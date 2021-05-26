五金行樂團｜樂手卧虎藏龍　84歲師傅自製三合一敲擊樂器勁吸睛

撰文： 曾鳳婷 蔡正邦 最後更新日期： 2021-05-26 12:35

除了葉道周身刀張張利，「五金行樂團」的每名樂手，平均年齡60歲，但位位都是隱世高人，當中有資深中樂樂器老師，也有年輕時以唱戲維生的人，更有人懂得自製樂器。細看他們手上的樂器，竟有鐵製二胡、由清朝煙槍、蛇皮及宋朝木頭所製成的二胡等，令人大開眼界。

葉道（中）認為，只要對音樂有興趣的人，不分年齡背景，也歡迎隨時加入。（蔡正邦攝）

現年84歲的林師傅便是自製樂器的其中一員，他在音樂薰陶下長大，是教樂器的導師，更涉獵到製造樂器範疇。他自創了一個三合一的音樂盒子，盒子上的木魚，梆子及鈴都是從樂器店購入，林師傅起初覺得三者分開攜帶非常不便，便想到以木板及索帶將它們固定在一起，更善用盒子下方存放木棒，形成一個三合一的敲擊樂器，能因應不同曲風，敲出不同樂聲，盒子特別的造型，也不時令途人行注目禮。

84歲的林師傅（右）自創了一個三合一的音樂盒子，盒子上的木魚，梆子及鈴都是從樂器店購入，林師傅起初覺得三者分開攜帶非常不便，便想到以木板及索帶將它們固定在一起，更善用盒子下方存放木棒，形成一個三合一的敲擊樂器，能因應不同曲風，敲出不同樂聲。（蔡正邦攝）

「玩吓音樂，大家開心。心情好啲，人身體就會好。唔好走去公園，睇人捉棋，賭錢，嗰啲係無意思。」 永泰鐵器工程店主葉道

中西樂器合璧 演奏不同凡響

葉師傅指，現時他們以演奏廣東歌為主，而樂器包羅萬有，包括二胡、高胡、小提琴、大提琴、揚琴、笛子和琵琶等，中西合璧，不同凡響。葉師傅認為，最好的退休生活，便是大家聚首一堂玩音樂，「玩吓音樂，大家開心。心情好啲，人身體就會好。唔好走去公園，睇人捉棋，賭錢，嗰啲係無意思」。

樂手年齡平均60歲，以退休人士為主，可謂長者樂團。每位樂手都是隱世高人。當中有樂手是資深教中樂樂器導師，也有年輕時以唱戲維生的人。（蔡正邦攝）

五金行樂團原來已存在多年，高峰時能有20多人合奏，偶爾也有人唱歌，場面熱鬧。多年來見到不同的成員交替，有人離去，也有人陸續加入，多才多藝的他們更會交換樂器演奏。葉師傅認為，只要對音樂有興趣的人，不分年齡背景，也歡迎隨時加入。

別以為是業餘樂團只是興趣班程度，葉師傅透露，疫情前他們也會參加公開表演，他們曾在童軍周年紀念日演出，又會在荔枝角會堂及老人院舍等地方表演，「只要我得閒，夾到時間就會去老人院舍表演，我開心同時，又可以分享快樂，佢哋啲反應都唔錯」。