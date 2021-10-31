萬聖節｜「驅鬼牧師」創薑餅人測試看穿鬼能力：我有時都好驚

每年萬聖節，各式各樣的鬼片都進駐戲院應節，即使不少人怕看恐怖片，但仍有一群愛好者樂此不疲。驅鬼、驅魔等也是恐怖片常見情節，主角被鬼附身後，通常會有「宗教高人」幫忙，到底這些「宗教高人」是否真實存在？原來香港也有一名擁有超過40年經驗的驅鬼牧師，幾乎每天都與惡鬼「打交道」，亦曾為逾千求助者驅散惡鬼。



人稱「驅鬼牧師」的李錦彬表示，在1976年與鬼結下不解之緣，他形容為「唔係我揀咗去驅鬼，而係啲鬼揀咗我。」（林朗天攝）

人稱「驅鬼牧師」的李錦彬表示，1976年初出茅廬當牧師時，便開始與鬼結下不解之緣，他形容「唔係我揀咗去驅鬼，而係啲鬼揀咗我」。李錦彬引用《聖經》指，所有信徒都有能力可以驅鬼，但為何只有少數人走上驅鬼道路？

唔係我揀咗去驅鬼，而係啲鬼揀咗我。 「驅鬼牧師」李錦彬

李錦彬指，最重要的是「你肯就得」，他坦言驅鬼並非易事，儘管其他牧師都清楚驅鬼的流程，但「驚係人之常情，我有時都好驚」，礙於心理因素，未必人人都想經常與鬼「打交道」 。李錦彬指，身兼「驅鬼牧師」需要付出更多時間及金錢，一來他幫人驅鬼不收費，而且有時候不是一朝一夕便能成功驅走惡鬼，有些個案需要拖至幾年，才能驅散事主體內所有污鬼。

↓↓電影《陀地驅魔人》片段↓↓



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談起當年第一宗驅鬼個案，李錦彬記得很清楚，1979年時他遇上一個16歲少年，因玩「標童」而被鬼附身，不停亂動，少年到他當時所屬的教會求助，李錦彬遂替他驅鬼。李形容，那次纏上事主的只是個「弱鬼」，但及後因被鬼附身而向他求助的人接踵而至，累積至今他已處理過千宗案件。

顏色深淺代表鬼的能力大小，運筆速度則是與人結合的深淺程度。 「驅鬼牧師」李錦彬

事主若被鬼附身 「薑餅人」紙上筆跡與位置全一樣

李錦彬後來為驅鬼創立一套「薑餅人」測試，首先準備一張印有「薑餅人」的白紙，給被鬼附身的人，然後以耶穌基督之名，命令鬼畫出自己所在的位置。他表示，如果求助人被鬼附身，無論在多少張薑餅人紙上畫上筆跡，筆跡與畫的位置都會一模一樣。李錦彬解釋原理與X光片相似，「顏色深淺代表鬼的能力大小，運筆速度則是與人結合的深淺程度」。趕鬼儀式結束後，鬼會從人的喉嚨離開，故求助人或會出現嘔吐的情況。

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曾在兩個事主身上重遇同一隻鬼每次驅鬼均拍片記錄

李錦彬展示出多張過往的案例，並分享自己曾遇過驅走一隻鬼後，在另一個求助個案中，竟又重遇同一隻鬼，他比對兩個個案的「薑餅人紙」，發現兩人下筆的位置、力度及筆劃相差無幾。他又指遇過不少惡鬼在紙上對他惡言相向，「我死都唔會走㗎啦」、「叫李錦彬出嚟見我！」等等，他形容非自然力量很難解釋得清清楚楚，對不少人而言，鬼神之說是無稽之談，李錦彬笑言，每次驅鬼的過程都有拍片作紀錄，「不過你驚就唔好睇，我好多呢啲鬼片，不過真係四級㗎，唔係講笑！」

鬼附少年特技寫字 牧師：知道遇着勁嘢

儘管遇過千多隻鬼，李錦彬坦言也有害怕的時候，他曾遇過一名中三少年，手腳不停亂動，稱自己被鬼附，少年指可以用筆證明自己被鬼附身。李錦彬先問他從何而來，少年以奇特的拿筆方法，寫上「地府」二字，李起初懷疑他想引人注目，才練成特技寫字，經再三測試後，發現少年左右手都可以隨意切換，以及寫一些更難的字，這個個案令他第一次感到心寒，「知道自己遇着啲勁嘢，嗰次趕咗九個字」。

𠵱家好多人有病唔係去睇醫生，去信埋啲古靈精怪嘅嘢。 「驅鬼牧師」李錦彬

驅鬼是「愛心的服侍」

驅鬼生涯忙碌，李錦彬指單單在訪問前一天便處理了6宗個案，驅鬼的經歷對他而言，除了是服侍主外，也證明了《聖經》的真實。李錦彬坦言驅鬼其實並不有趣，形容是「愛心的服侍」，透過多年來累積的經驗著書立說，希望將科學與宗教結合，他其中兩本著作便是向大眾解釋《聖經》中部份的奧秘。李錦彬慨嘆，「𠵱家好多人有病唔係去睇醫生，去信埋啲古靈精怪嘅嘢」，他為此感到擔憂，希望大眾遇上同類事件時，應「對症下藥」，認識真實的知識，不要胡亂誤信網絡上的資訊。