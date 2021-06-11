難民電影節線上舉行 盼籌20萬港元為2000難民提供醫療服務

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-06-11 18:30

每年的6月20日是「世界難民日」，過去一年，難民流離失所，並飽受疫情、國際衝突折磨。即使疫情緩和、戰火平息，他們仍要面對尋找容身之所、療癒傷痛、重建家園等難題，等待重新出發。聯合國難民署「第十四屆慈善難民電影節」今月正式開幕，今年特別精選了四部別出心裁及屢獲殊榮的佳作，限定精選電影會於實體戲院及線上放映，期望能籌得港幣20萬元善款，在疫情和戰火下為2,000名缺乏資源的難民提供每週六天的基本醫療服務，讓觀眾用一張戲票，改變難民的一生。

+ 6 + 6 + 6

去年多達8000萬名難民流離失所

根據聯合國難民署去年的統計，全球逾8000萬人被迫離開家園，而疫情、戰火無疑令難民及流離失所者的處境雪上加霜，因此，是次電影節的收益將用作撫平因戰亂與疫情遺留的傷痕，為難民及流離失所者重建未來。而今年「世界難民日」的主題是「共融」，鼓勵大眾一起了解各國難民及流離失所者的故事，與難民同行，因此今年電影節的選片亦銳意打破「難民」及「難民電影」的刻版印象，擴闊「共融」的想像。

四部電影不再如以往聚焦於難民的苦況，而是用鏡頭展示他們自強不息，努力治癒創傷、融入社會、追尋夢想和耀眼人生。電影包括：「堅毅運動員怒海求生挑戰」— 《划越怒海》、「絕地求生之地下拯救隊」— 《秘洞醫院》 、「多元性別難民踏上尋找愛與包容之路」—《流離美國同志日記》以及「從戲劇療癒傷痛重拾喜樂」—《別當我公主》。其中《秘洞醫院》獲得奧斯卡金像獎最佳紀錄片提名，講述了敍利亞戰爭中女性如何打破當地父權社會性別定型，在當地一所名為「洞穴」的地下醫院，為因戰事而遭到圍困的平民百姓提供醫療服務，展示了女性激勵人心的勇氣、堅韌和團結精神。

觀看電影為難民籌款

電影節期望籌得港幣20萬元善款，可為 2,000 名缺乏資源的難民提供每週六天的基本醫療服務，包括透過安排護士和救護車當值，帶來全天候支援營地的緊急服務。這些醫療服務將為一眾難民家庭解決醫療和衛生所需，遏止疫情再爆發。另外，醫療服務也將用於治癒難民在戰火中身心所受的傷害，讓他們盡早重獲新生。

為了回饋支持「第十四屆慈善難民電影節」的觀眾，在每部電影播映後均會放送1部來自《真實獨白》（“Telling the Real Stories”）系列的紀實短片，呈現更多難民及流離失所者的真實處境。大眾可到聯合國難民署慈善難民電影節指定網頁www.unhcr.org/hk/film捐款以領取戲票。在電影節期間持票者可以隨時隨地登入平台觀賞電影。