大叔的愛｜父母反對出櫃　追劇卻祝福「田牧戀」　男同志：好費解

近日ViuTV熱播的同性愛情喜劇《大叔的愛》，改編自日本同名電視劇，是鮮有以同性戀為題的劇集。劇集由人氣男子組合Mirror成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）主演，開播至今好評如潮，今日（16日）劇集大結局，成為全城熱話。

劇中飾演田一雄的呂爵安，與飾演凌少牧的盧瀚霆，發生一段同性辦公室戀情，當公開出櫃時，獲得同事及好友一致支持，二人的浪漫互動更令觀眾看得非常投入，但現實中同志又是否如此容易公開自己的性取向？

《香港01》訪問了兩名各自擁有伴侶的同志，分享了他們對於職場上出櫃的意見。有人坦言壓力來自父母，但發覺父母追看《大叔的愛》時卻祝福「田牧戀」，大感費解；亦有人因伴侶的工作環境風氣保守，因擔心招惹欺凌而決定發展地下情。有關注性小眾權益的組織認為，即使劇集熱播，短期內對同志平權的正面影響不大，但認為劇集是一個契機，讓觀眾反思現實中性小眾的待遇是否平等。



《大叔的愛》由人氣男子組合Mirror成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）主演，開播至今好評如潮，今日（16日）劇集大結局，成為全城熱話。（《大叔的愛》截圖）

人氣偶像效應下，令劇集《大叔的愛》順利「入屋」，更成了男女老少近日熱論的話題。劇中不少同性伴侶談戀愛的場景，拍得自然甜蜜，即使多名角色接連「出櫃」，觀眾也十分受落，但現實生活中，同性戀者又是否能像劇中的角色般，輕易公開自己性取向，甚至與同性伴侶的關係？

Dan形容父母是「恐同」一族，每當提及他的性取向時，態度保守，明言反對他與同性交往。可是，他發現父母也有追看《大叔的愛》，看得高興之餘更沒有一絲批評，甚至祝賀「阿田」和「阿牧」的戀情，令他費解。（高振東攝）

藝術從業員Dan（化名）是一名同性戀者，他慶幸自己的工作環境相對地開放，同性戀者、跨性別人士都不會介意透露自己的性取向，上司亦十分開明，不會對他們的私生活有任何干預或評論。他透露在自己的工作環境中亦有同性伴侶，但他們都會公私分明，工作期間不會有太多親密行為。近日《大叔的愛》熱播，Dan認為是一套不真實的劇集，他形容劇中的辦公室戀情過於高調，現實中不論是同性或是異性，高調公開辦公室戀情都容易招惹是非，因此認為劇中的辦公室戀情並不常見。

嘆劇集只帶來娛樂效果 平權價值觀「未入屋」

Dan坦言，自己和同性伴侶的最大壓力來源並非來自職場，而是來自家庭。他形容父母是「恐同」一族，每當提及他的性取向時，態度保守，明言反對他與同性交往。可是，他發現父母也有追看《大叔的愛》，看得高興之餘更沒有一絲批評，甚至祝賀「阿田」和「阿牧」的戀情，「但佢哋又會反對我嘅選擇，令人好費解」，故他相信劇集只是為觀眾帶來娛樂效果，並未有把平權的價值觀「帶入屋」。

Dan表示，不會對一套商業劇集放上太多期望，畢竟娛樂效果與真實狀況難以完全取得平衡。但Dan認為，電視與串流媒體不同，前者是一個可以讓更多觀眾單向接收資訊的平台，影響力更大，對於《大叔的愛》能夠在香港創造一股熱潮，令大眾由抗拒同性戀，轉為開始接受並熱烈討論，他認為也是值得慶賀的事。

劇中飾演田一雄的呂爵安（左），與飾演凌少牧的盧瀚霆（右），發生一段同性辦公室戀情，觀眾看得「肉緊」。（《大叔的愛》截圖）

Terry的男友在學校任職，與很多同性戀者一樣，選擇完全抑壓自己的性取向，即使被學生問起，都要「扮正常」指自己是異性戀者，以免受到批評。（高振東攝）

另一名同性戀者Terry從事保險行業，他形容自己的工作地方是典型辦公室環境，公開戀情的壓力頗大，故他同樣表示，不論同性或異性伴侶，都不傾向於辦公室高調談戀愛，即使同事知道他們的感情關係，也希望能夠做到「公私分明」，以免出現利益衝突。

男友任職教育界 風氣保守 憂出櫃招欺凌

被問到對於劇中同性戀情的看法，Terry以自己男友作為例子，說明劇情是如何荒謬和「離地」。Terry的男友為中學助教，工作環境對同性戀相對保守，他指，若然一名教育工作者公開自己的同性戀傾向，很大機會會影響升遷機會，甚至被家長投訴，更有可能被迫離職。因此他的男友與很多同性戀者一樣，選擇完全抑壓自己的性取向，即使被學生問起，都要「扮正常」指自己是異性戀者，以免受到批評。Terry強調，男友的工作環境令他很不愉快，害怕有一天自己的「秘密」會被公開而招惹欺凌，因此男友對於《大叔的愛》浪漫開放的劇情，只會抱以一笑置之的態度。

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一直致力推動平權的女角平權協作組主席Joe 認為，即使劇集熱播，短期內對同志平權的正面影響不大，一些對LGBT（不同性傾向及跨性別人士）友善的福利及政策，甚至反歧視法例，絕不會因為一套劇集受歡迎而突然出現。她認為大眾的價值觀難以於一時三刻改變，故LGBT群體的生活也不會因為劇集而起了變化，她形容香港的實際環境不算開明，不利同志或性小眾「出櫃」，他們公開表達自己情感時，內心往往仍有着很多顧慮。

性小眾平權組織：盼劇集能令觀眾反思同志現實待遇

但Joe認為，《大叔的愛》能令觀眾對LGBT的認識起正面作用，「至少令大家開始接受，呢啲係十分自然嘅戀愛行為」。Joe認為，雖然觀眾很大部分只是以娛樂角度和「追星」心態觀看該劇集，而且大部分劇情都是被浪漫化的戲劇效果，但當中也有與現實相似之處，例如劇中「阿牧」一開始經常隱藏對同性感興趣的情感，與現實中同性戀者的想法相近，「因為害怕人哋對自己嘅看法，唔願意透露自己嘅性取向，即使遇上心儀對象，追求時都會掙扎，唔想喺職場或其他公開場合表露自己嘅情感」。

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促機構管理層帶頭推行LGBT友善措施

Joe認為《大叔的愛》能夠「入屋」，是一個良好的契機，讓觀眾「醒一醒」，反思香港的實際環境為何未能令性小眾如劇中表現得開放自然，LGBT人士的日常待遇又是否平等問題，她期望有一天大眾想法可以改變，尊重每個人的性傾向，令LGBT人士的身份能被認同。Joe亦建議，若然一些機構管理層願意表態包容性小眾，或推行一些對LGBT友善的措施，例如表明一些員工福利保障涵蓋同性伴侶等，均能減少他們在工作環境的壓力。

「彩虹獅子」雕塑成為「自豪之獅」 與「團結之獅」，以表達滙豐對LGBT的尊重。﹙滙豐facebook圖片﹚

本港社會普遍對性小眾權益的認識仍處於起步階段，因此職場上很多性小眾，未能享有與異性戀人士一樣的權利。近年開始有外資企業願意表明支持LGBT群體，包括宣佈一系列適用於性小眾及同性家庭的員工福利，更有些公開支持性小眾平權運動，包括滙豐銀行。2016年，滙豐銀行曾於總行廣場擺放了一對彩虹獅子，表達對不同性向及跨性別人士的支持，當時曾遭受「反同人士」聯署，要求收起彩虹獅子，形容它破壞傳統家庭價值，但滙豐並未有理會。