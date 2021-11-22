全港首個陰部石膏倒模展　冀打破社會禁忌：令女性懂得欣賞自己

「如果你嘅陰部識唱歌，你覺得佢會唱咩歌？」談到陰部，很多人會感到羞於啓齒，大眾仍難以自在地討論女性身體及性事，"Dear Labia"背後的女性團隊則打破這些偏見，舉辦全港首個陰部石膏倒模展覽，策展人希望令大眾認識女性陰部的多元，亦期望透過展覽，令更多女性能懂得欣賞自己。



陰部石膏倒模展覽位於中環善慶街，本月27日將會進行開幕儀式，展覽時間由11月25日至12月8日，由本地發酵茶品牌TABOOCHA（大杯茶）和情趣商店SALLY COCO聯合策劃，為期兩週的藝術活動包括一系列工作坊及展覽：《親愛的陰唇》互動藝術展、陰部石膏倒模工作坊、DIY陰部鏡盒工作坊，以及身體探索座談會。

展覽源於一杯茶：香港人嘅陰部係千變萬化

Paticia和Lisa是本地發酵茶品牌TABOOCHA（大杯茶）的兩位創辦人，二人一直深信女性應多嘗試自我探索及欣賞自己，無懼談論陰部及思考與自身的關係，為此推出了一杯新話梅口味的茶飲，配上本地藝術家所畫的陰部插畫，而是次展覽的原型便是為這杯新口味的發酵茶而舉辦的發布派對。

Lisa表示，現今世代與以前不同，除了想向大眾想表達女性做老闆也可以很優秀外，更想進一步想大眾宣揚「我們都是自己身體嘅老闆」的訊息。Lisa認為，「由細到大，可能女性畀社會shape到唔係好大膽咁去講呢啲話題」，因此想提供一個渠道讓大眾參與討論。

兩位創辦人左思右想後，找來性教育工作者Vera合作。性教育工作者Vera一直是大杯茶的忠實粉絲，過去大杯茶亦有積極支持她所舉辦的「女人節」（Women Festival），當兩者希望合作推出一杯新茶飲時及發佈派對時，Vera便忽發奇想，籌劃一個陰部石膏倒模藝術展覽。

Vera表示，外國有很多藝術家會做身體石膏模型，例如胸部、陰莖、乳頭及陰部等，過去在香港進行性教育工作時，都會用外國帶來的性模型給學生講課，解釋女性的陰部其實是有很多不同樣貌的，例如每個人的陰唇大小、顏色都不同，令Vera聯想到自己從來未曾試過向學生呈現一個由香港人製造的陰部性模型，「如果喺香港可以搞到一個Vulva Cast（陰部石膏模型 ），從教育出發，畀大眾知道香港人嘅陰部都係千變萬化，有好多唔同嘅樣貌就好」。

30位女性一對一倒模 從懷疑到感動

在舉辦展覽前，Dear Labia先舉行了一個陰部倒模工作坊，團隊經過一次又一次的嘗試才調配好適用的最佳份量。三位創辦人起初亦很懷疑，大眾會否接受一個陰部倒模工作坊，「即係香港人會唔會肯畀一個陌生人去倒模咁私隱嘅位置，願意畀個信任我哋去整」，怎料開放報名後兩、三天，工作坊的名額便爆滿。

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「有啲人從來未見過自己下體」

Vera親自為所有參加者倒模，她認為整場實驗見到三十個陰部並非最難忘，最令她銘記於心的，反而是發現在場的參加者融為一體，她們自然地組成一個群組聊天，內容大多圍繞性、情慾、身體以及感情煩惱，及最近的月經杯體驗等。Vera表示，從未想過舉辦一個倒模工作坊，會令一眾參加者成為朋友，亦發現原來香港人很需要一個面對面討論性的空間。

Vera表示，不少參加者認同要令大眾知道女性陰部的多樣性，「有啲人從來未見過自己下體，有啲就同佢（陰部）關係唔係好密切，有啲就成日叫人睇但自己好少睇，種種原因令佢哋想將自己嘅陰部呈現出嚟」。

女性對陰部過於苛索 「會要求唔可以有念珠菌」

Vera表示，展覽理念是希望讓女性用另一個角度欣賞自己的陰部，例如大部人都是借用鏡子觀望陰部，女性無法像男人般隨意觀賞自己的性器官，有不少香港女性與陰部的關係並不健康，對陰部會充斥着不同的負面情緒，例如恐懼、嫌棄、苛刻等，「佢哋會要求你唔可以有念珠菌喇、你唔好有陰道炎，好少會關懷佢愛護佢，但當我哋想要高潮、興奮時，就會質問返佢點解唔濕？點解咁乾？」

但係當我哋cast咗個陰部成為一個石膏模嘅時候，參加者真係face to face咁望到陰部嘅毛孔、紋路同陰唇嘅質感，個感受係同你就咁望住塊鏡好唔同。 性教育工作者Vera

倒模工作坊完結後，Vera發現參加者有一種很神奇的轉變，「我本來係諗住就咁倒個模出嚟，但倒完之後發現佢哋（參加者）望自己陰部嘅眼神，唔係一個平時望自己身體嘅眼神嚟，神情好似欣賞緊咁」。

大杯茶的兩位創辦人亦有參與倒模工作坊，剛剛生完小孩的Patricia形容自己相當保守，以往從未曾欣賞過陰部，但完成倒模親眼看着模型的那刻，有一種難以形容的感動，感覺自己過去多年從未好好接觸及了解它。Lisa則表示對陰部的理解有所不同，「以前會好擔憂佢（陰部）係咩味，𠵱家睇返就會覺得全部倒模都好靚，會用欣賞嘅態度去觀摩」。

參加者為陰道模型寫獨白

每位參加者會為模型寫一段獨白，工作坊設計了一些有趣的問題讓他們回答，例如「如果陰部可以唱首歌，佢會唱咩歌 ？你高潮完之後鍾意食啲咩、飲啲咩？」Vera笑言每個人的獨白都不一樣，有參加者稱自己陰部是「炸雞味」，亦有人很感激有陰部一直陪伴她，獨白亦和應是次展覽的其中一個初衷──「每個陰部背後都有一個故事」。來觀賞展覽的人可以透過石膏模型旁的QR Code閱讀故事。此外，參觀人士可走進由香港時裝設計師Kay Wong所策劃的香港首個「陰道隧道」，亦可在現場寫一封給陰部的信，圓滿結束這場自我探索之旅。