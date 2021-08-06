石圍角街市空置多年如鬼城　街坊組復興行動「一人租一舖」

有近40年歷史的荃灣石圍角邨，邨內原本設有街市應付居民買餸需求，但自早年領展賣場之後，該處變得十室九空，多年來形同空置。有街坊不願見到偌大空間就此浪費，數月前發起了「街市復興行動」，號召有心人在街市租舖開店。本來已有數名街坊籌謀開設食店，小小屋邨有望出現人情味十足的「美食廣場」，街坊們卻發現舖位竟然「冇水」，大計只能作罷。

隨着新業主收購街市，屋邨未來是否可有一番新氣象？



石圍角邨位處半山，邨內原本設有街市應付居民買餸需求，惟現時卻是十室九空。（呂諾君攝）

石圍角邨位處半山，在巴士總站下車後走進商場內，最底層的就是街市。街市內約有50多個舖位，但只有八間舖仍然有人租用，空置率達八成以上。現時仍有營業的有車仔麵店、裝修水電店、豆腐店、雞蛋店，還有只在接到預約才開門的剪髮店，以及兩個近數月才開設的集運自提點。

街坊憶昔日「咩都有得買」 現時卻如廢墟

其中一個自提點的店主，是在邨內長大、住了30多年的陳先生。他表示，開店只因留意到一班街坊有需求，「網購都係趨勢，啲隔離左右話成日要落去荃灣市中心拎件，所以想開一間自提點幫下大家。」既然街市有空置舖位，租金亦不算貴，陳先生遂於約兩個月前開店，在其正職以外的空閒時間打理店舖，其餘日子則由拍檔和員工看舖，「（生意）過得去啦，其實未有錢賺嘅。」他笑說。

陳先生又指，店舖每日都有20多個客人，不同年齡層皆有，「有年長少少嘅人嚟拎嘢，話成廿年都冇落過嚟街市，如果唔係拎嘢都唔會行過嚟。」但這個街市並非一直都是如此荒廢，「細個呢度好繁榮，以前間間舖都係有商戶，咩都有得買，去到我十零歲時（情況）就走下坡啦。」陳先生認為，除了人口老化，也聽過早年街市轉手後，舊商戶被大幅加租而要離場，「細商戶有人情味，最想變返以前咁，但都好難。」

街市內約有50多個舖位，但只有八間舖有人租用，而有水位的空舖只有兩個，但不是閘壞就是放了雜物。（社區幹事夏希諾提供圖片）

舖位就有喺度，需求我都相信係有，唔明有咩咁困難。 街坊薛先生

一區九間學校 街坊原望開不同食店打造「學生美食廣場」

據了解，石圍角邨一帶有三間中學、兩間小學和四間幼稚園，但學生吃午飯的選擇卻不多。另一位街坊薛先生，原本約半年前打算在街市開設日本食店，「近兩年後生仔唔開心得好緊要，我就諗，有冇辦法用啲『高級』少少嘅食材，又可以用大眾化嘅價錢，喺飲食畀啲學生見下出面個世界？」他期望中，街市可發展至「中間兩三行有唔同店舖」、「周邊有唔同食肆」的模式，就如很多新式屋邨街市一樣。

大部分舖位沒有「水位」難開食店

「舖位就有喺度，需求我都相信係有，唔明有咩咁困難。」薛先生指，至少有四位街坊有意在石圍角街市租舖，售賣漢堡包、鹵水食物等，惟過去很難才接觸到業主，提到開店的最大阻礙，是場內大部分舖位沒有「水位」，沒水供應，自然無法做食店；而就算租戶願意自行駁水，舊業主都要求在工程期間收租， 「感覺上（舊業主代表）諸多刁難，聲稱有水嘅舖得兩間，有啲舖又話擺咗嘢，有啲又話個閘壞咗冇得睇。」

社區幹事夏希諾指，不少街坊期望可以見到冷氣街，惟他同時關注到新業主能否給予舊租戶足夠通知期。（呂諾君攝）

協助街坊復興行動的社區幹事夏希諾，自己亦先在街市內租了一個舖位。他指出，石圍角邨街市的空置情況自2016年領展賣場後出現，認為業主管理不良、場內日久失修是空置主因，當中包括將最有價值、有水位的舖位用作擺放雜物，街市最中央的舖位壞閘後不作修理等。他表示，現時街坊要帶着手推車、乘小巴到楊屋道街市買餸，「收到街坊最多意見，就係想要復興街市。」他說道。

夏希諾又指，過去一年有區議會力量，在邨內和街市周邊加設配套，有望增加一帶的人流，「呢條邨40年都冇搞過啲升降機，民主派入咗議會後，一年就決定起三組升降機系統（共有五部）......一班街坊會繼續關注街市，但應該會更加困難。」他指，近月傳出新業主購入商場和街市的消息，不少街坊期望可以見到冷氣街，惟他同時希望新業主能給予舊租戶足夠通知期，並加強周邊如停車位等的相關配套。

上月有消息指，投資者林子峰及陳秉志以13億港元購入葵涌安蔭商場及荃灣石圍角商場，並透露會各投放一至兩億港元進行翻新，認為除有助提升租金回報外，亦可改善區內零售設施，造福社區。香港01就石圍角街市的發展計劃向林子峰查詢，他透過公關回覆指，將會投放資金翻新石圍角商場及街市，並加裝冷氣，冀吸引當區消費群。