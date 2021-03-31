自閉症青年兩奪特殊奧運銀牌　顧定軒任關懷大使：不應標籤任何人

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-31 09:00

聯合國將4月2日定為「世界關注自閉症日」，愛培自閉症基金為響應，今年繼續舉辦「關注自閉症大行動」，希望協助自閉症人士融入社會。有自閉症青年在母親不放棄下，突破自身限制，發掘出運動才能，更兩度奪得特殊奧運會雪地4 x 100接力銀牌及男子400米銀牌。藝人顧定軒（Zeno）曾在電視單元劇中飾演自閉症學生，今年亦為基金擔任關懷大使，他指自閉症人士表達情緒上較直接，令他感到他們很真誠。他認為自閉症人士表達自己時有特定一套「語言」，但生活上一般與常人無異，呼籲大眾不應標籤任何人。 攝影：黃舒慧

自閉症人士一般不擅詞令，在溝通上容易與人產生誤會。愛培自閉症基金今年邀請了4歲的善加及25歲的智恆，以繪畫形式探索自己的興趣及能力。眼前斯文的智恆，畫作訊息簡單直接，其中一幅是形神俱似的自畫像，想不到這位「文青」，原來是特殊奧運會銀牌得主，可謂文武雙全，但智恆踏上的奧運路絕不平坦。

關懷大使顧定軒（Zeno，左）和自閉症青年智恆（右）以及自閉症兒童善加（前）分享親身經歷，鼓勵大家勇於發掘自己的可能性。（愛培自閉症基金提供圖片）

「佢哋話男仔4歲講嘢都未遲。」 自閉症青年智恆母親Grace

訪問中不時為智恆整理衣衫的媽媽Grace指，智恆在3歲時被幼兒園老師發現有自閉症傾向，「佢上堂時經常走嚟走去，不太聽指令，又鍾意將元具推倒」，故建議Grace帶智恆進行自閉症評估。其實，早於老師發現前，Grace已經察覺到智恆的異樣，例如他不太說話，向親友求助時，眾人卻紛紛派出「定心丸」，「佢哋話男仔4歲講嘢都未遲」。就是這一句，令Grace深信智恆沒有問題。但一經診斷，智恆被評估為自閉症人士，其理解能力和表達能力都比同齡孩子差，只有約1歲的程度，令她頓感驚訝。

25歲的智恆在3歲時被幼兒園老師發現有自閉症傾向。（愛培自閉症基金提供圖片）

要照顧一名自閉症孩子，絕對不是一件易事。Grace坦言，智恆成長中為她帶來不少困擾，「智恆細個比較活躍，鍾意喺屋企不分晝夜大力地跳，鄰居都受到影響，成日收到投訴」。乘搭升降機時，智恆也無法站好，更會不耐煩地用腳踢向他人。對於智恆不受控的行為，不少路人均會投以不友善的眼神，令Grace十分難堪。

要照顧一名自閉症孩子，絕對不是一件易事。Grace（左）坦言，智恆成長中為她帶來不少困擾。（黃舒慧攝）

每次換季均為長袖衫抓狂

自閉症其中一個症狀是較難接受轉變和新事物，日常生活任何小節的變更，都足以令他們抓狂。例如每次換季時，智恆都會向Grace發脾氣，甚至不肯出門，原因只是：「點解啲袖會長咗？」後來醫生建議Grace，在生活上有任何變化前，都應提早一至兩天告訴智恆，並解釋原因，平日亦可多模擬不同的生活狀況，減低他們的焦慮。

「唔應該困住佢哋，反而要畀更多機會佢哋參加不同活動，令佢哋學識聽人指令，知道要守規矩。」 自閉症青年智恆母親Grace

雖然智恆為旁人帶來如此多「麻煩」，Grace卻從沒把他「收埋」，她更讓智恆參與各式各樣的活動，例如溜冰、打籃球和畫畫，增加兒子與別人相處的機會，提升他的表達能力，「唔應該困住佢哋，反而要畀更多機會佢哋參加不同活動，令佢哋學識聽人指令，知道要守規矩」。

雖然智恆為旁人帶來如此多「麻煩」，Grace卻從沒把他「收埋」，她更讓智恆參與各式各樣的活動，例如溜冰、打籃球和畫畫，增加兒子與別人相處的機會，提升他的表達能力。（黃舒慧攝）

「若媽媽變老了，會辭職照顧媽媽。」 自閉症青年智恆

正因智恆有機會接觸外界，意外地被學校老師發現他的體育才能。智恆被推薦參加特殊奧運會，並分別於2013年及2015年取得佳績，先後奪得男子雪地4 x 100接力銀牌及男子400米銀牌。現時智恆不但可以獨自外出，日常生活大部分事情也能自理，其中學校長亦安排他兼職打理一個天台農莊，Grace對智恆的進步感到欣慰，智恆向她承諾，「若媽媽變老了，會辭職照顧媽媽」，令Grace感到非常窩心。

顧定軒與自閉症人士相處 感他們更真誠

身為今年愛培自閉症基金關懷大使的藝人顧定軒，曾於港台電視單元劇飾演一個自閉症學生，為了準備角色而主動了解自閉症，竟因此顛覆了他對自閉症的固有印象。「其實佢哋表達情緒比較直接，表達所用嘅『語言』可能同我哋普通咁講嘅方式有啲唔同」，他解釋自閉症人士表達自己想法的特定「語言」，可以是文字，也可以是圖像。

顧定軒又指，自閉症人士除了表達自我的方式有些不同外，生活上大致與其他人無異，只是需要花上更多耐性與他們相處。他更認為自閉症人士表達情緒上較為直接，令他覺得很真誠，呼籲大眾不應為他們套上刻板印象，「每個人都有不一樣嘅地方，所以我哋唔應該標籤任何人」，提醒大眾應放膽認識與自己不一樣的人。

愛培自閉症基金在4月2日「世界關注自閉症日」將會在網上舉行直播分享會。由關懷大使顧定軒（Zeno）、自閉症兒童善加與他的爸爸，以及自閉症青年智恆與他的媽媽，與大家一起透過玩遊戲更認識自閉症，並從中分享他們的經歷，觀迎大眾參與。

網上直播詳情：

2021年4月2日（星期五）下午12：30

愛培自閉症基金Facebook專頁（@APFHongKong）

了解更多：www.apf.org.hk