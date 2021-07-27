入住安老院好恐怖似等死？　90後護士反思：應提供有溫度照顧模式

一般人對安老院舍的印象，普遍是了無生氣，長者失去原有的生活質素。一名曾在傳統安老院工作的90後護士葉裕童（阿Bu）慨嘆，「唔應該係咁」，她入行的第一天，便被其刻板的工作環境及流程衝擊，令她反思為何現時的安老院舍一定要如此一式一樣，毫不人性化。現時在新型安老院舍工作的她，其照顧模式更貼近自身的理想，她希望日後能把有溫度的照顧模式，帶進更多安老院內，為院舍建立一個新的形象。



90後的葉裕童6年前成為一名註冊護士，投身安老行業。「我份人鍾意照顧人，唔怕麻煩，又多事，安老院舍工作充滿挑戰，覺得好適合我」。入行時，她發現有不少關於安老院的負面新聞，她暗自道，「如果係我，有信心可以做得更好」。

90後的葉裕童6年前成為一名註冊護士，投身安老行業。（曾鳳婷攝）

但當葉裕童到院舍上班首天，便察覺到當中的落差。她憶述，院舍環境陰沉，每日的工作內容幾是一模一樣，大部分是在指定時間內完成相關的照顧工作。

「（安老院舍）啲嘢一式一樣，唔通全部長者都鍾意同一樣嘢？」 90後註冊護士葉裕童（阿Bu）

照顧模式一式一樣 引起反思

「啲嘢一式一樣，唔通全部長者都鍾意同一樣嘢？」葉裕童認為，長者不會因為他們的年齡或身體情況有所改變，而失去自身既有的需求，他們也有自己的喜好，但大多數院舍的管理模式，卻把照顧長者的本質本末倒置，安排的照顧行程較系統化，把長者的意願放到最後。

長者習慣被忽略 最終逆來順受

在任職傳統安老院舍期間，葉裕童發現，入住的長者自由度極低，他們鮮有選擇的權利，「我記得有個婆婆，只係想放一件私人物件出嚟，係一個好細嘅物品，但院舍唔畀，會用唔同原因，話會唔方便打掃之類，去拒絕婆婆嘅請求」。這件事在她心中留下深刻印象，她認為當長者習慣如此的生活模式後，慢慢變得不懂得表達意見，逆來順受成了他們的日常，也會避免因提出要求而麻煩照顧者。對於長者在院舍的生活如此委屈，她感到心痛卻又無能為力。

她認為當長者習慣如此的生活模式後，慢慢變得不懂得表達意見，逆來順受成了他們的日常，也會避免因提出要求而麻煩照顧者。（資料圖片）

其實大多姑娘都會察覺到長者唔開心，但普遍都只會帶佢哋去睇醫生，冇乜有了解佢哋因咩事而唔開心。 90後註冊護士葉裕童（阿Bu）

傳統院舍照顧模式較少關注長者心理健康

葉裕童認為，傳統安老院以「集中照顧」為主要的營運模式，院舍內的擺設亦較重醫療感，基本沒有家居感覺，「被子、枕頭都統一，因為唔使記住個別長者嘅喜好」。她又指出，大多數院舍主要照顧長者生理問題，心理方面卻鮮有被關注。

「其實大多姑娘都會察覺到長者唔開心，但普遍都只會帶佢哋去睇醫生，冇乜有了解佢哋因咩事而唔開心」。葉裕童解釋，護理員時常忙於追趕指定工作，自然無暇照顧長者其他方面的需要。

葉裕童認為，傳統安老院以「集中照顧」為主要的營運模式，院舍內的擺設亦較重醫療感，基本沒有家居感覺。（曾鳳婷攝）

「難道安老院只能這樣？」這個問題在葉裕童任職傳統安老院時不斷反思，直至她接觸到新型安老院後，才發現原來可以有別的照顧模式。葉裕童現時在北歐式安老生活‎「 迎進生活」任職護士，她指在這裏學習到較人性化的照顧方式，以往的傳統安老院大多按時間表工作，但「 迎進生活」卻顛覆這個現象，把長者的個人意願放在較高的位置。

葉裕童表示，「迎進生活」主張讓長者生活時擁有絕對的自主權，可以選擇個人化的生活方式，令照顧者和被照顧者的關係更為親切，護理員可成為長者的同行者和朋友，盼能向長者提供一個有溫度的照顧模式。

葉裕童形容，「迎進生活」除了讓長者有較大的話語權外，引入的新式設施亦能更便利護理員了解長者的狀況，「以往傳統院舍都係抄寫（長者日常狀況／病履）為主，要掌握長者情況，需要花時間去搵紀錄」。現時她只需要在電腦系統內尋找，很快便能了解每位長者的個別需要。

學會換位思考 尊重長者私隱

葉裕童提到，「迎進生活」的護理人員，除了需要完成專業技巧的考核外，對長者的態度和溝通亦是十分重要。她以為長者換尿片為例，過往護理人員的工作模式，認為向長者「大大聲」說話，公開他們的生理需要，是理所當然的做法，卻忽略長者會感到尷尬的問題。「其實有其他技巧去處理，可以保護長者私穩之餘，又可以請求他們幫助同照顧他們嘅感受」。她認為在同一件事上，護理人員學會換位思考，有助長者和護理者之間互相配合。

她認為現時在新型安老院舍工作，其照顧模式更貼近自身的理想，「其實長者要求唔多，都係一啲好細微嘅要求」，她希望日後能把有溫度的照顧形式帶進不同的安老院，為院舍建立一個新的形象，「起碼長者唔會怕入住安老院，唔覺得入住係好恐怖同似等死先」。