【性教育】自閉症青年誤當AV情節為現實　愛情GPS教拍拖秘笈

約會後，小情侶拖手仔一同漫步回家路上，男生途經自己家門時拋下女友，讓她深夜獨自步行半小時歸家；情不自禁地「跟蹤」心儀對象；相信網上AV情節是真實情況......自閉症青少年對戀愛與性的懵懂，源於其社交能力薄弱，難以從朋輩中學習，長輩亦忽略對他們性教育的需要。 根據美國最新研究顯示，54個兒童中有1個是自閉症患者。專家說，自閉症青少年缺乏性與關係教育，令他們不懂得健康地開展一段友誼，不符合社交期望的行為，甚至令他們誤墮法網，或被哄騙淪為成為兒童色情物品、性侵事件受害者。 東華三院何玉清教育心理服務中心（下稱：中心）在8所主流學校試行兩年「愛情GPS – 自閉症青少年性與關係教育計劃」（下稱：計劃）校本課程，引導自閉症青少年掌握性與關係的知識與技巧，學習「想人所想」。上月完成試行，成效理想，中心期待將來能更廣泛推行。

東華三院何玉清教育心理服務中心於主流學校推行「愛情GPS – 自閉症青少年性與關係教育計劃」，上月進行成效發佈會。（呂凝敏攝）

不善與異性相處或致情緒問題甚至惹官非

瑪麗醫院精神科部門主管陳國齡表示，目前本港無全面社區統計自閉症人士數目，但自閉症學生斷症數目正在增加，參考美國疾病控制及預防中心（CDC）今年最新研究顯示，54個兒童中，有1個患有自閉症，估計本港一間學校每屆百餘名學生，當中或有數名自閉症患者。

陳國齡指出，嚴重自閉症個案基於自閉症思維、判斷能力、社交困難及緊張問題，青春期與異性相處時，不懂得如何追求、表達甚至處理親密行為，易引致個人情緒問題、嚇怕對方、被人向校方投訴有不適當行為，甚至惹來警察關注及招惹官非。

瑪麗醫院精神科部門主管陳國齡表示，嚴重自閉症個案基於自閉症思維、判斷能力、社交困難及緊張問題，青春期與異性相處時，不懂得如何追求、表達甚至處理親密行為。（資料圖片/鄧倩螢攝）

8中學試行「愛情GPS」計劃 以兩性關係為重點主題

中心自2014年開始，針對自閉症青少年社交問題進行校本訓練，其間發現學生隨着成長，對戀愛及性方面有渴求，故邀請正進行相關教育推廣的陳國齡醫生擔任義務顧問，將其「大個仔大個女」異性相處之道的計劃素材，擴展成「愛情GPS – 自閉症青少年性與關係教育計劃」校本課程，以中一至中四自閉症學生作為對象，於2018年至2020年在8間主流學校試行。

計劃由臨床心理學家、教育心理學家及註冊社工為自閉症中學生、其家長及老師進行小組訓練或工作坊，透過一系列以「兩性關係」為重點的主題，引導自閉症青少年掌握性與關係的知識與技巧，並培養負責任及謹慎的態度處理相關的事情。

學習安全性行為及性偏好等議題

學生課程分為四個單元，包括：個人青春期變化，了解如何照顧自己；個人及社會文化，例如如何處理性衝動，了解性別多元化等；戀愛及約會議題；以及性相關議題，感情基礎對親密關係的重要性、安全性行為、性偏好，如何保護別人及自己等。

中心製作逾20條短片，示範正確及不恰當的行為，例如網上交友情境，又讓學生進行角色扮演及桌上遊戲，學生透過同齡人的示範及小組討論，將學習所得應用在生活中。是次試行計劃於上月完成，並向800名專業人士進行成效發佈會，中心成效研究發現計劃能有效提升自閉症青少年的知識及技能，減低家長擔憂。

「愛情GPS – 自閉症青少年性與關係教育計劃」顧問醫生、瑪麗醫院精神科部門主管陳國齡，參考美國疾病控制及預防中心（CDC）今年最新研究顯示，54個兒童中，有1個患有自閉症，估計本港一間學校每屆百餘名學生，當中或有數名自閉症患者。（呂凝敏攝）

「蝦碌」事一籮籮：衝動表白、跟蹤心上人、撇低女友獨自回家

中心註冊社工鄧凱程表示，自閉症青少年社交能力較弱，部分行為不符社交期望。例如學生遇到心儀對象「一嚟就表白」，做法嚇怕對方，表白不成功；有學生想與心儀對象交朋友，卻愛在心裏口難開，藉放學後尾隨對方，以了解對方行程及喜好，但落在別人眼中就是跟蹤，「佢哋唔識如何健康地開展一段友誼」。透過小組討論，學生站在第三者角度反思，亦認為自己的尾隨行為不恰當。鄧指出，同學互相學習，更多角度的思考，有助他們分辨出恰當的社交行為。小組討論令他們學習「諗人諗啲乜、從序漸進，有友誼基礎」，參與計劃後，學生會延遲表白，先相處了解後交往，對表白方法亦有更多考慮。

小組討論令自閉症青年學習「諗人諗啲乜、從序漸進，有友誼基礎」，參與計劃後，學生會延遲表白，先相處了解後交往，對表白方法亦有更多考慮。（資料圖片/鄧倩螢攝）

戀愛中的自閉症青少年同樣面對難題。中心臨床心理學家陳詠恩稱，一名暖男趁節日與女友浪漫約會，晚上提議漫步回家，惟其後女友「嬲咗」。他求助智囊團解謎，原來當晚先途經男生家，他隨即率先歸家，女生在深夜無車情況下，獨自步行半小時回家。陳詠恩表示，一般人會預設先護送女友回家，但自閉症青少年想法較直接、不夠細心，基於時間及方便性認為「點解要兜路」，即使很愛女友，但對二人相處的敏感度較低。

難從朋輩學習性知識 誤將網上色情資訊當真

陳詠恩表示，一般青少年通常透過朋輩討論、分享資訊，學習到性知識，但自閉症青少年較難自行從朋輩學習。鄧凱程指，他們整合資訊能力較弱，更有人將網上色情資訊信以為真，中心教育心理學家韋日輝舉例指，有學生誤信色情影片情節，以為可以在公眾場合進行性行為，又有學生以為與伴侶的親密行為會如一般AV情節中欲拒還迎，強調要讓學生了解欲拒還迎在現實是不存在的，要清楚了解伴侶「say no就係say no」，因此學生需要更詳細的性教育，了解真相。

註冊社工鄧凱程觀察所得，學生與無社交障礙另一半相處壓力更大，「佢哋擔心dead air講錯嘢，形成壓力，迫自己快啲諗」，雙方均是自閉症反而不用太在意要「想人所想」，「一齊做鍾意嘅事，一齊搭巴士，一齊出街做共同興趣。」（資料圖片/鄧倩螢攝）

同路人相處更輕鬆 父母卻不信能互相照顧

鄧凱程觀察所得，自閉症學生如果缺乏訓練下，與無社交障礙另一半相處壓力更大，「佢哋擔心dead air講錯嘢，形成壓力，迫自己快啲諗」，雙方均是自閉症反而不用太在意要「想人所想」，「一齊做鍾意嘅事，一齊搭巴士，一齊出街做共同興趣。」然而，部分家長卻抗拒，不相信雙方能夠好好地互相照顧，認為雙方在一起無好結果，更擔心他們下一代更大機會患上自閉症。

外表比實際年齡小 以為子女無戀愛及性需要

鄧凱程表示，有家長稱子女自幼被妥善照顧，親子關係親密，但長大後繼續如小時候「沖完涼唔着衫行出嚟，喺街同媽媽攬攬錫錫」，引人側目。她指，自閉症學生對界線概念較模糊，對進入青春期，如何建立一個健康的人際關係界線，家長無從入手，又擔心建立界線等同將子女拒諸門外，但同齡人已從朋輩學到改變界線，想有私人空間。

自閉症學生對界線概念較模糊，對進入青春期，如何建立一個健康的人際關係界線，家長也無從入手。（資料圖片/鄧倩螢攝）

普遍自閉症青少年家長歡迎子女需要接受性教育，不過有少部分卻擔心「講得多，做得多」。課程伊始，家長對導師說「交晒畀你」，後來親子能開放地討論相關議題，家長會主動觀察，抓緊機會教育子女。陳詠恩稱，有家長更以為子女無戀愛及性需要，因為其樸素的外表看起來比實際年齡小，交談的仍是新幹綫等小朋友話題，令家長忽略其對學習性知識的需要，然而家長的認知與學生小組觀察所得迥異，子女知道甚麼是性與拍拖，亦會閱覽相關資訊。

缺性教育後果嚴重 兒童患者遭被騙拍裸照及性侵

韋日輝強調，欠缺性教育，可能造成嚴重後果，例如小朋友在學校撫摸自己，年幼可愛或不被當一回事，但中三、四生同樣行為分分鐘會惹上官司。

陳國齡稱，曾有嚴重個案做了不合乎正常社交行為，被指影人裙底而遭到學校處分，但他解釋只是「整緊機殼」，而女事主是其心儀女生，被「女神」誤會，令他自殺行為念頭；曾有未成年人士，被網友哄騙拍下不雅拍照，並上載兒童色情網站；未成年少女與男網友發生性行為，「半推半就唔知咩事，搵佢笨」。自閉症青少年須要接受性教育，「畀人騷擾都需得保護自己。」

醫生冀「愛情GPS」普及 防患未然

陳國齡指出，自閉症青少年缺乏關於性與關係的機會學習，他們面對挫折容易抑鬱，她冀望計劃繼續得以在其他學校推行、普及化，將來再發展「train the trainer」，讓自閉症青少年學會如何約會、處理青春期問題，減少挫敗感，防患未然，「可能分手都冇咁傷心，有心理準備；表白的成功機會會高，可能手法會work，不會嚇親人或者破壞一段良緣。」