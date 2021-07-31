伊院特殊設計輪椅助癱瘓病人「坐起來」　穩定操控重投社交生活

有身體功能喪失的病人康復出院，返回社區生活需要不少協助，伊利沙伯醫院使用高科技，持續改善駕駛康復、數碼溝通、電動輪椅及家居設施，幫助病人提升生活質素。

一名因意外導致四肢癱瘓的29歲病人，需要長期使用呼吸機，導致出院5年仍然每天臥床，不能外出。伊院為他度身訂造了一部特殊設計，使用下顎控制的電動輪椅，更設有按鍵延遲功能，以確保患者能以穩定的方式操作，透過輪椅再與社會接軌，重新展開社交生活。



為幫助需要使用電動輪椅的病人重新適應生活，社區復康中心設有不同場景的虛擬實境訓練，如升降機，上落巴士及港鐵等訓練，透過這些貼近真實的訓練，讓輪椅人士可以「好似正常人咁生活」。

中心另設有模擬巴士訓練，戶外巴士是由貨櫃改裝而成，外型及內部設計都是以真實巴士一比一的比例組成，但輪椅需要經過的通道加闊了，目的是讓患者先熟習，繼而能盡快融入日常生活。復康中心會為電動輪椅人士評估配置及訓練，包括6堂技能提升小組訓練，之後亦會包辦管理及維修電動輪椅的工作，為患者重整生活。

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社區復康中心的賦能家居設施可提供針對性的協助，如一些有進食困難、上肢無力、癱瘓的病人可使用機器進食器、上肢活動輔助支架、病床升降輔助器及以瞳孔識別電腦裝置來改善日常生活，減少不便。其中電動床遙控器利用高低音頻差別作回饋，以低頻作升床，高頻作降床，並利用3D打印製作電機的外部支架，以連接到電床遙控器上。

中心亦設有全面的駕駛能力評估設施，包括視力檢查室，以評估病人是否達到駕駛所需的視力，並有儀器作駕駛模擬評估。至於數碼溝通的人面識別控制，是利用面部表情作為控制輸入，例如以合眼代表按鍵選擇，伸舌頭則代表響號，可連接到平板電腦方便使用者進行溝通控制。

每年應診名額約1500個平均輪候8至12星期

醫院管理局社區復康中心主管吳倩華稱，每年可提供應診名額約1500位，包括500位輔助科技及獨立生活評估，800位駕駛復康患者等，患者平均輪候時間需8至12星期，「服務主要幫助有特殊需要嘅殘疾人士，可能一啲恆常科技未必幫到佢地，就由醫管局轉介過嚟」。她希望可提高殘疾人士獨立生活的能力，重燃他們對生命的希望，並令生活有更多選擇。