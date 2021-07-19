秦石街市完成活化重新開幕　中式古廟建築風格寓意風調雨順

經過四個半月的翻新活化工程後，大圍秦石街市以中式古廟風貌重新開幕。基滙資本民坊斥資數千萬元，將車公廟和古典中式建築元素融入設計中，更加入刻有風調雨順的大風車，將該區獨特的城市風貌融入街市中。活化後的街市新增營業至凌晨的小食街及中式酒樓，將成為屯馬線本地遊的其中一個打卡景點。



秦石街市毗鄰車公廟，基滙資本民坊斥資數千萬元，在活化過程中將車公廟和古典中式建築元素融入街市的設計中，更加入刻有風調雨順的大風車，務求將當區獨特的城市風貌融入街市中。（民坊提供圖片）

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秦石街市毗鄰車公廟，團隊設計時參考傳統廟宇的建築元素，包括紅柱綠瓦、祥雲雕刻裝飾和紅燈籠等，更加入車公廟的特色風車，寓意風調雨順。

活化後的秦石街市除了為大圍及沙田區的居民提供購物及吃喝玩樂的新地標外，隨着屯馬線全面開通，區外的市民亦可乘坐屯馬線到達車公廟站，到訪街市購物及「行大運」。

街市增設中式酒樓及小食街，提供泰式料理、港式地道小食、包點、糖水甜品、台式飲品、熱狗和日式便當等美食，小食街更會營業至凌晨12時，滿足街坊對飲食的需求。

「變身」後的秦石街市，空間重新規劃，通道更寬闊，亦重新鋪上防滑地磚，加裝冷氣及加強照明系統，令室內光線更明亮，衞生環境大幅改善。街市除了一般的海鮮、新鮮蔬果、鮮肉、急凍肉、涼茶舖及雜貨店外，亦保留了紙扎香燭、五金家品、水電配匙等民生商舖，滿足街坊各種需求。

秦石街市所有商戶已安裝電子支付系統，街坊可以使用非接觸式付款及使用消費券購物，街市亦會設一站式儲分手機應用程式，為街坊提供街市最新資訊、優惠和便利而快捷的電子購物體驗。當街坊登記成為會員後，凡在秦石街市消費，即可透過手機應用程式或實體會員於儲分，換取雜貨糧食及其他禮品。

此外，民坊亦在秦石街市推出「原區就業」計劃，優先聘請秦石街坊。民坊亦會與非牟利機構惜食堂合作，在街市建立食物回收點，希望減少食物浪漫及宣揚惜食訊息，同時推出可惠及基層家庭的計劃。今年8月開始，惜食堂每星期有五天在街市回收食材，並通過嚴格的食物安檢程序，將食物烹煮製成營養均衡的膳食及食物包，免費派給有需要食物援助的人士。