萬聖節｜牧師拆解靈界迷思：鬼無處不在　但撞鬼與節日地點無關

今日（31日）萬聖節，不少人每年都趁機「扮鬼扮馬」，到鬼屋探險或看鬼片應節。有些人或會對慶祝西方鬼節的做法感到不解，亦有人認為鬼神之說虛無，到底在萬聖節，進行這些「鬼怪活動」會否容易「撞鬼」？擁有40多年驅鬼經驗的牧師李錦彬表示，每逢萬聖節，香港會有各式各樣的慶祝活動，過節易招鬼屬無稽之談，他反而勸喻大眾千萬不要輕易嘗試參與各類型的招鬼遊戲或實驗等，一旦進入了某些宗教儀式中，便如同「中門大開」，容易「鬼附身」。



擁有40多年驅鬼經驗的牧師李錦彬表示，過節易招鬼是無稽之談。（林朗天攝）

鬼不是由死人幻變 而是一群墮落天使

有些人以為在萬聖節、農曆七月十四及清明節等日子，會容易招來鬼魂，李錦彬則指「撞鬼」與節日、地點完全無關。他解釋，從基督教角度出發，鬼不是由死人幻變的，而是一群墮落天使，他當上驅鬼牧師40多年，處理超過千宗「鬼附身」求助個案，他指一般人不會隨便撞鬼，坊間常說清明節去墳場之地易撞鬼，也是無稽之談。

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慶祝鬼節、探靈均不會增加被鬼附身風險

李錦彬表示，慶祝鬼節和探靈不會增加被鬼附身的風險，他舉例指，一些喜歡探靈的人主要考慮地點的歷史，例如死者的故事、人數等，而非挑選與鬼怪有關的節日前往。他又表示，萬聖節的慶祝活動是多年累積而來的商業炒作，無論鬼片、鬼屋、主題樂園的慶祝活動都是「假鬼」，「節慶日子只不過係人定嘅啫，鬼就幾時都喺到，點會因為鬼節而特別易中招」。

鬼無處不在 玩筆仙碟仙如拜魔鬼邀請附身

但李錦彬形容鬼是無處不在的，他們會尋求人當他們的宿主，他解釋人之所以會被鬼附，都是自己招惹的，「有啲人喺有需要時，就會去拜拜問神，等同於中門大開，畀啲鬼上我哋身」。李錦彬強調「如果拜一拜魔鬼，鬼就可以進入人的體內」。拜魔鬼的形式多不勝數，像是玩筆仙、碟仙、O環測試法及靈擺等，都屬於主動邀請鬼上自己身，因此他奉勸一般市民，千萬不要輕易嘗試。

很多人不明不白，唔係鬼嘅就當鬼，真嘅鬼又唔覺得係！ 「驅鬼牧師」李錦彬

世界各地撞鬼的案例多不勝數，李錦彬指有部分人是精神錯亂「疑心生暗鬼」，但現代社會人們每日接收海量資訊，好奇鬼是什麼，但又無法認清全部事實，「很多人不明不白，唔係鬼嘅就當鬼，真嘅鬼又唔覺得係！」「 𠵱家有啲人驚Halloween撞鬼，應該防範嘅又無防範到，經常搭錯線」。

玩瑜伽、戴水晶、祈禱也會「中門大開」？

他舉例指，最近經常遇上瑜伽愛好者求助，因為瑜伽在運動前需要放鬆身體，過程中除了聆聽音樂，念一些梵文咒語及做手勢，當重複又重複念咒時便容易招靈。李錦彬解釋，有些人很容易無意識下進入一個宗教崇拜之中，一不小心便「中門大開」。此外，他提醒大眾，時下流行佩戴水晶，原來同樣易招鬼，李錦彬指，當人們相信水晶內的能量可以幫助自己轉運時，鬼便可以乘虛而入。

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不單普羅大眾，原來有宗教背景的人也有機會面對被鬼附身的情況。李錦彬指，有時信徒會祈禱尋求主的幫助，但同樣有機會被冒認是主的鬼而出事。

至於如何避免被鬼上身，李錦彬強調一句說話「知你所信，信你所知」。他呼籲大眾認識真實的知識，不要胡亂誤信網絡資訊。（林朗天攝）

呼籲勿胡亂誤信網絡資訊

至於如何避免被鬼上身，李錦彬強調一句說話──「知你所信，信你所知」。以O環測試法為例，很多人在網上接觸O環時，視它為心理測試或一般玩意，從未深究過便隨意相信及嘗試，他指「佢哋不問原由，唔知乜東東就做，最緊要靈（就做）！」，面對無處不在的鬼，人們要學懂調節心態，他作為傳道人亦需確保人們認識真實的知識，呼籲大眾加深對靈界的認識，不要胡亂誤信網絡資訊。