款授權書，轉走名下的40萬元。銀行起初表明債務須由受害人全權負責並歸還所有貸款，直至Amy報警及尋求議員協助後，銀行改稱正在調查個案，暫時不需歸還貸款。

事主Amy與騙徒的聊天記錄。（鄧家彪提供）

另有個案求職後遭盗資料開5張信用卡 涉款35萬

鄧家彪又表示，近月亦收到一名中六學生的求助，該學生無穩定工作及收入來源，騙徒透過視像通話獲取事主面部特徵，並在網上開設大量借貸戶口。她其後檢查銀行手機應用程式發現名下銀行帳戶多出5張信用卡，且全部顯示大額欠款，戶口內亦有多筆未經授權的現金提款，合共損失港幣35萬元，警方現時在調查。

鄧家彪指，近年接獲不少年輕人受騙的求助個案，當中不少為剛投身職場的受害者於求職時受騙，部份個案入職後大多首幾個月都是處理正常文件，使其放下戒心，其後再開始行騙。他提醒年輕人需要提高警覺性，亦建議加強銀行對於年輕人借貸的監管。

立法會議員鄧家彪建議銀行修補借貸審批機制漏洞，例如設有多重認證。（張智浩攝）

促銀行提高生物認證技術 借貸合約及確認書交當事人

鄧家彪指是次案例中，兩名受害皆因為聯絡方式被更改，不知道「被借貸」而未能即時制止。他認為，金管局須提醒銀行修補借貸審批機制漏洞，例如借貸或匯款時需要至少有兩至三重認證，包括透過SMS、電郵、銀行電話應用程式等，大量借貸時銀行應主動透過新舊聯絡方式向事主核實。他又建議若銀行可以設立自動通報系統，在識別到個別賬戶開設多個信用卡或借貸戶口時，由職員透過多方渠道向戶口持有人確認其身份及意願。

鄧家彪批評現時金融機構的生物認證技術良莠不齊，建議金管局要求銀行提升生物認證技術，防止不法之徒冒充更多受害人借巨額貸款。鄧家彪亦建議借貸合約及確認書的正本應在借貸成功後當面交予當事人保存參考，合約上須清楚標示借貸金額及基本條款，讓借款人在簽署後仍可隨時查閱並保障其知情權，更有助受害人日後舉證及追究。