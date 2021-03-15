居港泰人個個都係「胡慧沖」　場景教少數族裔方言　藝團冀推共融

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-03-15 08:00

「你攰唔攰呀？」「使唔使幫手？」巿民收看「泰國通」胡慧沖旅遊節目時，其助理冬蔭妹不時教授泰語，原來本港亦有民間藝團為社會紀實，疫情影響下積極轉型，透過紀錄片上載至不同數碼平台，讓巿民「貼地」了解「小泰國」生活場景，還譯出印、菲、越，巴基、印度等八種方言。演員既有飄泊來港多年的印菲家務工、亦有視港為家、廣東話與泰語傻傻分不清的泰裔按摩師，冀讓公眾理解少數族裔生活現況。

「疫情發生後，無論喺社區電影放映會或者拍攝工作，好多都取消或一再延遲，就算進行到都要睇清楚限聚令，點樣做先唔犯法。」影行者成員張善怡道。

成立於2007年的非牟利組織影行者，一直從事與關懷社會與基層生活題材有關的創作，並透過紀錄片形式保留，完成作品後安排在社區播放，與街坊討論及分享感受，不過疫情令影行者與其他藝團一樣舉步維艱。

疫情截斷人與人溝通橋樑

張善怡表示，以往舉辦某類議題，例如菜園村遷村、舊區重建發展，或者社區節慶活動，均會在現場拍攝，或由主辦者身體力行，感受與街坊溝通的氛圍，然而新冠肺炎硬生生截斷人與人之間溝通橋樑，疫情去年最嚴峻的時期，組織只能靠拍攝後製成短片，再放上YouTube供公眾瀏覽，但熱度及氣氛始終不及往昔。

她指限聚令不但要取消所有社區放映活動，就連拍攝進度亦受到影響，例如去年底團體邀請菲律賓家務工在中環遮打道參與拍攝時，正值限聚令最嚴厲時期，公眾地方只限兩人聚集，不時有警察巡查，然而短片中一問一答的環節，必須要兩個人參與，同事只能站於1.5米外範圍外進行攝錄，避免犯法。

疫下網上平台成活動新常態

此路不通，自然要再覓活路。影行者成功向藝發局取得項目資助，以網上平台播放模式，繼續找尋合適人士拍攝紀錄片，當中《八方識字閣》先後找來泰國、菲律賓及印尼居港人士，以生活小劇場方式推介日常用語，內容不再是「你好」、「謝謝」、「早晨」等客套話，而是以拍攝演員的背景進行關懷術語，例如如何向一名菲律賓家務工或泰裔按摩師傅說「你攰唔攰呀？」「需唔需要放假？」未來更會向尼泊爾、越南、巴基斯坦及印度裔居港人士招手，希望學懂更多用語，透過方言強調對少數族裔的關懷。

廖廖一句口語，或者未能深入了解到少數族裔的真正需要，但身兼任九龍城重建關注組支援組義工的影行者成員張詠儀，指疫情可能令大家遺忘「小泰國」存在，她期望更多網上平台播放《八方識字閣》，讓更多巿民記起一班視香港為家的泰國人，與港人共同生活於一個城巿中，「教口語的其中一名泰裔女居民，就係一個喺九龍城生活好多年的按摩技師，最搞笑係佢喺片中教泰文時，無端端唔自覺講咗廣東話，我哋都放咗入片後花絮。」

張相信平台播片作用尤如漁翁撒網，只要有巿民對居港泰人留下印象，透過網上搜尋，便可以帶起九龍城重建議題的關注度，現時團體除制作與少數族裔為主的《八方識字閣》外，還邀請聽障人士參與《無聲之舞》及《無聲可舞》一系列即興舞蹈工作坊短片，及聾人以手語分享心聲自我表達的影片，以肢體形態向旁人訴說心聲。

藝發局資助藝團推行數碼化

藝發局獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推出特別資助「Arts Go Digital藝術數碼平台計劃」（下稱計劃），啟發文化藝術工作者的創意，藉着科技發展數碼或虛擬藝術內容的數碼製作，以藝術回應在新型冠狀病毒疫情下生活模式大變的社會，促進社會共融及與受眾互動，擴闊大眾對藝術的認識和投入，讓藝術更進一步融入生活。

計劃資助58個每個上限港幣$300,000的「一般項目」及10個每個上限港幣$500,000的「晉升項目」，將於今年6月或之前完成製作及發佈作品。計劃反應良好，總共收到256份合資格申請，最終資助68個項目涵蓋不同藝術形式，包括舞蹈、戲劇、音樂、戲曲、電影及媒體藝術、文學藝術、視覺藝術、跨媒介/跨界別等，揉合數碼製作，囊括線上及線下活動及節目，為大眾展現多元化的藝術，提供不同的體驗，當中影行者制作的《八方識字閣》及《聾人健聽同路閣》，成為受資助的數碼藝術創作項目。