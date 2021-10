鋼管舞導師患血癌後重塑人生　獲好友贈性玩具學懂取悅自己放首位

「健身與營養、精神健康、情緒狀況及性健康都是息息相關,處理自身問題時不能只留意一部份」。眼前個子小小的Emily,燦爛笑容背後原來經歷過人生巨變。曾經生活多姿多采,每日身兼多職的她,2018年確診血癌,突如其來的惡疾令她重新思考人生,「我們常常以為自己有很多時間去滿足別人,試幻想一下你現時在病榻上,你一定不會後悔沒有工作更多,只會後悔沒有取悅過自己,不是很荒謬嗎?」

患病後她學會活在當下,也更在意自己的感受。一次偶然機會下,Emily認識了一名性導師(Sex coach)並成為好友,對方向她送來第一件性玩具,透過照顧自己的身心需要,Emily了解到性健康(Sexual health)與自愛(self-love)議題有着莫大關係,「尋找自我的旅程是很重要的,當我們更了解自己時,便可以將生活上各種人和事建立優先次序,在工作、同事、朋友及伴侶關係上,其實我們都沒有空間浪費時間」。

「有什麼便直接說出來,Same things in the sexual content(性需要也是)。」

攝影:鄭子峰



Emily燦爛的笑容背後,原來曾經遭逢人生巨變。(鄭子峰攝)

Emily Lola Tan說話時充滿幹勁,在鋼管上舞動自如。她從事業務拓展工作,也是一名鋼管舞導師,同時亦是在Podcast分享精神健康及性健康議題的主播,「我在馬來西亞有自己的鋼管舞學校,教授空中舞蹈,自己也會表演,我也是一名健身教練,everyday a lot」。身兼多職多年的她,生活一直非常充實。

擁有小麥膚色的Emily在鋼管上舞動自如,展現活力及其健康體態。(鄭子峰攝)

自小已是工作狂 「為了生存就要努力工作」

Emily自15歲起已是「工作狂」,每日的時間表均編得密密麻麻,「年輕時在美國生活也是這樣的,有種hustle mindset(奮鬥心態),覺得為了生存就要努力工作,較貼近上一代那種刻苦耐勞的思想」。長大後,她分別於新加坡、印度、杜拜、西班牙及香港工作過,她形容那時並沒有人提倡注意精神健康,自己也是近5年才接觸到這個觀念,「現時二十多歲至三十出頭的人會較為注意這一方面,他們很着重要有me-time(私人時間)」。

「年輕時有種hustle mindset(奮鬥心態),覺得為了生存就要努力工作,較貼近上一代那種刻苦耐勞的思想」。個子小小的Emily,原來自15歲起已是一名「工作狂」。(鄭子峰攝)

健康分有很多種,每種之間都有聯繫,健身與營養、精神健康、情緒狀況及性健康都是息息相關,處理自身問題時不能只留意一部份。 鋼管舞導師Emily Lola Tan

兩年半前突然確診血癌 病榻上思考人生

擁有健美身形的Emily指,健康不只是健身和均衡飲食,「健康分有很多種,每種之間都有聯繫,健身與營養、精神健康、情緒狀況及性健康都是息息相關,處理自身問題時不能只留意一部份」。學懂注意身心健康,源於2018年一場惡疾。當時身處西班牙的Emily,確診患上Acute myeloid leukemia(急性骨髓性白血病),由於白血病最嚴重可於數星期內致命,回港後她急需找到合適的捐贈者,並接受骨髓移植手術。

2018年突如其來的一場惡疾,令Emily重新思考人生,到底什麼才是對自己最重要。(鄭子峰攝)

同年底,Emily順利完成了骨髓移植手術,迎來的是遍布全身的副作用,包括肝酵素過高、腎功能出現問題、皮膚變差、大量頭髮脫落、口腔潰瘍及慢性阻塞性肺病,為了減低感染風險,Emily需盡量遠離人群,術後曾在家休息了一段長時間,現時她每個月仍要到醫院覆診和抽血,每三個月至半年需入院作詳細檢查,漫長的康復路令她重新思考人生。

「休息時腦袋想了很多東西,首先要找一個最佳的治療方法,然後集中重建身心健康」,她形容自己雖是一位健身教練,但病重時能醫不自醫,故必須向專業人士求助,「我找了一位Exercise Physiologist(運動生理學家),根據自己各個系統的健康,設計及監督鍛煉計劃;也找來Functional Health Coach(功能健康教練),協助我尋找患病根源和清除心理障礙」。

你以為自己夠堅強面對這些創傷,其實不能,但你的身體會感受到那種震撼,留下記憶。 鋼管舞導師Emily Lola Tan

治療師解心結 揭曾遭性侵需墮胎:我從沒好好處理傷痛

「很多香港人覺得,你去見therapist(治療師),一定是精神病,其實不一定,有時你只是需要別人替你清除一些心理障礙」。Emily形容,康復期間與當時的男友相處出現問題,「因為我必須將注意力放在自己身心上,而非事事以他為先,當時我出現強烈的無力感」。後來她的情緒更演化成憤怒,「我不知道那種憤怒是從何而來,有些人會說,是不是因為你患癌,不忿被選中而憤怒,但其實不是,我從沒想過Why me這個問題」。她與心理治療師交談過後,發現原來憤怒是來自她過去的傷痛經歷,「15歲時我遭到性侵而懷孕,需要進行墮胎手術、還有作為一名移民受到的各種壓力、來自家庭的一些創傷······這些傷痛統統都在年少時發生,而我從沒好好處理」。

Emily抗癌期間情緒變差,不知從何而來的憤怒令她感到困惑,後來與治療師傾談後,發現原來憤怒來自她年少時的創傷,她於15歲時經歷性侵致懷孕,需進行墮胎手術,留下不能磨滅的傷痛,但她從沒好好處理過。(鄭子峰攝)

在休息期間她也閱讀了不少文章,當中有文章提及到,如果沒有好好處理心靈上的傷痛,日子久了,便會在身體上反映出來,「你以為自己夠堅強面對這些創傷,其實不能,但你的身體會感受到那種震撼,留下記憶」。

我們常常以為自己有很多時間去滿足別人,試幻想一下你現時在病榻上,你一定不會後悔沒有工作更多,只會後悔沒有取悅過自己,不是很荒謬嗎? 鋼管舞導師Emily Lola Tan

性是健康一部分 大病後學懂更在意自己感受

Emily形容患病經歷是因禍得福,雖然她在患病前已開始在生活上放慢腳步,但癌魔仍然來襲,「證明我放慢得太遲,即使我已開始注意心靈健康,但癌症說:『Sorry我已經站在你面前了』」。在患癌前,Emily認為性只為了滿足對方,從不視為是愉快的事,「當我在Podcast談論這個議題時,發現很多人都有相似的想法。其實性也是健康的一部份,我們只有治療性障礙的性治療師,為何沒有討論性與健康的導師?」患癌令她懂得更在意自己的感受,「我們常常以為自己有很多時間去滿足別人,試幻想一下你現時在病榻上,你一定不會後悔沒有工作更多,只會後悔沒有取悅過自己,不是很荒謬嗎?」

尋找自我的旅程是很重要的,當我們更了解自己時,便可以將生活上各種人和事建立優先次序,在工作、同事、朋友及伴侶關係上,其實我們都沒有空間浪費時間。 鋼管舞導師Emily Lola Tan

因緣際會下,Emily認識了性導師Sara並成為好友,對方向她送來人生第一件性玩具Starlet,她開始發現性健康原來與自愛議題有莫大關係。(鄭子峰攝)

性健康與自愛息息相關:有什麼便直接說出來

因緣際會下,她認識了性導師Sara並成為好友,對方向她送來人生第一件性玩具Womanizer Starlet,享受刺激陰蒂帶來的快樂,「Starlet只有兩個按鍵,對新手來說是一件很易掌握的產品」,Emily笑言,亞洲女性使用性玩具時或會較緊張,「她們的男伴也許會說,你不需要這些,你已經有我,It's not the same thing(兩者是不一樣的)」。Emily開始了解到性健康原來與自愛議題有着莫大關係,現在更勇於表達自己需要,「尋找自我的旅程是很重要的,當我們更了解自己時,便可以將生活上各種人和事建立優先次序,在工作、同事、朋友及伴侶關係上,其實我們都沒有空間浪費時間」,「有什麼便直接說出來,Same things in the sexual content(性需要也是)」。

情趣用品品牌Womanizer與成人用品店Sally Coco合作,將本月25日至31日定為性健康週,位於中環的分店更會推出情趣產品的新版本。Emily受邀在Sally Coco中環店向來賓分享自身故事,亦會於今日(28日)主持感官運動工作坊,融合地板運動及舞蹈概念,鼓勵參與者透過撫摸自己身體,與個人原始感官進行自我對話,學習打破來自社會的壓力,「在這個工作坊裏,我會分享一些自我親密的基礎知識,與他人建立聯繫之前,先由自己的感覺開始」。



場地提供:Aerial Arts Academy、Sally Coco Intimate Lifestyle Store