撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-06-26 08:00

貧窮一直存在，疫情及經濟低谷將問題更加尖銳化，有福音團體今年舉辦貧窮體驗十天團，在學校招募約60名大學生及DSE考生，馬不停蹄探訪拾荒者、清潔工及劏房婆婆等不同階層，更要親身落區體驗深水埗夜冷擺攤，執紙皮捱餓及模擬劏房生活，務求切身處地感受窮人面對的處境，做到「唔好剩係喺自己世界內發夢，見到城巿仲有更多需要的人。」

主辦者：透過體驗與服務反思生命

「同心圓」前身是一個透過音樂宣揚福音的基督教敬拜平台，其後擴展至社區關懷服務，除了每月落區一次街頭探訪清潔工及拾荒者，2016年開始招募年輕義工參與海外短宣工作，當中包括飛至泰北及緬甸山區學校、農村或戒毒所從事身體檢查及診治等義工服務，直至2019年末出現新冠肺炎疫情，外地活動因異地檢疫問題暫停，團體改而在本地實行貧窮體驗團，讓生活無憂的年輕人真正感受貧窮滋味。

同心圓助理青年事工主任熊諾恩表示，今年活動大約有60名志願者參加，當中25人曾參加定期探訪活動，其餘35人為首次參加的「新鮮人」，由理工大學、中文大學內招募而來，亦小部分人是剛完成香港中學文憑試（DSE）的準考生，他們由5月31日至6月9日為期共十日的行程中，先後探訪劏房家庭、清潔工、街頭拾荒者，向他們派發物資；上門為獨居婆婆清潔，簡單身體檢查服務；以至親身落區陪同深水埗夜冷小販賣物，並親自在街頭執紙皮買麵包及模擬劏房生活等活動，讓一班年輕人開眼界之餘，最後一日總結經驗與感受，反思個人家庭背景與窮人生活在水深火熱的「離地」，「我哋接觸好多大學生，屋企或者本身家庭比較富裕，希望（佢哋）透過呢個活動、體驗同服務，可以反思多啲生命…唔好剩係喺自己世界內發夢，見到城巿仲有更多需要的人。」

出身中產家庭 夜冷二手賣物始知貧窮實況

就讀理大物理治療學系二年級的童童，便是首次參與本地短宣貧窮體驗團，她承認本身來自中產家庭，與基層人士較少接觸，尤其對深水埗夜冷地攤有一份抗拒感，「可能覺得佢哋條街污糟，或者南亞人士叫賣好大聲，叫賣的時候我會驚，甚至避開。」然而她真正落區與小販對話，甚至陪伴他們擺賣，才切身處地體驗基層生活的狼狽。「佢哋有同我分享過，以前下午5至8點擺一場，但係依家食環署唔畀，只可擺七至八，得一個鐘頭搵食，導致佢哋凌晨又要再擺，日出又要擺多次，令我反思原來佢哋的需要係好大。」

童童稱，當看見深水埗夜攤小販售賣二手零食及凹陷損壞的罐頭，方驚覺無論是賣方或買方，真實地有一班人生活得多麼苦難，「凹咗的罐頭，可能真係有過期食品，或者已經擺咗好耐的食物，我諗其實佢哋經濟上都有困難，大家都知香港物價好貴，超級巿場個價錢更貴的時候，有啲人去二手巿場，可能會有啲零食，佢哋會買畀小朋友…...當你連超級巿場都負擔唔起的時候，可能就要去夜冷嗰度買。」

凹咗的罐頭，可能真係有過期食品，或者已經擺咗好耐的食物，我諗其實佢哋經濟上都有困難，大家都知香港物價好貴，超級巿場個價錢更貴的時候，有啲人去二手巿場，可能會有啲零食，佢哋會買畀小朋友。 理大物理治療系二年級生童童

參加者：聆聽對方成為同行者

另一名同系一年級生馬朗兒，去年已開始參與街頭探訪活動，今次再報名參與本地貧窮體驗團，感覺最特別是要親自與同伴落手由尖沙咀行至深水埗執紙皮，結果一行七人合共賣出50多元紙皮買晚餐，平均每人一至兩個麵包，終於明白拾荒者「餐飲餐食餐餐清」的實況。「其實我覺得嗰陣咁多人都好辛苦，但係代入返基層，可能得一個人的時候，然後每一日做緊呢啲嘢，每一日諗住執到幾多，然後個晚餐就係得呢嚿錢，我就覺得好辛苦。」她認為透過活動真正代入窮人視角，學懂對方究竟為什麼執紙皮維生，從而學會幫助他們度過難關。

「我哋接觸好多大學生，屋企或者本身家庭比較富裕，希望（佢哋）透過呢個活動、體驗同服務，可以反思多啲生命…唔好剩係喺自己世界內發夢，見到城巿仲有更多需要的人。」 同心圓助理青年事工主任熊諾恩

今年就讀公開大學護士系二年級的心媛表示，最記得探訪一名居住板間房、年約70多歲婆婆，被她當前被四邊牆身與雜物包圍的居住環境所震攝，除了一張床、床頭櫃及雪櫃外，剩餘空間只容放得下一張，空間較她想像中更為侷促，即使之後活動負責人再於室內以紙皮及畫界模擬居住棺材房，仍然遠不及實際體會。「未真係親身去過劏房的時候，唔會感受到個種壓迫感。」而她慶幸陪伴婆婆期間，獲得對方信任敞開心扉談話。「可能一個咁狹窄的環境無得抒發，有人搵佢的時候，好想成為一個關心佢、聆聽佢哋的同行者。」