患癌棄百萬年薪轉當演員　全年收入資助學生拍片　千雪：人生不悔

放棄百萬年薪的總監職位，去當一個時薪只有50元的演員，大部分人都會覺得這個人「瘋了」， 然而形容經歷「二次人生」的千雪，卻毋懼外界閒言閒語，辭職當一名全職演員。她驀然回首未覺後悔，反而當年她患癌時寫下一張「臨終清單」，認清人生路向，甚至構思死後成立基金助年青人拍攝畢業短片圓夢。她特別感激媽媽支持，「佢以前話我戇居，唔好有錢周街派，𠵱家佢成為我評審影片嘅第一位觀眾。」



千雪之前在科技大學任職商學院課程總監，月薪高達14萬元，至2019年8月毅然辭去工作，全心在幕前演出。

患癌康復後改變人生想法

四十多歲的千雪，原本任職科技大學商學院課程總監，月薪高達14萬元，薪優糧準，由一個學者變成演員，當中的跨度旁人無法明白，但她心裏知道最大原因卻是拜患癌所賜。2012年千雪被確診患上乳癌，她當時對人生感到絕望，不打算治療，直至寫下一個「臨終清單」，突然看清自己。「我係一個好硬頸嘅人，患癌時已唔打算醫，直至一個好朋友叫我寫低一張清單，列明自己想做嘅嘢，我先發現原來我真係死咗的話係做唔切嘅。」

撥開雲霧見青天，千雪下定決心接受治療戰勝癌魔，成功康復後最想做的第一件事，卻不是放下執着不問世事，而是想在幕前演戲，於是她開始接下不同類型的幕前工作，在科大任職期間已向校方申請兼任演員，收入全捐作無國界醫生。直至前年8月，她更毅然辭去學校工作，擔任全職演員，接拍電視劇、電視、電視或硬照廣告，時薪最低試過50元，一開始月入只有數千元，其後才逐步穩定下來，「做課程總監同演員最大分別，前者日日定時返工放工，但演員可以突然今日叫你casting（試鏡），即日同你講被取錄，又或者日日不斷casting，三個月內都無嘢拍，有人會覺得好冇安全感，但係鍾意就係鍾意，我唔想死咗咩都未試過，咁先嚟後悔。」

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參與畢業短片作品始知學生自資

千雪自全職踏入幕前工作，雖然相比之前的薪金仍有一大段距離，但千雪辭職前已做好準備，確保每月有穩定投資收益支持家庭開銷後，便可全力追夢。而她在一次拍攝學生畢業短片作品中，獲悉學生所有支出均要自掏腰包，於是開始構思如何幫助他們減輕負擔，去年正式推出第一屆《千雪正向短片資助計劃》，向大專院校學生提供實報實銷的現金援助，今年更安排入選作品在西環高先電影院舉行內部放映會，讓製作者與現場觀眾分享感受，目前逐一上載至YouTube供大眾觀賞。

是次資助計劃由千雪將每年在幕前工作賺得的10萬元，悉數捐出支援有志投身電影或電視製作的學生發展個人所長。別人覺得如此想法是作賤自己，故第一個站出來反對的便是千雪的媽媽，母親認為千雪當時放棄大好前途，勸告她「唔好咁戇居，有錢周街派」，但眼見女兒堅持下來，漸漸被外界認同，媽媽開始由反對變默默接受，甚至主動向樓下管理員介紹：「𠵱個係我個囡，拍緊戲㗎！」現時評審學生作品，媽媽也成為第一位觀看成品的觀眾，因此她對媽媽的支持十分感激。

構思死後成立基金 長期資助計劃

與死亡曾經那麼接近過，千雪一早已有想法，若癌症復發，父母又先後老去，便委托代表成立基金，待她身故後長期支持計劃發展，目前她只想「珍惜每一日，想做便去做好每一件事。」

《千雪正向短片資助計劃》鼓勵學生製作表達正面勵志或發人深省訊息的短片，只要是從事主修電影或創意媒體等學系的大專院校學生，並獲得該校兩名老師提名便可提出申請，一旦評審過關，每套影片可獲介乎1至5萬元資助，每年提供合共10萬元的資助總額，現時獲資助作品包羅萬有，包括南亞裔學生受同學排擠陷害，但仍然勇敢追尋劍擊夢的《En-Grade》；主角被迫在家人要求與理想之中二擇其一的《貓之執迷》；擁有「回憶剪接」能力剪走情傷的髮型師，失憶卻遇上前女友重回身邊的《回憶剪接師》；兒子與父親反目成仇離家出走，返家相聚才發現父親不為人知一面的《鬚根》；主角一度放棄音樂夢想，意外剽竊別人心血一炮而紅，過程中發現剽竊作品竟是自己有份原創的《再見我的音樂》等，公眾均可於YouTube頻道瀏覽，新一屆資助計劃將於今年11月開始接受報名，有興趣者可到 www.impactoday.com查詢。