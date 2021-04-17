社企疫下聘少數族裔婦女縫製布口罩　解缺貨危機兼增加家庭收入

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-04-17 08:00

新冠肺炎疫情持續多時，回想疫情初期，本港口罩貨源短缺，少數族裔語言不通，除了難以獲得最新的防疫資訊，更限制了可選擇的工種，一旦因經濟下行而失業，難以再找到穩定的工作，故他們非常「慳家」，將僅有的口罩不斷「重用」，但引起衞生問題及影響防疫效果。 有見及此，有社企於去年推出可循環使用布口罩計劃，讓一群少數族裔婦女成為「車縫大使」，合作縫製布口罩，既可讓他們幫補家計，又可透過口罩以買一捐一方式派發給有需要家庭，推廣社會共融。

南亞《車縫大使》計劃由社企Wedo Global於去年5月起推行，20個少數族裔婦女成為「車縫大使」，目前累計已捐出4,150個布口罩。南亞《車縫大使》的由來，源於巴基斯坦裔少女阿恩與Wedo Global創辦人吳宗麟（Bosco）分享的一件事有關。

南亞《車縫大使》計劃由社企Wedo Global於去年5月起推行，20個少數族裔婦女成為「車縫大使」，目前累計已捐出4,150個布口罩。（曾鳳婷攝）

巴裔少女發現母親多次重用口罩

在疫情初期，防疫資訊在少數族裔圈子不太流通 ，阿恩竟發現媽媽以消毒搓手液清洗口罩，待口罩變乾後重用，阿恩坦言難以接受，「當時因為口罩短缺，媽媽每日只係落街市買餸，所以佢就覺得用完一次唔好浪費，用消毒搓手液清潔吓就可以再用」。

巴裔少女阿恩（右）發現母親多次重用口罩，她將這件事向Wedo Global創辦人吳宗麟（左）分享。（曾鳳婷攝）

Bosco聞訊後，發現市面上口罩的濾芯其實仍有不少存貨，若能生產出可以清洗重用的布口罩，再配以即棄濾芯，或許能幫助少數族裔解決口罩短缺問題。

南亞《車縫大使》計劃除了幫助少數族裔家庭外，對以舉辦本地文化導賞團及學校分享會為主的社企Wedo Global亦百利而無一害。疫情持續多時，導致不少社企收入大減，Wedo Global去年2月至7月的收入更一度歸零，雖然去年8月改為進行網上導賞團，但對社企收益幫助不大，故必須盡快變陣。

推廣助人自助理念

Bosco過往透過活動接觸少數族裔婦女，發現她們原來擅於縫製。於是他提出Wedo Global可與少數族裔婦女合作，讓他們縫製布口罩，並給予適量工資，一次過改善他們口罩短缺及家庭經濟問題。為了延續幫助他人的理念，Bosco決定將布口罩以買一捐一的方式，派發給有需要的長者及基層家庭。他希望令人明白少數族裔不只是取之社會，亦有能力幫助其他有需要的人。

疫下收入大不如前 縫製手藝大派用場幫補家計

來自尼泊爾、居港18年的Maya是其中一位車縫大使。育有一女的她表示，疫下丈夫失業，家庭收入大減，而少數族群找工作的渠道多以同鄉推介為主，疫下能找到工作的機會更少。

現居香港18年，來自尼泊爾育有一女的Maya。現職食物生產工場，但受疫情影響，丈夫失業，她的工作時數同時被減，影響一家收入。（曾鳳婷攝）

Maya疫下工作路可以一波三折來形容，她一度為了維持家庭收入而當地盤工人，工作卻令她眼睛意外受傷，需做手術休養，收入一度歸零。有同鄉得知她的情況後，推薦懂得英語的她在地盤上擔任翻譯員，以中間人身份與建築公司及其他尼泊爾工人溝通，以及協助處理文書工作。不諳中文的Maya任職一年後，竟發現自己的合約和其他同事不一樣，只有自己沒有花紅，令一直認真工作的她感到十分不公平，最終決定離職。

現時Maya雖然獲得一份在食物生產工場的正職，但疫情下上班時數被減，影響收入。南亞《車縫大使》計劃對Maya來說如同及時雨，讓她能抽出時間縫製布口罩，幫補家計。

另一名受惠於計劃的少數族裔婦女便是阿恩的媽媽Aliya。她在香港生活了23年。由於巴基斯坦家庭傾向組成大家庭，Aliya育有4名子女，婚後大部分時間都用於照顧家庭，丈夫則在外打工。

另一名受惠於計劃的少數族裔婦女便是阿恩的媽媽Aliya。（曾鳳婷攝）

去年疫情爆發，Aliya的丈夫隨即失業，其後雖找到兼職外送員和保安工作，但收入大不如前。過往Aliya也會幫助其他少數族裔車衣，賺取額外收入，但疫情下連這份收入也歸零，「疫下大家收入也受到影響，少了聚會，自然少了人找我車衣。」家中經濟支柱隨即落在Aliya兩名女兒身上。

Aliya的二女阿恩在Wedo Global工作，主力推廣少數族裔文化，而Aliya一早對她的工作略有所聞，當得知車縫手藝能派上用場時，便毫不猶豫地加入，協助推行計劃，更成為車縫大使一員。

社企Wedo Global多年來致力於提倡多元文化教育，聘請少數族裔帶領本地文化導賞團，助市民了解更多不同方面少數族裔的文化故事，減少市民對少數族裔的誤解。創辦人吳宗麟（Bosco）表示，成立Wedo Global的念頭始於讀大學時，他從海外交流認識到少數族裔，並對他們產生興趣，促使他回港後積極了解更多在地少數族裔背景文化，2011年畢業後成立Wedo Global，在香港推廣多元文化。

社企Wedo Global創辦人Bosco指，雖然不少少數族裔生活艱難，但其實有一顆助人的心。（曾鳳婷攝）

Bosco指，雖然不少少數族裔生活艱難，但其實有一顆助人的心，他希望Wedo Global能提供一個平台，讓香港不同的族裔了解彼此，推動社會共融。

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