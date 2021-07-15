人品好牌品自然好｜四港大生2000元製微電影　推廣企業公平競爭

「人品好，牌品自然好！」這句經典電影對白大家都有聽過，但原來當中也能體現公平競爭的概念。所謂「牌品」，代表了麻雀對手之間靠技術來定勝負，不會為了賽果而不擇手段。早前四名就讀港大工商管理學學士及法學士課程的同學，參加了名為「玩 ‧ PO ‧ 競」的社交媒體宣傳挑戰賽，當中他們以電影《嚦咕嚦咕新年財》為藍本，製作了一齣加入了競爭法元素的微電影，在短短三日內便以低成本做出高質素的作品，獲得好評之餘更取下了比賽冠軍。



為了推動年輕人加深了解《競爭條例》的內容和公平競爭的價值，競委會和青年成就香港部舉辦了「玩 ‧ PO ‧ 競」比賽，邀請各大專院校學生在社交媒體平台策劃宣傳帖子，以推廣《競爭條例》及其如何維護平等競爭環境等。最後吸引了182支參賽隊伍、約600名參賽者參賽，當中入圍隊伍有15隊，並由「JUSTFour」取得冠軍。

「JUSTFour」由四名就讀港大工商管理學學士及法學士課程的同學組成，他們分別是吳悅之（Jade）、黃凱琪（Michelle）、黃浩誠（Gordon）和呂浩銘（Alvis）。他們會參加比賽，原來因為黃凱琪和吳悅之在倫敦交流時，在當地的課程中曾接觸《競爭法》，「覺得有趣嘅地方係，其實佢喺企業環境經常會發生嘅事，但好多人忽略咗佢嘅重要性。」黃凱琪指，回港後對比兩地《競爭法》的發展，認為十分不同，「香港雖然起步較遲，但成長得好快，係好有趣。」她們後來得知有此比賽，便聯同另外兩名同學參加，在數月內各自負責視頻製作、平面設計、資料搜查等不同工作。

導演扮「劉華」過足戲癮

參賽隊伍入圍後，可獲得2,000元資助製作參賽作品。在微電影中扮演「劉德華」、同時亦是導演之一的黃浩誠指，團隊在構思時，希望以共同回憶來引起觀眾注意，曾想過用經典電影《龍咁威》、或是一些大家都看過的足球廣告，但最後選擇了加入麻雀元素，「因為打麻雀就好似一個競爭，有唔同玩家，都有唔同的規則需要遵從。」最後他們決定將兩者融合一起，以《嚦咕嚦咕新年財》來帶出信息。例如其中一幕「肥叔」和兩個手下在牌局互打眼色、在桌子下交換麻雀，其手持的麻雀好比市場上的「敏感資料」，若其中兩人用暗號向對方透露自己準備打的花色，競爭者之間可輕易預測彼此行為，並作出相應配合，損害公平競爭。

此外，四人又出席了由資深策劃顧問羅永聰、人氣網上頻道「小薯茄」團隊等主講的工作坊，令他們更加掌握管理社交媒體的技巧，「最大得着係學到『less is more』，因為social media其實每一個post啲人只會停留三秒，一開頭拎到注意力好重要。」黃凱琪說。電影中的劉德華氣定神閒，黃浩誠在今次比賽中亦要模仿其神髓，直言「過足戲癮」。他們坦言，是次比賽提供實習機會，讓參加者獲益良多，如日後再有同類比賽都會繼續參加。