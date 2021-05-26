五金行樂團｜七旬店主自學二胡　舖頭變Band房　周末組隊合奏圓夢

撰文： 曾鳳婷 蔡正邦 最後更新日期： 2021-05-26 12:35

獨樂樂不如眾樂樂。每逢周末，在石硤尾耀東街一隅，絲竹管弦聲聲入耳。樂聲原來由一班在五金行「夾Band」的長者奏出，名副其實是「重金屬」樂隊。 「五金行樂團」雖然由業餘樂手組成，但演奏水準不同凡響，媲美專業樂團。70歲的葉道是樂團的靈魂人物，也是永泰鐵器工程的店主，他16歲已投身社會，22歲來港定居，經多年磨練，葉師傅習得多門手藝──電工、三行、燒焊不在話下，他更曾為伊利沙伯大廈及匯豐銀行總行製作招牌。鐵漢背後，葉師傅原來熱愛音樂，閒時在店內吹笛和拉起二胡，後來他與一班志同道合的音樂人一拍即合，每逢周末在私竇Jam歌，令五金行成為另類「Band房」。 攝影：蔡正邦、曾鳳婷

對二胡一見鍾情 忙於生計年老才追夢

葉師傅透露，兒時已鍾情音樂，但礙於生計，令他一直把音樂夢藏於心底。「初見時是心動，再見時是深情」，這兩句便十分適合形容葉師傅對二胡的鍾愛。小時候家境清貧，無力負擔昂貴樂器，初次接觸二胡是中學時代，葉師傅當時是文藝組一員，有次見到同學演奏二胡，立刻被它的音色迷住，令他對二胡產生興趣，「可以話係一見鍾情」。在同學教導下，葉師傅打開了音樂大門，建立對音樂的基礎知識。

「我覺得自己幾有天份，教咗一陣，就識拉一首完整嘅曲出嚟」。 永泰鐵器工程店主葉道

「初見時是心動，再見時是深情」，這兩句便十分適合形容葉師傅對二胡的鍾愛。（蔡正邦攝）

「我覺得自己幾有天份，教咗一陣，就識拉一首完整嘅曲出嚟」。但好景不常，葉師傅還未完成中三課程，卻迎來文革遭停學，需提早投身社會謀生，生活逼人，音樂夢也只能埋在心底。

重拾二胡之時，葉師傅已屆花甲之年，不怕有心無力嗎？葉師傅堅決回答：「唔會，呢啲嘢永遠有心唔怕遲」。（曾鳳婷攝）

20年前，親戚忽然贈他一把二胡，再次燃起他對音樂的愛，但他並沒有立即追夢，待子女投身社會，再無生計負擔後，葉師傅才敢踏出圓夢第一步。重拾二胡之時，葉師傅已屆花甲之年，不怕有心無力嗎？葉師傅堅決回答：「唔會，呢啲嘢永遠有心唔怕遲」。

除二胡外，葉師傅在鴨寮街與其他同道中人合奏期間，也學會了吹笛。（蔡正邦攝）

家中自學五年 鴨寮街中樂店巧遇知音人

葉師傅憑着一腔熱誠，只靠一把二胡、教材書及教學光碟，下班後在家中閱讀教材，便成功自學二胡。自學首五年，葉師傅都是獨自在家中練習拉奏，「之前都唔敢出去玩，因為知自己水平未得」。

直至五年前，他在鴨寮街一家中樂店發現一班樂手在店外合奏。葉師傅「膽粗粗」問他們，自己可否加入成為一員，「自己鍾意嗰樣嘢，就會自然行過去」。之後，他在鴨寮街學會吹笛，葉師傅透露，大多樂手年事已高，不夠氣吹笛，但笛子能為合奏添上一份色彩，半推半就下，他便開始學習吹笛，「佢哋唔夠氣吹，咪我嚟吹。（合奏）真係會有唔同」。

葉師傅透露，大多「知音人」年事已高，不夠氣吹笛，但笛子能為合奏添上一份色彩，半推半就下，他便開始學習吹笛，「佢哋唔夠氣吹，咪我嚟吹。（合奏）真係會有唔同」。（蔡正邦攝）

五金行放滿樂器 變夾Band私竇

在鴨寮街度過一段快樂的時光，但最終被投訴阻街，被食環趕走，一眾知音人一度各散東西，部分人遷至石硤尾社區會堂附近繼續合奏，亦有其他人散落不同地區演奏。若要攜帶一些大型樂器如揚琴到社區會堂，他們更見吃力。葉師傅於心不忍，便提出到他的「私竇」夾Band。

「𠵱家會繼續做，好大原因係想留番個竇，繼續有個地方玩（夾band）。」 永泰鐵器工程店主葉道

葉師傅的「私竇」，原來就是他位於石硤尾耀東街的五金行，他更提議友人把樂器暫存在店內，免卻搬樂器之苦。每逢周末，他們便會在店內夾Band，陣陣悠揚樂聲，由街頭傳至街尾。

葉師傅的「私竇」，原來就是他位於石硤尾耀東街的五金行。每逢周末，他們便會在店內「夾Band」，陣陣樂聲由街頭傳到街尾。（蔡正邦攝）

五金行樂團每次合奏，都引來不少市民圍觀，一眾樂手會熱情地邀請途人坐下欣賞。葉師傅指，圍觀者除了街坊，也有年輕人和外國人，「我記得有個外國後生女企喺度聽咗一段時間，之後送汽水畀我哋；亦試過有個後生仔，三點三叫外賣到我舖頭，送畀我哋食。雖然我哋唔識，但都係一種緣份」。葉師傅非常享受眾樂樂的日子，故並未有退休打算，「𠵱家會繼續做，好大原因係想留番個竇，繼續有個地方玩（夾band）」。