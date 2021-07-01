撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-07-01 07:00

【領展街市 / 新式街市】近年不少街市都進行翻新，除了加了新空調、擴闊了通道，還有很多新式商店進駐，「行街市」都可以是一個舒適的假日活動！

《香港01》記者今次介紹6個重新裝修的街市，包括TKO街市、SPOT街市、南昌薈街市、樂富街市和鳳德街市，亦會推介入面的特色店鋪，👇👇👇點擊下圖看詳細介紹👇👇👇

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😎同場加映1：網民票選最愛Staycation酒店Top10 半島排第8 冠軍有家的感覺😎

網民Brian Lee在Facebook 群組「香港 Staycation 酒店交流谷」裡發起了選舉，經由6百多票投票選出「我最喜愛Staycation酒店」。經典優雅的半島酒店排第8位，打卡一流的瑰麗酒店排第6位，冠軍被網民稱讚「間房有屋企feel 好warm」「服務好好」，點擊下圖看10強排名👇👇👇

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🤣🤣同場加映2：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

其餘4位是什麼？想知立即點擊睇全文 👉👉熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔

🤤🤤🤤同場加映3：「如果一生只能吃一種食物」外國網民票選20強 薯條炸雞排第幾？🤤🤤🤤

「如果你一生只能食一樣食物，你會選什麼？」相信不少人都問過自己這個問題，不不知道你的答案和全球網民的選擇是否相同？外國網站Ranker最近跟據全球304,400票，得出「一生人只能吃一種食物排名榜」，冠軍實至名歸，朱古力、薯條等很多人的至愛又排第幾？👇👇即刻睇你心愛的美食是否上榜👇👇

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想知第11至第1位有無你喜愛的美食？立即點擊內文👉👉「如果一生只能吃一種食物」外國網民票選20強 薯條炸雞排第幾？