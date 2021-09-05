退休達人｜資深傳媒人曾智華分享快樂之道：這個世界有人需要你

因應醫療科技進步，人類的壽命得以延長，若以60歲為退休年齡計算，退休生活可長達20至30多年。根據政府去年的人口統計數字，65歲或以上的人士多達137.7萬，如何「退而不休」成為不少人需要面對的課題。資深傳媒人曾智華（Luke Sir）曾任職香港電台多年，至2014年退下火線，自此成為「退休達人」，不時在報章撰寫專欄，以及在網上分享退休心得，「很快便會沒有退休這回事，只有人生」。

攝影：余睿菁



今年67歲的曾智華，服務香港電台電視部及電台部多年，2014年退下火線。（余睿菁攝）

今年67歲的曾智華，服務香港電台電視部及電台部多年，《晨光第一線》及《清談一點鐘》均是聽眾耳熟能詳的節目。退休後他隨即「轉跑道」，「對我來說，是沒有退休概念的，我只不過離開政府，建立自己另一個舞台」，曾智華認為自己仍然精力充沛，不能就此停下來，故選擇繼續在報章及網上撰寫文章，分享自己的退休生活及對時政的意見。

曾智華的退休生活既規律又充實，每天清晨5時起床，看過新聞後便會吃早餐，然後去晨運，還會抽時間寫東西，至傍晚又會自己買菜，吃過晚飯後便會在網上欣賞喜歡的歌手的演唱會片段，喝點酒後便會睡覺，他又表示，每星期也有四天會外出跟朋友吃飯，絕對是身心健康的退休人生，「我能做的事還有很多，所以我的生命仍是非常豐富的」。

希望他們明白，其實他們需要建立另一個舞台，令自己人生繼續有意義，而那個舞台不再是賺錢，不再需要權力，只不過是每日起床的時候，這個世界有人需要你。 曾智華

男性高層退休後「特別慘」

但並非人人的退休生活都如此美滿，曾智華形容，有不少任職至高層的公務員或是大機構的管理人員，退休後「特別慘」，「尤其是男人，因為他們未退休前，多數有很多責任，有一班下屬聽他指揮，每日都讓他決定很多事。但在公務員架構，紀律部隊到了57歲，普通公務員到了60歲便要退休，從那一秒起，所有東西全都沒了」。曾智華指的東西，便是權力和福利，「這對很多曾經擁有權力的人來說，是一件很震撼的事，他們不知如何度過下半生，因為找不到生存下去的意義」。他更透露，曾認識過這類人，停止工作三至四個月後，便開始有抑鬱徵狀。

「希望他們明白，其實他們需要建立另一個舞台，令自己人生繼續有意義，而那個舞台不再是賺錢，不再需要權力，只不過是每日起床的時候，這個世界有人需要你。」曾智華憶述身邊一名朋友，退休後視力欠佳，已幾乎看不到東西，但他仍然選擇每天去探監，「香港的監獄，有八成人都是沒有人探望的」，故有不少社區組織會主動協助他們，讓有心人可以向他們送上關懷，「如果你肯做的話，也可以加入這些機構，每日都會有人期待你的出現」。領展前對外事務總裁盧炳松退休後成立了「基督為本基金」，專為臨終者圓願，曾智華也是該機構的董事之一，七年間已為超過100人完成臨終願望。

你喜歡走到多遠便多遠，你想工作到什麼時候，便工作到什麼時候，很快便會沒有退休這回事，只有人生。 曾智華

曾智華退休後先後出版了三本書，都與退休有關。（余睿菁攝）

沒有退休 只有人生

退休生活對不少人來說，好像是遙不可及的事，但要退休生活無慮，規劃工夫可不能拖至年老時才做。曾智華退休後先後出版了三本書，都與退休有關，第一本書便是《快樂退休》，「沒有人有義務令你快樂，除了你自己」，他認為不少人無法享受快樂的退休生活，源於年長時仍需擔心財務問題，「因為經濟未處理好，但經濟並非退休時才去處理，而是20多歲出來社會工作時，已開始處理」，故他又出了第二本書《有盈退休》，向讀者分享如何才可得到財務自由。今年他又出了一本《優雅退休》，找來不少好友如周梁淑怡、蔡瀾、胡楓、曾俊華等分享退休人士如何繼續發光發亮，活出真我，「你喜歡走到多遠便多遠，你想工作到什麼時候，便工作到什麼時候，很快便會沒有退休這回事，只有人生」，曾智華笑着說。

場地提供：九龍東如心酒店