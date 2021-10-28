鋼管舞導師患血癌後重塑人生　獲好友贈性玩具學懂取悅自己放首位

「健身與營養、精神健康、情緒狀況及性健康都是息息相關，處理自身問題時不能只留意一部份」。眼前個子小小的Emily，燦爛笑容背後原來經歷過人生巨變。曾經生活多姿多采，每日身兼多職的她，2018年確診血癌，突如其來的惡疾令她重新思考人生，「我們常常以為自己有很多時間去滿足別人，試幻想一下你現時在病榻上，你一定不會後悔沒有工作更多，只會後悔沒有取悅過自己，不是很荒謬嗎？」

患病後她學會活在當下，也更在意自己的感受。一次偶然機會下，Emily認識了一名性導師（Sex coach）並成為好友，對方向她送來第一件性玩具，透過照顧自己的身心需要，Emily了解到性健康（Sexual health）與自愛（self-love）議題有着莫大關係，「尋找自我的旅程是很重要的，當我們更了解自己時，便可以將生活上各種人和事建立優先次序，在工作、同事、朋友及伴侶關係上，其實我們都沒有空間浪費時間」。

「有什麼便直接說出來，Same things in the sexual content（性需要也是）。」

攝影：鄭子峰



Emily燦爛的笑容背後，原來曾經遭逢人生巨變。（鄭子峰攝）

Emily Lola Tan說話時充滿幹勁，在鋼管上舞動自如。她從事業務拓展工作，也是一名鋼管舞導師，同時亦是在Podcast分享精神健康及性健康議題的主播，「我在馬來西亞有自己的鋼管舞學校，教授空中舞蹈，自己也會表演，我也是一名健身教練，everyday a lot」。身兼多職多年的她，生活一直非常充實。

擁有小麥膚色的Emily在鋼管上舞動自如，展現活力及其健康體態。（鄭子峰攝）

自小已是工作狂 「為了生存就要努力工作」

Emily自15歲起已是「工作狂」，每日的時間表均編得密密麻麻，「年輕時在美國生活也是這樣的，有種hustle mindset（奮鬥心態），覺得為了生存就要努力工作，較貼近上一代那種刻苦耐勞的思想」。長大後，她分別於新加坡、印度、杜拜、西班牙及香港工作過，她形容那時並沒有人提倡注意精神健康，自己也是近5年才接觸到這個觀念，「現時二十多歲至三十出頭的人會較為注意這一方面，他們很着重要有me-time（私人時間）」。

「年輕時有種hustle mindset（奮鬥心態），覺得為了生存就要努力工作，較貼近上一代那種刻苦耐勞的思想」。個子小小的Emily，原來自15歲起已是一名「工作狂」。（鄭子峰攝）

健康分有很多種，每種之間都有聯繫，健身與營養、精神健康、情緒狀況及性健康都是息息相關，處理自身問題時不能只留意一部份。 鋼管舞導師Emily Lola Tan

兩年半前突然確診血癌 病榻上思考人生

擁有健美身形的Emily指，健康不只是健身和均衡飲食，「健康分有很多種，每種之間都有聯繫，健身與營養、精神健康、情緒狀況及性健康都是息息相關，處理自身問題時不能只留意一部份」。學懂注意身心健康，源於2018年一場惡疾。當時身處西班牙的Emily，確診患上Acute myeloid leukemia（急性骨髓性白血病），由於白血病最嚴重可於數星期內致命，回港後她急需找到合適的捐贈者，並接受骨髓移植手術。

2018年突如其來的一場惡疾，令Emily重新思考人生，到底什麼才是對自己最重要。（鄭子峰攝）

同年底，Emily順利完成了骨髓移植手術，迎來的是遍布全身的副作用，包括肝酵素過高、腎功能出現問題、皮膚變差、大量頭髮脫落、口腔潰瘍及慢性阻塞性肺病，為了減低感染風險，Emily需盡量遠離人群，術後曾在家休息了一段長時間，現時她每個月仍要到醫院覆診和抽血，每三個月至半年需入院作詳細檢查，漫長的康復路令她重新思考人生。

「休息時腦袋想了很多東西，首先要找一個最佳的治療方法，然後集中重建身心健康」，她形容自己雖是一位健身教練，但病重時能醫不自醫，故必須向專業人士求助，「我找了一位Exercise Physiologist（運動生理學家），根據自己各個系統的健康，設計及監督鍛煉計劃；也找來Functional Health Coach（功能健康教練），協助我尋找患病根源和清除心理障礙」。

你以為自己夠堅強面對這些創傷，其實不能，但你的身體會感受到那種震撼，留下記憶。 鋼管舞導師Emily Lola Tan

治療師解心結 揭曾遭性侵需墮胎：我從沒好好處理傷痛

「很多香港人覺得，你去見therapist（治療師），一定是精神病，其實不一定，有時你只是需要別人替你清除一些心理障礙」。Emily形容，康復期間與當時的男友相處出現問題，「因為我必須將注意力放在自己身心上，而非事事以他為先，當時我出現強烈的無力感」。後來她的情緒更演化成憤怒，「我不知道那種憤怒是從何而來，有些人會說，是不是因為你患癌，不忿被選中而憤怒，但其實不是，我從沒想過Why me這個問題」。她與心理治療師交談過後，發現原來憤怒是來自她過去的傷痛經歷，「15歲時我遭到性侵而懷孕，需要進行墮胎手術、還有作為一名移民受到的各種壓力、來自家庭的一些創傷······這些傷痛統統都在年少時發生，而我從沒好好處理」。

Emily抗癌期間情緒變差，不知從何而來的憤怒令她感到困惑，後來與治療師傾談後，發現原來憤怒來自她年少時的創傷，她於15歲時經歷性侵致懷孕，需進行墮胎手術，留下不能磨滅的傷痛，但她從沒好好處理過。（鄭子峰攝）

在休息期間她也閱讀了不少文章，當中有文章提及到，如果沒有好好處理心靈上的傷痛，日子久了，便會在身體上反映出來，「你以為自己夠堅強面對這些創傷，其實不能，但你的身體會感受到那種震撼，留下記憶」。

我們常常以為自己有很多時間去滿足別人，試幻想一下你現時在病榻上，你一定不會後悔沒有工作更多，只會後悔沒有取悅過自己，不是很荒謬嗎？ 鋼管舞導師Emily Lola Tan

性是健康一部分 大病後學懂更在意自己感受

Emily形容患病經歷是因禍得福，雖然她在患病前已開始在生活上放慢腳步，但癌魔仍然來襲，「證明我放慢得太遲，即使我已開始注意心靈健康，但癌症說：『Sorry我已經站在你面前了』」。在患癌前，Emily認為性只為了滿足對方，從不視為是愉快的事，「當我在Podcast談論這個議題時，發現很多人都有相似的想法。其實性也是健康的一部份，我們只有治療性障礙的性治療師，為何沒有討論性與健康的導師？」患癌令她懂得更在意自己的感受，「我們常常以為自己有很多時間去滿足別人，試幻想一下你現時在病榻上，你一定不會後悔沒有工作更多，只會後悔沒有取悅過自己，不是很荒謬嗎？」

尋找自我的旅程是很重要的，當我們更了解自己時，便可以將生活上各種人和事建立優先次序，在工作、同事、朋友及伴侶關係上，其實我們都沒有空間浪費時間。 鋼管舞導師Emily Lola Tan

因緣際會下，Emily認識了性導師Sara並成為好友，對方向她送來人生第一件性玩具Starlet，她開始發現性健康原來與自愛議題有莫大關係。（鄭子峰攝）

性健康與自愛息息相關：有什麼便直接說出來

因緣際會下，她認識了性導師Sara並成為好友，對方向她送來人生第一件性玩具Womanizer Starlet，享受刺激陰蒂帶來的快樂，「Starlet只有兩個按鍵，對新手來說是一件很易掌握的產品」，Emily笑言，亞洲女性使用性玩具時或會較緊張，「她們的男伴也許會說，你不需要這些，你已經有我，It's not the same thing（兩者是不一樣的）」。Emily開始了解到性健康原來與自愛議題有着莫大關係，現在更勇於表達自己需要，「尋找自我的旅程是很重要的，當我們更了解自己時，便可以將生活上各種人和事建立優先次序，在工作、同事、朋友及伴侶關係上，其實我們都沒有空間浪費時間」，「有什麼便直接說出來，Same things in the sexual content（性需要也是）」。

情趣用品品牌Womanizer與成人用品店Sally Coco合作，將本月25日至31日定為性健康週，位於中環的分店更會推出情趣產品的新版本。Emily受邀在Sally Coco中環店向來賓分享自身故事，亦會於今日（28日）主持感官運動工作坊，融合地板運動及舞蹈概念，鼓勵參與者透過撫摸自己身體，與個人原始感官進行自我對話，學習打破來自社會的壓力，「在這個工作坊裏，我會分享一些自我親密的基礎知識，與他人建立聯繫之前，先由自己的感覺開始」。



場地提供：Aerial Arts Academy、Sally Coco Intimate Lifestyle Store