藝術家木版畫刻劃與亡父點滴　張寶華助策展：最難要撬開佢哋金口

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-05-13 10:00

入木三分，是首次看見馮孟忠（Jeremy）木雕作品的形容詞。自小對木頭、鋼鐵類物件特別鍾愛的他，也擅於利用這些物料創作藝術品，「我用物料的前提是必須要對它有感覺，而我很喜歡木頭沒有情緒的特性」。對冷冰冰的物料感興趣，原來與他和亡父的相處點滴有關。 馮孟忠昨日（12日）起舉辦個人藝術展「物有所思」，負責策展的資深傳媒人張寶華（Sharon）現時正修讀藝術系，她笑言協助藝術家舉辦展覽最難之處，是把對方的「金口」撬開，「他們不擅於以言語或文字表達所想，但其實作品是有故事的，要不斷游說他們透露多一點創作理念，作品才更易與觀眾產生共鳴」。她希望能透過自己以往豐富的傳媒經驗，助更多年輕藝術家推廣他們的作品。 攝影：羅君豪

畫廊內掛着兩幅2米高的木版畫，刻上數百條無意義的條紋，今年31歲的馮孟忠形容，兩幅木版畫《A Forgotten Page 1》與《A Forgotten Page 2》是他童年的縮影。（羅君豪攝）

畫廊內掛着兩幅2米高的木版畫，刻上數百條無意義的條紋，今年31歲的馮孟忠形容，兩幅木版畫《A Forgotten Page 1》與《A Forgotten Page 2》是他童年的縮影，「爸爸是典型的嚴父，經常有面色，令我和3個妹妹都很怕他」。每次被嚴父責罵後，他便會躲進木櫃裏，逃避父親的目光，也在木櫃裏作畫，或是拿起拍子簿亂畫一通，「感覺躲在木櫃裏才能冷卻自己的情緒」。

被嚴父斥責 愛躲在木櫃裏作畫冷靜

於是，拍子簿上記載着他童年很多情緒，「我放空的時候經常在簿上亂畫，讀書時聽到有些理論不明白，也會先把它們抄下；小時候我很內向，只有一兩個朋友，他們偶爾也會在我的簿上隨便畫些東西」。他笑言雖然與這些朋友已很久沒聯絡，但雙方的互動永遠留在簿上，每次重看都覺得十分有趣。

馮孟忠以不同大小形狀的鑿，在夾板鑿出不同深淺度的刻度，模仿他小時候在拍子簿亂畫的畫面。（羅君豪攝）

「我用物料的前提是必須要對它有感覺，而我很喜歡木頭沒有情緒的特性。因為佢哋冇面色畀我睇。」 藝術家馮孟忠

馮孟忠不少作品都與大自然有關。（羅君豪攝）

畢業於澳洲皇家墨爾本理工大學藝術系的馮孟忠，後來在香港中文大學完成藝術碩士課程，不少作品甚至創作物料都與大自然有關，雖然年紀輕輕，但他創作時已能掌握不同物料的特性，其中木頭和鋼鐵是他的最愛，「我用物料的前提是必須要對它有感覺，而我很喜歡木頭沒有感情的特性」。他指父親性格嚴肅，經常「畀面色我睇」，令他不期然對死物和大自然產生親切感，「因為佢哋冇面色畀我睇」。他以不同大小形狀的鑿，在夾板鑿出不同深淺度的刻度，模仿他小時候在拍子簿亂畫的畫面，在如此巨大的木板上創作，少點力氣都不行，但馮孟忠笑說，兩件作品合共只花上兩星期時間便完成刻劃部分。

難忘小時候與父在公園散步

雖然父親不苟言笑，但其實父子情深，馮孟忠坦言，父親已去世十年，但自己一直對沒有與他好好溝通而耿耿於懷，可惜一切已無法回頭。畫廊另一邊亦有兩幅同樣以木版作物料，但以速寫形式創作的作品，「這兩塊小木版是公園的影像，小時候父親會帶我到鰂魚涌一個小公園散步，其實我們沒有什麼交流，我只顧四處張望，留意花草樹木，所以對那個公園便有這樣的記憶。」這兩幅作品分別命名為《1:00pm》以及《1:15pm》，未知是否馮爸爸習慣帶他散步的時間？

資深傳媒人張寶華（右）與馮孟忠（左）數年前在一個畫展中認識，其後成為好友。（羅君豪攝）

負責策展的資深傳媒人張寶華同樣正修讀藝術課程，她坦言藝術與新聞時截然不同的世界，「讀fine art的時候，老師叫我嘗試與畫對話，我完全聽不明白」。她與馮孟忠在一個畫展內認識，「他是一個很有耐性的人，會向我解釋很多關於藝術的事情，我也很喜歡他的作品，畢竟在香港很少藝術家30出頭已能掌握這麼多的物料創作」。藝術展上除了木版畫，也有油畫及素描，盡展馮孟忠的創作才能。張寶華對他能揮灑自如地使用木版雕刻非常佩服，「我雕很小一塊木，雕了一天後，頸部痛足一星期！你看他這麼健碩，才能做到這些體力勞動」。

出身新聞界性急 與自我藝術家成凹凸組合

張寶華形容，二人性格一凹一凸，策展過程中最艱辛的事，便是把對方的「金口」撬開。「現在我認識了不少藝術家，他們都很能夠在作品上表現自我，但不擅於以言語或文字表達所想，但其實作品是有故事，要不斷游說他們透露多一點創作理念，作品才更易與觀眾產生共鳴」。然而，傳媒人與藝術家各有堅持，合作起來花上不少工夫，「我問他，你的作品有什麼故事，他居然答我沒有！」從事新聞工作多年，性急的她形容自己被馮孟忠弄得哭笑不得，「很多我認為很簡單的事，要花上很多時間去游說他。雖然他95%時間的脾氣都十分好，但餘下的5%完全沒有妥協空間，只有all in或all out，例如我問他可否將亡父的故事說出來，他當時竟一口拒絕！」後來張寶華以法國藝術家Louise Bourgeois的大蜘蛛雕塑作例，「那一隻大蜘蛛原來是與她的母親有關，你需要畀一些提示觀眾，讓他們進入狀態，才令人明白作品要說的故事」。經歷這次合作，張寶華明白到，藝術家內心有着很多有趣的故事，但必須花上時間和耐性才能發掘出來。

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不忍年輕藝術家才華被埋沒 決心發展策展工作

疫下首次策展挑戰重重，但更堅定了張寶華希望幫助本地年輕藝術家的心志，「香港做藝術的路很難行，資源也很少，而藝術家的性格又不爭不搶，很蝕底！」她不忍一些有才華的藝術家被埋沒，故希望貢獻自己多年來在傳媒工作累積的人脈，令藝術家能被更多人看得見，「我很喜歡畫畫，卻沒有時間當一個專業畫家，故希望向策展人方向發展，但必須找到一些對藝術很狂熱、願意不斷創作的年輕藝術家，你才願意與他一起走這段艱難的藝術路」。