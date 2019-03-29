【退而不休】Big4前員工　66歲婆婆退休考保安牌　拒問政府攞錢

「我以前叫Rebecca，『笑笑』這個名字是退休後才起的，因為我想為大家帶來歡樂，說『笑』字時一定會嘴角上掦，不會板着臉。」滿頭短小銀絲的笑笑婆婆（陳秀群，66歲）咧嘴說。六十而休的她，脫掉工作的枷鎖，化身銀髮義工幫助比自己更弱勢的群體。 她打開智能電話內的日曆，在可見的未來兩星期內，每天都有一「點」，點開這些點點：今天來海洋公園做導賞員、明天出席東華三院籌款活動、後天參加腦退化症話劇排練⋯⋯如此忙碌的義務退休生活，早在她三十歲時已計劃好，她說：「退休，不能臨急抱佛腳。」 攝影：黃寶瑩

退休依然朝九晚五 日日做義工

笑笑婆婆退休後的生活是這樣的：每天早上七時起床，七時四十五分送孫子下樓乘搭校巴，上樓吃完早餐後，便背起背包，到不同地方做義工，有時是海洋公園，有時去老人院，有時到社區為基層學生驗眼。大約下午五、六時回家，與孫子遊戲及吃晚飯，然後於晚上十時左右睡覺。「作息與退休前分別不大，也是每天朝九晚五。有時先生想約我外出，我會說要先問問我的『秘書』（智能電話），哈哈！」

笑笑婆婆退休後的行程表排得密密麻麻，「有時先生想約我外出，我會說要先問問我的『秘書』（智能電話），哈哈！」

穿上藍色制服 樂當熊貓導賞員

這天我們與笑笑婆婆來到海洋公園，看她如何當熊貓館導賞員。她穿着藍色制服，一走進工作崗位便一如充滿電的玩偶，活力十足，看到小朋友就打開手掌笑着走過去。「你估吓熊貓嘅poo poo（糞便）係咩色嘅？」「啡色？」笑笑婆婆兩隻食指交叉放在胸前，以「嘟嘟」示意小朋友答錯了。「原來大熊貓嘅poo poo係綠色㗎，因為佢哋主食係竹，如果poo poo係其他顏色，證明大熊貓唔健康。」笑笑婆婆又會擺出不同的搞怪動作，大笑、扁嘴、雙手叉腰，哄得小朋友笑逐顏開。

遭內地遊客無禮對待 「不關你的事」

本身有兩個孫的她，對小朋友特別關心，有次她看到有個小朋友走得很急，一副搖搖欲墜的樣子，她馬上說：「小心點！」但他那操上海話的媽媽卻滿臉不屑地說：「我看到，不用你告訴我。」婆婆嘗試解釋：「我怕他不小心掉下來。」那女人卻說：「不關你的事，去做你自己的工作！」婆婆忍着滿腔怒火，不解為何她會寧願自己的兒子受傷也不願接受別人的幫助。

化解「中港矛盾」 同理心比指責更有效

說起內地人，婆婆滔滔不絕地列舉內地人在海洋公園內的「惡行」，有人在熊館內高聲說話，有人對「不准使用閃光燈」的告示牌視若無賭⋯⋯面對他們的種種「惡行」，婆婆並不感到厭惡，更多的是理解。「很多內地人上洗手間時會無視長長的人龍，直接衝進去，我會告訴她們『香港人上洗手間是要排隊的』她們有時會訝異地說：『這樣嗎？我們那裡不是這樣的。』於是我會把她們帶到龍尾排隊。」

在遊客為患的海洋公園內，婆婆見證過一幕又一幕的「中港矛盾」上演。「有的香港人一看到內地人插隊，就會大聲喊道：『喂！你哋啲大陸人唔識排隊㗎？去返後面排啦！』」她認為，不同地方有不同文化，比起批判，我們更應具同理心，友善地作出提醒，但香港人正正缺乏同理心，至少對着內地人是缺乏的。

退休之前一定要做足準備，不能臨急臨忙。我在30多歲已經安排好我的退休生活。 笑笑婆婆

「退休，不能臨急抱佛腳」

儘管曾遇過不愉快的事件，婆婆仍熱愛當導賞員，今年已經是婆婆第二年參加「黃金導賞員」計劃，她說以後還會參加。「我以前很喜歡看discovery channel，這個活動不但給我一個近距離接觸動物的機會，還能宣傳保育動物的重要性，很有意義。」

當別的退休人士忙於下樓捉棋、到公園跳廣場舞、到處旅行時，婆婆卻把行程表排得密密麻麻，每天做義工。累嗎？不累。「退休之前一定要做足準備，不能臨急臨忙。我在30多歲已經安排好我的退休生活，做甚麼？財政狀況？這是對自己的一個保障。」原本在四大會計公司做行政工作的她，甚至已經考了ERB保安員牌照，「人生不可能風平浪靜，萬一發生甚麼事，我也可以自食其力，做看更總比攤開手掌向政府拿錢強吧！」

笑笑婆婆以前愛看discovery channel，所以當朋友介紹她參加海洋公園的「黃金導賞員」計劃時，她二話不說就報了名。

人生不可能風平浪靜，萬一發生甚麼事，我也可以自食其力，做看更總比攤開手掌向政府拿錢強吧！ 笑笑婆婆

六十而休 最需要關懷及財富

有人「六十歲是中年」，但大部分人六十歲退休，婆婆認為退休人士最需要的是關懷及財富，「香港是一個『冇錢萬萬不能』的社會，很多事如果沒有經濟上的支持是不可能完成的，我多年來都把收入均分成三份，一份家用，一份日常開支，一份儲蓄。」歸根究底，六十而休，總不能六十歲才思考退休的生活如何過。

笑笑婆婆認為退休人士最需要的是關懷及財富，「香港是一個『冇錢萬萬不能』的社會，很多事如果沒有經濟上的支持是不可能完成的。」