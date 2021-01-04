中大醫學院研發新技術　為6歲以上童計自閉症風險　識別率達九成

香港中文大學醫學院成功研發用於計算自閉症風險的「全自動視網膜圖像分析（ARIA）」技術，可透過拍攝「眼底相」識別兒童視網膜特徵，計算他們罹患自閉症的風險，技術辨識自閉症患者的靈敏度及識別能力分別達96%及91%。目前團隊下一步研究方向將針對2至6歲自閉症兒童，領導有關研究的教授徐仲鍈表示，希望能與有相關資源的夥伴共同研究，日後能在社區推廣這項技術，進行自閉症篩查，成為一種有效的風險評估工具。

拍「眼底相」可測自閉傾向 數分鐘內有結果

自閉症是一種極為複雜的神經發育障礙，現時自閉症的診斷主要依靠問卷及跨專業團隊進行評估，需時較長，且缺乏客觀的篩查方法。中大醫學院現成功研發用於計算自閉症風險的「全自動視網膜圖像分析（ARIA）」技術，可透過拍攝「眼底相」識別兒童視網膜特徵，包括視網膜神經纖維層相關因素，如視盤直徑和視杯直徑，計算他們罹患自閉症的風險，數分鐘內便可得出結果。研究結果顯示，自閉症患者和正常人的相關數據有顯著差別，技術辨識自閉症患者的靈敏度及識別能力分別達96%及91%。

領導有關研究的中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院臨床研究及生物統計中心主任徐仲鍈表示，視網膜圖像分析是一種無創、全自動的方便技術，在短短數分鐘內便能評估兒童患上自閉症的風險指數，盡早發現有自閉傾向的兒童，盡早進行適當治療並讓其家長有心理準備，未雨綢繆。

中大醫學院成功研發用於計算自閉症風險的「全自動視網膜圖像分析（ARIA）」技術，可透過拍攝「眼底相」識別兒童視網膜特徵，計算他們罹患自閉症的風險。（黃穎津攝）

團隊尋求合作夥伴 冀尋得2至6歲自閉症案例

目前全自動視網膜圖像分析技術已應用於評估使用者中風風險和計算認知障礙症風險因素的腦白質病變風險。研究團隊亦憑此技術獲勞福局轄下社區投資共享基金頒發「社會資本動力獎－－卓越夥伴獎（企業／機構）」及「社會資本動力標誌獎」。

徐仲鍈指，目前項目研究對象主要是6歲以上的自閉症患者，團隊下一步研究方向希望針對2至6歲年齡層，讓這一項技術可以在社區進行自閉症篩查，成為臨床及行為評估前一種有效風險評估工具。惟因現時自閉症診斷需時，甚少有2至6歲的自閉症研究案例，故徐仲鍈稱，目前正致力於尋找有相關資源的合作夥伴，不排除會和香港以外的機構合作，冀日後能於社區普及應用這項技術。