前港隊體操女將半身癱瘓奧運夢碎　參演輪椅舞台劇：有番以前感覺

撰文：呂諾君
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剛過去的奧運在港掀起熱潮，但對一位前港隊的體操運動員來說，奧運夢已由一步之距變得遙不可及。自4歲起練習體操的張微，十多年前一次練習時發生意外，她的頸椎受傷致半身癱瘓，終身都要坐輪椅。
雖說「十年磨一劍」，但失去了一個舞台，並未令張微放棄。近年除了贏得歌唱比賽冠軍，她更參演了舞台劇，「以前七一或者其他場合都會搵我哋（體操運動員）表演，𠵱家好似有返嗰陣嘅感覺。」舞台劇將於下月演出，屆時張微將以另一種方式踏上舞台，向觀眾展現獨有價值。

張微4歲起便開始練習體操，曾經是體操界的明日之星。（呂諾君攝）

小時候在內地生活的張微，因身體瘦小，4歲時便被教練看中，選了加入隊中練習體操。由「區隊」慢慢升至「市隊」，她接受過多年的「地獄式」訓練，除了不能回家，更每天只有4小時讀書、吃飯，其餘時間就是在嚴格指導下進行體操訓練。到了約11歲時，張微和家人來港定居，後來亦順利通過遴選，加入了體操港隊。

當時的她在學界比賽中算是「數一數二」，亦參加過不少國際賽，中學成功考入了名校拔萃女書院。作為體操界的明日之星，張微曾經與奧運夢只有一步之遙，只要待至16歲，奧運入場券甚至獎牌，都是伸手可及的事。她指，小時候確實感覺自己 「能人所不能」，「你唔會話喺街度隨便叫個人就可以做側手翻㗎嘛，但我可以喎。」

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運動員嚟㗎嘛，點可以咁易放棄。
前港隊體操女運動員張微

14歲時練習失手　頸椎先落地

可是在2008年，一次她如常在體育館內練習高低槓，做落地動作時不慎失手，頸椎首先落地。張微憶述，當時只感到四肢頓時麻痺，連大叫的氣力也沒有，但因見過同隊隊友都曾有類似意外，她以為自己也會很快痊癒。那年她14歲，醫生跟她說，她心口以下所有的活動能力都會失去，「就算我知道你掂緊我，但個感覺係都好似隔咗層紗咁。」

過往很多報道將張微稱作「港版桑蘭」，張微確實也有着不易認輸的性格。她表示，一直以來「好少畀自己唔開心」，情緒低落時也是睡上一覺就會忘掉；她記得發生意外後，得到家人、校長等的一直支持，同學亦常在在網誌留言為她打氣，「運動員嚟㗎嘛，點可以咁易放棄。」張微慢慢走出陰霾，近年亦積極參與了不少由路向四肢傷殘人士協會舉辦的活動，在唱歌比賽中拿了冠軍之餘，同時參加了「輪遊舞台」計劃，將會在大型舞台劇《失愛世界》演出。

好想有個機會表現自己，唔係要畀人睇有幾叻，而係可以有樣嘢證明畀自己睇，你仲係有價值嘅。
前港隊體操女運動員張微

在舞台上「做自己」才最困難

《失愛世界》講述一個關於神秘病毒的故事，當中坐輪椅的人感染到病毒，可傳染身邊健全人士，令其死亡率達至90%；政府因此興建了隔離設施「安康城」，關起所有輪椅人士。張微飾演一個因患肌肉萎縮而要坐輪椅的女子，她指，角色與自己有相似地方，同樣是不甘安於現狀的人，但她亦認為，在舞台上「做自己」才最困難，笑指緊張程度亦是「超出腦容量」，「試過遇到樽頸位時，連發夢都係排緊戲，有啲似以前就快比賽、但個動作仲係成日失敗、成日跌咁。」

張微指，平日練習時會多聯想在劇目情境之下角色會有何反應，每句對白有什麼動機和目的，亦需多聽對手發言，消化導演指導；對於下月的演出，她表示十分期待，「好想有個機會表現自己，唔係要畀人睇有幾叻，而係可以有樣嘢證明畀自己睇，你仲係有價值嘅。」

對於下月的演出，張微表示十分期待，「好想有個機會表現自己，唔係要畀人睇有幾叻，而係可以有樣嘢證明畀自己睇，你仲係有價值嘅。」（呂諾君攝）

獲香港特別行政區政府「殘疾人士藝術發展基金」的資助，路向已於2020年2月開始安排專業舞台培訓給肢體傷殘人士，並將於2021年9月演出大型舞台劇《失愛世界》。是次大型舞台劇演員全部由肢體傷殘人士擔任，適逢路向成立30周年，是次演出正好讓學員們向大眾展示他們的才能，進一步推動社會共融及分享「愛自己」的正面訊息。

《失愛世界》舞台劇詳情：

演出日期及時間：2021年9月17日晚上8時至10時及
2021年9月18日下午3時至5時
地點：西九文化區戲曲中心大劇院
主辦：路向四肢傷殘人士協會 (www.4limb.org)
製作：同流
導演：鄧偉傑
編劇：鄭國偉
演員：張微、黃靄雯、柳冕、郭佩雯、陳重之、李玫瑰、莊淑琴、伍強、司徒笑霞、周勇敢、蘇勝展、鍾少琼、陳敏華、陳淑嫻、黃和洲、龔秀群、鄭愛娟、歐陽美娟

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