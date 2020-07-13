開設手作廚房聘用自閉症員工　家有自閉兒媽媽：希望佢哋可以自立

自閉症孩子長大後，往往都會在職場碰壁，要投入社會工作並不是易事。對於育有自閉症孩子的家長而言，最擔心的莫過於他們長大後能否好好照顧自己的生活。同樣育有自閉症孩子的媽媽Daisy和Jo開設一間專門聘用自閉症孩子的手作廚房「星星堂」，製作花茶、曲奇、午餐到會等，提供一個訓練場，讓孩子投身社會前預早適應。 「唔可能要出面嘅人遷就我哋嘅小朋友，一定係佢哋去適應個社會。我哋希望呢度成為學校同工作之間嘅橋樑，等佢哋明白返工係咩一回事。」 攝影：鄭子峰

因應性格分配工作

Jo和Daisy的自閉症孩子現年分別為18及23歲，兩位的兒子均在同一間小學就讀，因而結識。「大家都擔心子女長大後找不到工作，與其去求人哋請佢，不如我哋請返自己仔女。」Daisy憶述，她們於2013年創立「星星堂」，形容當時的經營很「山寨」。「喺屋企同小朋友做曲奇、蛋糕、月餅，賣俾朋友、網上接訂單。」Jo分享，2017年申請民政署的「伙伴倡自強基金」，得到資助，遂設立現時的工場，製作午餐到會、曲奇、新推出的手作花茶，以及正在研發的蔬菜麵。

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現時工場有4位長期員工，年齡介乎19至22歲，每年亦會定時聘請實習生，根據他們的性格和能力分配工作。「冇咁叻嘅，就教佢清潔、洗碗、去銀行入數；細心啲嘅，就幫手整花茶。」她們指，會不時與員工及實習生的媽媽溝通。「媽媽親眼見過佢哋工作，信任我哋，都好放心。嚟我哋度嘅小朋友都唔係太差，至少溝通到，做到嘢，但有時可能情緒管理唔太好，就會同佢屋企人傾吓，一齊合作幫助佢哋。」

就業常遇困難

Daisy坦言，開設工場的最大目的，是希望可以培養孩子的自立能力。「自閉症小朋友比其他人更難去適應職場，有些社交規則我哋自然會知，識得遵守，但喺佢哋眼中係冇呢啲規矩，只遵從自己內心去做事，所以好多人話自閉症孩子搵份工好容易，但做得耐係好難，做得多過3個月已經好少，就係因為佢哋太自我。僱主唔明白佢哋，工作做唔長，挫折感又會愈來愈大，就會收埋自己。」

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Jo補充：「返工要有規矩，要準時、聽老闆話，呢啲嘢對佢哋嚟講係好難，因為佢哋好有自己主見。要解釋俾佢哋聽，如果唔滿意，你可以提出意見，但最後決定一定係跟老闆。」她們坦言，不希望孩子於工場「長做」，反而是學習應有的工作態度，投身社會前裝備好自己。「唔係希望佢永遠留喺度，而係等佢哋唔好咁驚先。」他們觀察到，孩子經過一段時間的磨練，可見明顯進步。「佢哋開始理解人哋感受，自信心、與人相處方面，能力都高咗好多，都好安慰。」

寄語家長要放手

Daisy分享，孩子3歲時確診自閉症。「入咗幼稚園，知道佢同其他小朋友唔一樣，接受評估就知道有自閉症。知道自閉症原來冇得醫嘅，好痛苦，好似天塌下來一樣，擔心佢將來唔識照顧自己。後來明白唔可以成世唔開心，就睇有咩方法幫助佢將來自立。唔會追求讀書要幾叻，對佢哋嚟講係唔實際。父母唔喺身邊，佢都可以生存落去，就係我最大嘅希望。」Jo表示認同：「自理、獨立能力對佢哋嚟講係最重要，我哋死咗，佢都要自己照顧自己。」

Jo續指，很多人對自閉症孩子有誤解。「好多人覺得自閉症讀書好叻㗎喎，但其實係萬中無一。70%係有限智能或弱智，30%智能正常，可能有一個叫叻啲，但喺社交上都有困難。」Daisy亦指，家長對他們過分的要求，可能會影響孩子的自我形象。「隨住佢哋長大，其實都知自己有呢個病，如果你要求佢更叻，佢做唔到，就會自卑。」

她們認為，不少SEN家長的通病，是「把孩子照顧得太好」。Daisy分享，家長應多放手，讓他們嘗試，並花多點時間陪伴。「好多時覺得佢哋能力冇其他小朋友咁好，就盡量做多啲、幫多啲，對佢哋都唔係一件好事。盡量等佢哋自己嘗試解決，做錯唔緊要，以身作則，即時糾正。」Jo亦寄語：「唔好放棄希望，要堅持，相信佢哋會進步。」