萬聖節｜區區有鬼故　八大靈異地逐個數　有廢棄醫院被嬰靈包圍？

萬聖節將至，不少人會到主題樂園的鬼屋遊玩應節，但原來本港以往有不少靈異故事，遍布港九新界區，部分地方屬已被廢棄的建築物，被認為是陰氣極重之地，這些都市傳說流傳已久，也曾吸引一些愛好探靈的人士前往探險及拍攝。



港中醫院在高峰期時，曾處理香港6成的墮胎個案。有指這些被墮胎的嬰兒未有機會接觸世界便要離開，故醫院被他們的大量怨氣纏繞。（資料圖片）

1.港中醫院廢棄後傳有嬰靈包圍

位於中環的港中醫院於1966年啟用，2012年結業，成為在鬧市中的廢棄醫院。港中醫院是一家非牟利醫院，由一批醫生以基金形式運作，為當時無法負擔私人醫院的病患提供相對便宜的醫護服務。因此，醫院在高峰期時，曾處理香港6成墮胎個案，每年經手的墮胎手術高達6,000宗。有指這些被墮胎的嬰兒未有機會接觸世界便要離開，故醫院被他們的大量怨氣纏繞。早在醫院仍在營運期間，已有不少靈異故事傳出。

2.高街鬼屋曾被用作刑場

被稱為高街鬼屋的建築建於1892年，原為國家醫院外籍護士宿舍。在1941年時，因為鄰近的域多利精神病院不敷應用，便把其改作為女子精神病院。在日治香港時期，建築一度空置，更有傳當時曾被用作刑場，其後便衍生不少的靈異故事。現時，「高街鬼屋」已改建為西營盤社區綜合大樓，原建築的大麻石外牆及走廊被保留為香港一級歷史建築。

3.華富邨瀑布灣屢生奪命意外

位於香港仔的華富邨，因部份樓宇可以看到海景及鄰近豪宅貝沙灣，亦有香港平民豪宅之稱。華富邨分5期落成，在1978年前全部落成，華富邨人口在高峯時約有50,000人。原來華富邨前身為雞籠灣墳場及日治時期的亂葬崗，在建邨時，需把這些被埋葬的遺體移走，因而傳出不少靈異故事。而多年來，在華富邨附近的瀑布灣更曾發生多宗奪命意外，令人不寒而慄。

4.元朗娛苑七名婢女一夜淹死？

位於元朗橫洲東頭圍娛苑建於1927年，至今已有94年歷史。娛苑外觀為英式紅磚建築，門前設有一座噴泉，大宅樓高兩層，二樓建有騎樓露台，塔頂呈半圓形，整體偏向歐陸風情。娛苑有一個傳說，有指昔日大宅曾發生七名婢女一夜死亡事件，其中一個說法便是指原本的屋主有多名妻妾，有人對家中七名婢女心生嫉妒，於是設計將她們七人推落池塘淹死，後來池塘被填平，有村民深夜路過時，曾聽到一群悽厲的呼救聲。娛苑在2007年時被政府列為歷史建築。

5.大埔猛鬼橋洪水突襲奪28人性命

1955年8月28日盂蘭節前夕，現時大埔滘松仔園附近位置（舊稱大埔十四咪猛鬼橋），曾發生多人身亡的慘案。當年多間學校、九鐵員工及其親屬趁上午天朗氣清，結伴到松仔園大山坑下露營行山，然而午後天氣突變，站在橋下避雨的的大批遊人，被來勢洶洶的洪水沖走，在一輪慘叫聲後，人群消失在激流之中。意外導致28人慘死，屍身在30多呎下的蜜月潭發現，部分屍體卡在石罅，現場多名死者血肉模糊，慘不忍睹。自此，該處被稱為大埔猛鬼橋，有指不時有冤魂向路過車輛招手尋找替死鬼。

+ 3

6.秀茂坪戲院「全院滿座」

在港產片盛行的七、八十年代，每天進出戲院看電影的人次非常多。當中，金茂坪戲院為區內受歡迎的電影院，惟因秀茂坪邨開始重建，戲院位置不便，在九十年代末結業。欲往金茂坪戲亦傳出不少鬧鬼事件，當中最廣為人知的故事，是一名媽媽曾因為戲院的戲票便宜，帶着兒子一起看電影，開場前影院內只有他們兩個人，但兒子去完洗手間後回來，發現場內突然變得座無虛席。散場時，母親說了一句：「呢間戲院都冇人睇嘅，幾十蚊就好似包場咁，幾好吖，不如下次再嚟！」，令他不寒而慄，明白自己剛才看到的或許不是人。

7.長洲東堤小築自殺案頻生

東堤小築是一群平房式度假建築物，因地理位置鄰近東灣泳灘的水清沙幼、風景怡人而成為知名假日旅遊勝地。不過該處最為聞名的卻是因為自殺命案頻生，更有「燒炭自殺勝地」之稱，在東堤所發生的自殺案頻生，幾乎年年都有人因此身亡。

+ 4

8.達德學校探險撞邪

位於元朗屏山的達德學校是一所小學，1931年創校，1961年遷往現址，1998年起已停辦。學校外圍曾是沙地的球場，並有個古樸的墓穴，據知墓穴是鄧氏先祖的墳墓，故引起不少鬧鬼傳說。最廣為人知的事件發生在2011年，當時曾在多名初中生進入達德學校探險，疑似「撞邪」，自揑頸部、狂咬同學手臂，後來達德學校便被政府要求聘請看更，不准閒人再闖入探險。