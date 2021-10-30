逾30年冬菇亭大排檔「娛圈御用飯堂」　疫下生意大跌轉陣求存

港式大排檔在香港買少見少，逾40年歷史的火炭大排檔早前宣佈清拆後，其他面對疫情陷困境的舊式大排檔，隨時難逃結業命運，啟業邨冬菇亭一間歷史超過三十年的粵菜大排檔，早年成為電影及電視劇取景勝地，甚至連Mirror成員Edan的MV亦在上址拍攝，面對疫下生意大跌九成，由攝影出身的第二代當家接手，與妻子合作在IG出帖及影靚相吸客，生意回復至疫情前的七至八成，冀打破年輕人對大排檔的「老餅」形象：「好少後生會出去食飯話食中菜，睇下大排檔有冇嘢可以吸引啲後生仔。」



位於九龍灣啟業邨的冬菇亭大排檔，歷史超過30年，早年主要服務啟業邨一帶居民，其後隨着九龍灣工貿區的發展，亦為區內工作的白領與藍領提供多一個合理的選擇。其中位於5號熟食亭的合興大排檔，顧客在無遮無擋的情況下，可親眼目睹廚師爆油鑊炒菜，然後將一碟碟熱騰騰的菜式送到食客眼前，別有一番風味。原來這裡也是不少電影、電視劇的取景勝地，TVB新舊連續劇如《溏心風暴》、《桌球天王》、《絕代商驕》、《鳳凰四重奏》、《刑警》、《金石良緣》、《十八年後的終極告白》，以至Viu TV最新綜藝節目《膠戰》，以至Mirror成員Edan的大熱MV《My Apple Pie》均在此取景，儼如成為拍攝港劇及娛樂節目「御用飯堂」。

「我爸爸仲喺到嗰陣，差唔多2000年既時候，TVB嘅人成日過嚟食飯，見𠵱度幾好feel就問可唔可以喺到拍嘢，之後你見好多電視劇都喺到取景。」第二代傳人阿健稱。時至今日，到上址拍攝取景的公司越來越多，每次均趁午巿至晚巿之間的空檔，又或收巿過後凌晨時分拍攝，每年借出場地的機會不下8至10次。

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留日攝影師因疫情回港 變港式冬菇亭「揸fit人」

大排檔對阿健而言，不但是港劇迷朝聖地，更是一個見證他長大的地方，「大排檔很有人情味，細個做功課定食飯都喺到做，對呢個地方好有感情。」他指有些熟客由祖父輩起三代人都會來大排檔吃飯。然而長大後，阿健未有即時接管家族生意，年幼見證無數藝員或明星相繼在大排檔取景拍攝後，遠赴日本留學追求攝影夢，畢業後留在日本工作，包括拍攝寫真、婚紗照片及指定產品等。

然而疫情來臨，成為他的人生轉折點，面對港日封關抗疫問題，加上父親去世後，母親獨力難支，政府禁堂食導致生意大跌，迫使他不得不考慮回來接手，以免老父心血遭白費。「阿媽都年紀大，過咗60歲，唔想佢咁辛苦。」於是去年決定返港背起第二代當家的重任。

增設IG分享趣聞、動向吸客 令生意追至疫前7至8成

阿健稱剛接手大排檔時，受疫下影響生意低迷，以往主要做打波街客、工廠員工生意為主，一禁堂食後食客失蹤，最嚴峻時整體生意額下跌近9成，「運動場被禁，堂食又禁，生意近乎零。」餐廳嘗試轉做外賣生意，發現不少外賣平台設立很多規範，例如抽佣比例高、顧客退款門檻太低等，生意未有因外賣單上升而見起色，於是阿健想辦法另覓生路，從事社交媒體相關的工作的妻子建議在社交平台拓展客源，夫妻二人「雙劍合璧」，去年七月開始在Instagram開專頁分享美食與出帖，其中阿健負責為大排檔的各種菜式拍攝相片，太太則回想一些趣聞在Instagram分享，亦會在平台交待餐廳的最新動向，甚至會紀錄與熟客的趣事，吸引市民追蹤關注，成功令餐廳生意回復至疫情前的7至8成。「唔係話多咗好多客，但多咗好多後生仔識咯，佢哋話原來香港仲有呢啲大排檔，好多大排檔都畀領展改裝成室內茶餐廳，相信我哋𠵱度係碩果僅存唔多嘅舊式大排檔。」

主要都係想睇下大排檔唔想咁老餅，好少後生會出去食飯話食中菜，佢哋會去食酸菜魚、打邊爐呢啲特式嘢，但大排檔呢樣嘢始終又舊又老土，所以睇下有冇得意嘢講下吸引啲後生仔。 合興第二代當家阿健

大排檔成 Mirror MV拍攝地 樂見大排檔文化多人關注

近期合興大排檔最獲港人關注的事件，莫過於Mirror成員Edan的MV《My Apple Pie》，在該處拍攝打架場面，阿健事後回憶並不知是Mirror成員到場，「因為Edan個MV係媽媽接嘅，嗰日（大排檔）臨收工見到好多妹妹企係出面先知原來Edan嚟咗。」提起MV拍攝，阿健表示當日由晚上11時通宵拍攝至翌日清晨6時，枱面上「道具菜」如椒鹽豆付、生炒骨與啫啫雞煲也是日常熱點的菜色。

雖然帶來Mirror效應，大排檔的人流未有因此而立即爆滿，由MV出台至今大概有不超過十枱「鏡粉」到場打卡，不過有粉絲訂座時仍會特別要求「要坐返Edan嗰張！」他均會應允，盡量滿足鏡粉要求。阿健稱社交帳號近期多了年青人關注，又有鏡迷到場，樂見大排檔文化可以推廣至更多年青人層面。「主要都係想睇下大排檔唔想咁老餅，好少後生會出去食飯話食中菜，佢哋會去食酸菜魚、打邊爐呢啲特式嘢，但大排檔𠵱樣嘢始終又舊又老土，所以睇下有冇得意嘢講下吸引啲後生仔。」