《梅艷芳》Dee哥演大排檔伙記入晒格　阮德鏘親自埋爐頭險燒燶手

自傳式電影《梅艷芳》，除了有早已公布的陣容王丹妮、古天樂、林家棟、楊千嬅、廖子妤等，其他演員陸續公布，當中包括飾演大排檔太子爺的阮德鏘，及飾演傳菜伙記的何啟華（阿Dee＠ERROR）。由於場景充滿80年代香港風情，故電影公司特別製作多一張以大排檔為背景的海報，拍下梅愛芳、梅艷芳兩姊妹舉杯暢飲的情景，富香港懷舊。

幾位穿起那年代的服飾，加上妝頭配合，的確恍如置身80年代。（《梅艷芳》劇照）

戲中一段講述梅艷芳（王丹妮 飾）及梅愛芳（廖子妤 飾）兩姊妹光顧大排檔，阿Dee為大排檔太子爺作媒人，想撮合老闆跟梅愛芳。雖然在場幾位演員在兩年多前拍攝時仍然是影圈新力軍，但合作卻相當有火花及默契。

阮德鏘是粵劇名伶阮兆輝的兒子，演出時相當投入，德鏘更親身向在場大廚請教學習，又埋爐頭親自燒鑊，大廚再三叮囑要小心，殊不知當落油炒煮時立即引起大火。雖然效果一流，但由於未能控制爐火湧埋身，嚇得他驚恐退下火線，德鏘笑言：「燶了！整個人都燒燶了的感覺，我的頭髮不是真的！有點驚！」

Dee哥的伙記扮相，入型入格。（《梅艷芳》劇照）

至於飾演伙記的阿Dee，從造型上都花點心思，捲起衫袖，耳仔夾原子筆，一副80年代大排檔伙記的造型，在戲中負責招呼到來幫襯的梅艷芳及梅愛芳兩姊妹，還擔起媒人橋樑角色，幫太子爺助攻，阿Dee自言接拍時剛玩完《全民造星》，純粹靠面試爭取角色。雖然戲份不多，甚至得一句對白，但亦相當認真與導演研究角色，看看如何演得當年的味道。「當時好開心，與我現在的心態一樣，有得拍戲便開心，即使是一句對白我都不斷問導演，會否想我像那個年代的人說話口吻，導演很好讓我試做給他看，我憶起自己的演出也覺搞笑。」阿Dee笑言相信導演找他亦是想找一個抖氣位。

現場是真正大排檔，時下買少見少。（《梅艷芳》劇照）

談到對梅姐的印象及感覺，阿Dee說：「我對梅姐有印象，大概是我讀小學、中學的時候，雖然我不是梅姐的忠實粉絲，但我很喜歡她，因為我都好鍾意哥哥（張國榮），他們兩個之間的故事，是非常吸引及浪漫，我對梅姐最有印象是她與張學友合唱的《相愛很難》，梅姐給我的印象是天生的巨星，有巨星的氣場。」

廖子妤表示喜歡有幽默感的男人。（影片截圖）

一身80年代造型的王丹妮及廖子妤，在鏡頭前認真討論如何演繹角色，在鏡頭後討論飾演大排檔太子爺的阮德鏘，王丹妮說：「很正啊！我們很鍾意，我叫家姐快點嫁給他，我覺得他很白滑。」廖子妤笑言：「他很幽默，我都很喜歡幽默的男人。」兩人風騷輕撥頭髮，廖子妤笑言：「有沒有見過這麼正的顧客。」