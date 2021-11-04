80後研發杜絕「打手」餐廳應用程式　以AI技術度身配對合適食肆

不少都市人會為一日三餐吃什麼而煩惱，市面上有雖然有推薦餐廳的應用程式及網站，原意是透過提供餐廳資料和其他食客意見及評分，供用家參考及篩選心儀食肆。然而，眾多餐廳的評價難以辨別真偽，加上每個人的口味和要求不同，不時出現到場用餐後，發現食物質量與想像中有很大落差。

有80後IT人觀察到這種情況，便想到利用日漸成熟的人工智能（AI）技術，以每個人的獨特喜好，度身配對相應餐廳。他的研究團隊正積極籌備打造一個杜絕「打手」及假食評的新餐廳應用程式，盼用家能重奪飲食自主權。



餐廳應用程式蕾同（BudsAlike）於2019年底開始進行研發，團隊現正進行籌備工作，預計明年初正式推出市面。蕾同的誕生源於創辦人謝偉傑（Horris）發現自2000年起有不少美食指南橫空出世，其後演變成不同的推薦餐廳應用程式及網站，但他察覺到人們多以某些指南或程式作單一標準，「當時出咗本香港飲食指南，我就去睇下有咩推薦，然後發現有啲高評分嘅，自己之前食過，但我又唔覺得真係有咁好」。

蕾同創辦人謝偉傑認為飲食選擇無分對錯，因為每個人都有不同的口味。（曾鳳婷攝）

市面上有推薦餐廳的應用程式及網站成為主流後，亦令他反思其局限性，「啲程式有評分，但飲食點會有對錯？每個人都有唔同口味，呢個可能我啱，你唔啱」。謝偉傑認為，現存的應用程式中，要導向餐廳評分的成本太低，因為人人也能公開留言，難以避免有「打手」及假評價的出現，「呢啲程式易有打手，用家好難分到評價／評分嘅真假，餐廳亦可以用唔同手法，例如送食物、畀折扣，叫啲食客幫手打好評」，令餐廳應用程式的原意本末倒置，評分及評價既不能真實反映食客的看法，也不能反映餐廳及食物的真實質素，常常有不少用家感到「中伏」。

現存餐廳應用程式食評真假難分 用家需費時求證

謝偉傑指，這些餐廳應用程式提供大量的資訊及選擇，變相令用家的搜索時間變長，「可能一班同事對中午食咩好無頭緒，諗住用應用程式幫手搵餐廳，但要先諗好想食咩類型，之後喺一堆餐廳度再搵。由於應用程式可信度唔高，怕會中伏，又要去其他平台搵資料求證，來來去去要花嘅時間都唔少」。謝偉傑認為這種飲食生態不理想，例如一些小店往往難以在這些應用程式中爭取較多曝光率，「通常一啲上到去熱門嘅餐廳，都會有賣廣告，或者以多人去嘅餐廳優先，令用家更容易睇到佢哋，成為『主流』嘅類別」。屬於小眾口味的人士便無從尋找適合自己的餐廳，故他希望製作出一個全新餐廳程式，改變現時飲食生態。

2019年，隨着智能手機的普及化和人工智能技術漸趨成熟，謝偉傑認為是一個合適時機實行這個想法，故開始着手研發其餐廳應用程式。蕾同的研發團隊來自不同界別人士，包括前旅遊飲食記者、香港首位女啤酒評審及IT公司創辦人等，名字「蕾同」則代表希望幫助用家找到和自己口味相同的餐廳。

利用AI科技獨立分析用家喜好

蕾同的最大特色便是透過人工智能（AI）的技術獨立分析每一位用家的喜好，以推薦最適合他們的餐廳。謝偉傑形容，蕾同的運作類似線上心理測驗，詢問用家的個人喜好及口味後，便交由AI分析，AI亦會參考和用家口味相近的其他使用者到訪後所提供的資料，以不停更新資料庫，務求為人們度身配對最適合他們的餐廳。由於整個過程交由AI處理，不會在應用程式內公開用家所提供的資料，能從根源上杜絕以往「打手」及假評價氾濫的情況。

收集餐廳圖片竟成研發程式一大困難

謝偉傑表示，在研發過程中亦曾遇到不同困難，當中以收集餐廳的相關照片為主。他形容，目前的應用程式往往依賴餐廳的環境及食物圖片供用家參考，團隊不能使用這些圖片。但現時全港有近2萬間已註冊餐廳，團隊需親身到訪每一間餐廳進行拍攝，其後發現付出的時間和效益不成正比，便決定改以公開招募及尋求朋友協助進行。現時，蕾同已成功收集到全港約四成餐廳的照片。

現時全港有近2萬間已註冊餐廳，團隊需親身到訪每一間餐廳進行拍攝，其後發現付出的時間和效益不成正比，便決定改以公開招募及尋求朋友協助進行。（曾鳳婷攝）

以私房菜及火鍋作主打的餐廳月EVENING老闆Jim在朋友介紹下認識「蕾同」研發團隊，他坦言起初對蕾同的創辦理念感到好奇，但又質疑它的可行性，「其實早幾年都有同朋友傾過，會唔會有類似嘅應用程式出現，但一直無人去做，所以真係有嗰陣，我心諗真唔真㗎」。

參與食肆：對餐廳食客雙方均有益處

Jim提及，過往有不少餐廳應用程式提出與他合作，但基於他們的想法與自己不太相同，一直沒有答應。他形容部分應用程式更有「買榜」情況出現，即付出更多金錢作宣傳，餐廳的排名及曝光率就會更高。而餐廳應用程式常常以推廣為由，要求店家作促銷價的做法亦令Jim感到不滿，「如果啲客喺個App度拎咗個優惠過嚟試，之後下次去返正價，啲客就會覺得同佢哋預期嘅價格有出入，未必接受到要畀正價去食同樣嘅嘢」，與他希望以質素留住顧客的想法不一致。他認為蕾同以用家口味為主，對餐廳及食客雙方都有益處，客人可以找到適合自己口味的餐廳，而餐廳亦可以找到目標客群，即使沒有財力的小店，也能得到平等的曝光機會。

盼增小店曝光機會 打破連鎖食肆壟斷情況

蕾同目前進行測試階段，預計將於明年初正式推出市面。謝偉傑希望於本月底為程式進行的眾籌，能如期收集到目標金額，完成籌備工作，亦希望日後蕾同面世後，可成功改變現有的飲食生態。程式內的AI科技能協助用家配對最適合自己口味和喜好的餐廳，減少「中伏」，又能增加鮮為人知的小店曝光率，「好多時啲小店到結業都無人識，我哋希望透過food app令佢哋增加曝光機會，打破連鎖食肆壟斷嘅情況」。